https://ria.ru/20220506/vzryv-1787258783.html

Число пострадавших при взрыве в Мадриде возросло до 18

Число пострадавших при взрыве в Мадриде возросло до 18 - РИА Новости, 06.05.2022

Число пострадавших при взрыве в Мадриде возросло до 18

При взрыве, произошедшем около 13.00 (14.00 мск) в одном из зданий мадридского района Саламанка, 17 человек получили легкие ранения, еще один находится в... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T16:56

2022-05-06T16:56

2022-05-06T18:01

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МАДРИД, 6 мая – РИА Новости. При взрыве, произошедшем около 13.00 (14.00 мск) в одном из зданий мадридского района Саламанка, 17 человек получили легкие ранения, еще один находится в тяжелом состоянии, сообщает Служба гражданской обороны.При этом руководитель спасательной операции Рафаэль Феррандис отметил, что еще два человека могут находиться под двухметровыми завалами, образовавшимися после взрыва в одном из внутренних дворов здания.Причина инцидента по-прежнему не называются. В испанских СМИ высказываются версии о том, что речь может идти о взрыве бытового газа или бойлера внутри здания.Рядом с местом происшествия спасательные службы разбили полевой госпиталь на тот случай, если будет обнаружено больше раненых.Тем временем полиция оцепила район происшествия, а пожарные проводят осмотр пострадавшего здания и прилегающих строений на предмет выявления других повреждений.

https://ria.ru/20220506/stambul-1787156408.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, мадрид, испания