https://ria.ru/20220506/vzryv-1787226269.html

Шесть человек пострадали при взрыве в здании в Мадриде

Шесть человек пострадали при взрыве в здании в Мадриде - РИА Новости, 06.05.2022

Шесть человек пострадали при взрыве в здании в Мадриде

При взрыве, произошедшем около 13.00 (14.00 мск) в одном из зданий мадридского района Саламанка, пострадало по меньшей мере шесть человек, сообщает Служба... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T15:24

2022-05-06T15:24

2022-05-06T15:24

в мире

испания

мадрид

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577843499_0:267:2566:1710_1920x0_80_0_0_9de349e103b7e5fc8b3f30543b0a31b3.jpg

МАДРИД, 6 мая – РИА Новости. При взрыве, произошедшем около 13.00 (14.00 мск) в одном из зданий мадридского района Саламанка, пострадало по меньшей мере шесть человек, сообщает Служба гражданской обороны.В настоящее время остается неясной причина инцидента. В испанских СМИ высказываются версии о том, что речь может идти о взрыве бытового газа или бойлера внутри здания.Рядом с местом происшествия спасательные службы разбили полевой госпиталь на тот случай, если будет обнаружено больше раненых.Тем временем полиция оцепила район происшествия, а пожарные проводят осмотр здания на предмет выявления других повреждений.

https://ria.ru/20220506/stambul-1787156408.html

испания

мадрид

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, испания, мадрид