Вучич объяснил, почему Запад требует от Белграда признать Косово
Вучич: Запад будет требовать от Белграда признать Косово, чтобы лишить Россию аналогии
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 6 мая – РИА Новости. Страны Запада будет еще сильнее оказывать давление и требовать от Белграда признать независимость Косово, чтобы лишить президента РФ Владимира Путина аргумента об аналогии с Украиной, заявил президент Александр Вучич.
Путин провел 26 апреля переговоры с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, в ходе которой напомнил тому решение международного суда по ситуации в Косово, которое было поддержано всеми, и заявил, что ЛНР и ДНР стали независимыми по аналогии с этим решением.
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"Путин, защищая свои правовые и политические шаги, представил нелегкий аргумент. Вне зависимости от того, что на Западе скажут, что это не одно и тоже, и мы бы сказали, что это не одно и тоже, Путин им скажет, что в Крыму был проведен референдум, провели или проведем референдум в Донецке и Луганске, а если потребуется, в Херсоне и Запорожье и где-то еще, как и было в Косово. Но в Косово даже не был проведен референдум, напомню они ссылаются на Качаничский устав и референдум, проведенный в 1990-91 годах, вымышленный и не институциональный", - заявил сербский лидер.
"Сейчас мы попадаем в величайшую проблему, потому то весь Запад, чтобы лишил Путина этого аргумента, будет требовать от Сербии быстро идти к признанию независимости Косово, чтобы они могли сказать Путину, что это не идентичный случай", - указал Вучич.