https://ria.ru/20220506/vuchich-1787310239.html

Вучич объяснил, почему Запад требует от Белграда признать Косово

Вучич объяснил, почему Запад требует от Белграда признать Косово - РИА Новости, 06.05.2022

Вучич объяснил, почему Запад требует от Белграда признать Косово

Страны Запада будет еще сильнее оказывать давление и требовать от Белграда признать независимость Косово, чтобы лишить президента РФ Владимира Путина аргумента... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T20:27

2022-05-06T20:27

2022-05-06T20:27

в мире

косово

оон

александр вучич

сербия

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БЕЛГРАД, 6 мая – РИА Новости. Страны Запада будет еще сильнее оказывать давление и требовать от Белграда признать независимость Косово, чтобы лишить президента РФ Владимира Путина аргумента об аналогии с Украиной, заявил президент Александр Вучич.Путин провел 26 апреля переговоры с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, в ходе которой напомнил тому решение международного суда по ситуации в Косово, которое было поддержано всеми, и заявил, что ЛНР и ДНР стали независимыми по аналогии с этим решением.Глава сербского государства в пятницу вечером проводит обращение к гражданам."Путин, защищая свои правовые и политические шаги, представил нелегкий аргумент. Вне зависимости от того, что на Западе скажут, что это не одно и тоже, и мы бы сказали, что это не одно и тоже, Путин им скажет, что в Крыму был проведен референдум, провели или проведем референдум в Донецке и Луганске, а если потребуется, в Херсоне и Запорожье и где-то еще, как и было в Косово. Но в Косово даже не был проведен референдум, напомню они ссылаются на Качаничский устав и референдум, проведенный в 1990-91 годах, вымышленный и не институциональный", - заявил сербский лидер."Сейчас мы попадаем в величайшую проблему, потому то весь Запад, чтобы лишил Путина этого аргумента, будет требовать от Сербии быстро идти к признанию независимости Косово, чтобы они могли сказать Путину, что это не идентичный случай", - указал Вучич.

https://ria.ru/20220505/yugoslaviya-1787039951.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, косово, оон, александр вучич, сербия