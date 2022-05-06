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Число пострадавших при взрыве в Мадриде возросло до 18
Число пострадавших при взрыве в Мадриде возросло до 18 - РИА Новости, 06.05.2022
Число пострадавших при взрыве в Мадриде возросло до 18
При взрыве, произошедшем около 13.00 (14.00 мск) в одном из зданий мадридского района Саламанка, 17 человек получили легкие ранения, еще один находится в... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T16:56
2022-05-06T16:56
2022-05-06T18:01
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МАДРИД, 6 мая – РИА Новости. При взрыве, произошедшем около 13.00 (14.00 мск) в одном из зданий мадридского района Саламанка, 17 человек получили легкие ранения, еще один находится в тяжелом состоянии, сообщает Служба гражданской обороны.При этом руководитель спасательной операции Рафаэль Феррандис отметил, что еще два человека могут находиться под двухметровыми завалами, образовавшимися после взрыва в одном из внутренних дворов здания.Причина инцидента по-прежнему не называются. В испанских СМИ высказываются версии о том, что речь может идти о взрыве бытового газа или бойлера внутри здания.Рядом с местом происшествия спасательные службы разбили полевой госпиталь на тот случай, если будет обнаружено больше раненых.Тем временем полиция оцепила район происшествия, а пожарные проводят осмотр пострадавшего здания и прилегающих строений на предмет выявления других повреждений.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мадрид, испания
16:56 06.05.2022 (обновлено: 18:01 06.05.2022)
Число пострадавших при взрыве в Мадриде возросло до 18
Число пострадавших при взрыве в одном из зданий мадридского района Саламанка достигло 18
МАДРИД, 6 мая – РИА Новости. При взрыве, произошедшем около 13.00 (14.00 мск) в одном из зданий мадридского района Саламанка, 17 человек получили легкие ранения, еще один находится в тяжелом состоянии, сообщает Служба гражданской обороны.
При этом руководитель спасательной операции Рафаэль Феррандис отметил, что еще два человека могут находиться под двухметровыми завалами, образовавшимися после взрыва в одном из внутренних дворов здания.
Причина инцидента по-прежнему не называются. В испанских СМИ высказываются версии о том, что речь может идти о взрыве бытового газа или бойлера внутри здания.
Рядом с местом происшествия
спасательные службы разбили полевой госпиталь на тот случай, если будет обнаружено больше раненых.
Тем временем полиция оцепила район происшествия, а пожарные проводят осмотр пострадавшего здания и прилегающих строений на предмет выявления других повреждений.