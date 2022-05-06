https://ria.ru/20220506/vyveska-1787243445.html

В Новороссийске хозяина магазина обязали демонтировать вывеску "Zа мясом"

В Новороссийске хозяина магазина обязали демонтировать вывеску "Zа мясом" - РИА Новости, 07.05.2022

В Новороссийске хозяина магазина обязали демонтировать вывеску "Zа мясом"

Мэрия Новороссийска обязала хозяина магазина демонтировать вывеску "Zа мясом" в связи тем, что эта реклама не была согласована, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-06T16:05

2022-05-06T16:05

2022-05-07T07:57

новороссийск

россия

краснодарский край

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

происшествия

специальная военная операция на украине

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КРАСНОДАР, 6 мая - РИА Новости. Мэрия Новороссийска обязала хозяина магазина демонтировать вывеску "Zа мясом" в связи тем, что эта реклама не была согласована, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации.В пятницу в местных пабликах и СМИ появились сообщения о том, что жителей Новороссийска возмутила вывеска на магазине "Zа мясом", они увидели в ней дискредитацию символа спецоперации ВС РФ в Украине и пожаловались властям. Сообщалось, что вывеска появилась до объявления спецоперации. Тактические знаки Z и V наносятся на военную технику подразделений ВС РФ в рамках специальной военной операции на Украине."На территории Новороссийска находятся два таких магазина, один собственник. Отдел рекламы выехал, проверил документы - несогласованная реклама. Выписали предписание на демонтаж. Собственник сейчас будет собирать пакет документов и представлять эскизы для согласования в отдел рекламы", - рассказали РИА Новости в пресс-службе мэрии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220429/vandalizm-1786069025.html

https://ria.ru/20220419/kulichi-1784281800.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новороссийск, россия, краснодарский край, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, происшествия