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Вучич объяснил, почему Запад требует от Белграда признать Косово - РИА Новости, 06.05.2022
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Вучич объяснил, почему Запад требует от Белграда признать Косово
Вучич объяснил, почему Запад требует от Белграда признать Косово - РИА Новости, 06.05.2022
Вучич объяснил, почему Запад требует от Белграда признать Косово
Страны Запада будет еще сильнее оказывать давление и требовать от Белграда признать независимость Косово, чтобы лишить президента РФ Владимира Путина аргумента... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T20:27
2022-05-06T20:27
в мире
косово
оон
александр вучич
сербия
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БЕЛГРАД, 6 мая – РИА Новости. Страны Запада будет еще сильнее оказывать давление и требовать от Белграда признать независимость Косово, чтобы лишить президента РФ Владимира Путина аргумента об аналогии с Украиной, заявил президент Александр Вучич.Путин провел 26 апреля переговоры с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, в ходе которой напомнил тому решение международного суда по ситуации в Косово, которое было поддержано всеми, и заявил, что ЛНР и ДНР стали независимыми по аналогии с этим решением.Глава сербского государства в пятницу вечером проводит обращение к гражданам."Путин, защищая свои правовые и политические шаги, представил нелегкий аргумент. Вне зависимости от того, что на Западе скажут, что это не одно и тоже, и мы бы сказали, что это не одно и тоже, Путин им скажет, что в Крыму был проведен референдум, провели или проведем референдум в Донецке и Луганске, а если потребуется, в Херсоне и Запорожье и где-то еще, как и было в Косово. Но в Косово даже не был проведен референдум, напомню они ссылаются на Качаничский устав и референдум, проведенный в 1990-91 годах, вымышленный и не институциональный", - заявил сербский лидер."Сейчас мы попадаем в величайшую проблему, потому то весь Запад, чтобы лишил Путина этого аргумента, будет требовать от Сербии быстро идти к признанию независимости Косово, чтобы они могли сказать Путину, что это не идентичный случай", - указал Вучич.
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в мире, косово, оон, александр вучич, сербия
20:27 06.05.2022
 
Вучич объяснил, почему Запад требует от Белграда признать Косово

Вучич: Запад будет требовать от Белграда признать Косово, чтобы лишить Россию аналогии

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 6 мая – РИА Новости. Страны Запада будет еще сильнее оказывать давление и требовать от Белграда признать независимость Косово, чтобы лишить президента РФ Владимира Путина аргумента об аналогии с Украиной, заявил президент Александр Вучич.
Путин провел 26 апреля переговоры с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, в ходе которой напомнил тому решение международного суда по ситуации в Косово, которое было поддержано всеми, и заявил, что ЛНР и ДНР стали независимыми по аналогии с этим решением.
Глава сербского государства в пятницу вечером проводит обращение к гражданам.
"Путин, защищая свои правовые и политические шаги, представил нелегкий аргумент. Вне зависимости от того, что на Западе скажут, что это не одно и тоже, и мы бы сказали, что это не одно и тоже, Путин им скажет, что в Крыму был проведен референдум, провели или проведем референдум в Донецке и Луганске, а если потребуется, в Херсоне и Запорожье и где-то еще, как и было в Косово. Но в Косово даже не был проведен референдум, напомню они ссылаются на Качаничский устав и референдум, проведенный в 1990-91 годах, вымышленный и не институциональный", - заявил сербский лидер.
Взрыв возле электростанции Белграда от крылатых ракет НАТО. 24 марта 1999 года - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 16:37
Вучич напомнил, что в 1999 году Запад не говорил о целостности Сербии
"Сейчас мы попадаем в величайшую проблему, потому то весь Запад, чтобы лишил Путина этого аргумента, будет требовать от Сербии быстро идти к признанию независимости Косово, чтобы они могли сказать Путину, что это не идентичный случай", - указал Вучич.
 
В миреКосовоООНАлександр ВучичСербия
 
 
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