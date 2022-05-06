https://ria.ru/20220506/vuchich-1787313378.html
Вучич заверил, что Сербия останется военно-нейтральной страной
Вучич заверил, что Сербия останется военно-нейтральной страной - РИА Новости, 06.05.2022
Вучич заверил, что Сербия останется военно-нейтральной страной
Сербия является единственным военно-нейтральным государством в регионе Балкан, которое окружено со всех сторон странами-членами НАТО, и останется таковой,... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T20:54
2022-05-06T20:54
2022-05-06T20:57
в мире
босния и герцеговина
косово
северная македония
нато
сербия
александр вучич
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БЕЛГРАД, 6 мая – РИА Новости. Сербия является единственным военно-нейтральным государством в регионе Балкан, которое окружено со всех сторон странами-членами НАТО, и останется таковой, заявил президент Сербии Александр Вучич."Начиная от Боснии и Герцеговины, где находится миссия НАТО ALTHEA, Косово и Метохии, где миссия НАТО KFOR, Северной Македонии, Болгарии, Черногории, Румынии, Венгрии, Хорватии – все это страны НАТО. Наше желание – быть единственной не-НАТО страной. Это наша политика и мы останемся при ней", - заявил глава сербского государства в пятницу вечером в ходе обращения к гражданам.
https://ria.ru/20220506/vuchich-1787310239.html
босния и герцеговина
косово
северная македония
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, босния и герцеговина, косово, северная македония, нато, сербия, александр вучич
20:54 06.05.2022 (обновлено: 20:57 06.05.2022)
Вучич заверил, что Сербия останется военно-нейтральной страной
Вучич: Сербия – это военно-нейтральная страна и останется таковой в окружении НАТО