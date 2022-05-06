https://ria.ru/20220506/vstrecha-1787190599.html

Путин проведет рабочую встречу с губернатором Тверской области

Путин проведет рабочую встречу с губернатором Тверской области - РИА Новости, 06.05.2022

Путин проведет рабочую встречу с губернатором Тверской области

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет рабочую встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей, заявил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T13:18

2022-05-06T13:18

2022-05-06T13:18

политика

игорь руденя

тверская область

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747831553_0:321:2883:1942_1920x0_80_0_0_4709a500ea695aff6505293736ae26f9.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет рабочую встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Из различных встреч, которые сегодня запланированы у главы государства, публичной будет его беседа с Игорем Руденей, губернатор Тверской области", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что это большая, важная, развитая область, вопросов много, и глава государства продолжает встречи с главами регионов.

https://ria.ru/20220506/rudenya-1787143067.html

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, игорь руденя, тверская область, владимир путин