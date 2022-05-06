https://ria.ru/20220506/vuchich-1787313378.html

Вучич заверил, что Сербия останется военно-нейтральной страной

Вучич заверил, что Сербия останется военно-нейтральной страной - РИА Новости, 06.05.2022

Вучич заверил, что Сербия останется военно-нейтральной страной

Сербия является единственным военно-нейтральным государством в регионе Балкан, которое окружено со всех сторон странами-членами НАТО, и останется таковой,... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T20:54

2022-05-06T20:54

2022-05-06T20:57

в мире

босния и герцеговина

косово

северная македония

нато

сербия

александр вучич

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БЕЛГРАД, 6 мая – РИА Новости. Сербия является единственным военно-нейтральным государством в регионе Балкан, которое окружено со всех сторон странами-членами НАТО, и останется таковой, заявил президент Сербии Александр Вучич."Начиная от Боснии и Герцеговины, где находится миссия НАТО ALTHEA, Косово и Метохии, где миссия НАТО KFOR, Северной Македонии, Болгарии, Черногории, Румынии, Венгрии, Хорватии – все это страны НАТО. Наше желание – быть единственной не-НАТО страной. Это наша политика и мы останемся при ней", - заявил глава сербского государства в пятницу вечером в ходе обращения к гражданам.

https://ria.ru/20220506/vuchich-1787310239.html

босния и герцеговина

косово

северная македония

сербия

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Наталья Макарова

в мире, босния и герцеговина, косово, северная македония, нато, сербия, александр вучич