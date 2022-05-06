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Шесть человек пострадали при взрыве в здании в Мадриде - РИА Новости, 06.05.2022
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Шесть человек пострадали при взрыве в здании в Мадриде
Шесть человек пострадали при взрыве в здании в Мадриде - РИА Новости, 06.05.2022
Шесть человек пострадали при взрыве в здании в Мадриде
При взрыве, произошедшем около 13.00 (14.00 мск) в одном из зданий мадридского района Саламанка, пострадало по меньшей мере шесть человек, сообщает Служба... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T15:24
2022-05-06T15:24
в мире
испания
мадрид
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МАДРИД, 6 мая – РИА Новости. При взрыве, произошедшем около 13.00 (14.00 мск) в одном из зданий мадридского района Саламанка, пострадало по меньшей мере шесть человек, сообщает Служба гражданской обороны.В настоящее время остается неясной причина инцидента. В испанских СМИ высказываются версии о том, что речь может идти о взрыве бытового газа или бойлера внутри здания.Рядом с местом происшествия спасательные службы разбили полевой госпиталь на тот случай, если будет обнаружено больше раненых.Тем временем полиция оцепила район происшествия, а пожарные проводят осмотр здания на предмет выявления других повреждений.
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в мире, испания, мадрид
15:24 06.05.2022
 
Шесть человек пострадали при взрыве в здании в Мадриде

Шесть человек пострадали при взрыве в одном из зданий мадридского района Саламанка

© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaМашина скорой помощи в Мадриде
Машина скорой помощи в Мадриде - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
Машина скорой помощи в Мадриде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАДРИД, 6 мая – РИА Новости. При взрыве, произошедшем около 13.00 (14.00 мск) в одном из зданий мадридского района Саламанка, пострадало по меньшей мере шесть человек, сообщает Служба гражданской обороны.
В настоящее время остается неясной причина инцидента. В испанских СМИ высказываются версии о том, что речь может идти о взрыве бытового газа или бойлера внутри здания.
Рядом с местом происшествия спасательные службы разбили полевой госпиталь на тот случай, если будет обнаружено больше раненых.
Тем временем полиция оцепила район происшествия, а пожарные проводят осмотр здания на предмет выявления других повреждений.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
11:14
На судне в Стамбуле произошел взрыв, сообщили СМИ
 
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