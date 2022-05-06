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Путин проведет рабочую встречу с губернатором Тверской области - РИА Новости, 06.05.2022
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Путин проведет рабочую встречу с губернатором Тверской области
Путин проведет рабочую встречу с губернатором Тверской области - РИА Новости, 06.05.2022
Путин проведет рабочую встречу с губернатором Тверской области
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет рабочую встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей, заявил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T13:18
2022-05-06T13:18
политика
игорь руденя
тверская область
владимир путин
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет рабочую встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Из различных встреч, которые сегодня запланированы у главы государства, публичной будет его беседа с Игорем Руденей, губернатор Тверской области", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что это большая, важная, развитая область, вопросов много, и глава государства продолжает встречи с главами регионов.
https://ria.ru/20220506/rudenya-1787143067.html
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политика, игорь руденя, тверская область, владимир путин
13:18 06.05.2022
 
Путин проведет рабочую встречу с губернатором Тверской области

Президент Путин проведет рабочую встречу с губернатором Тверской области Руденей

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Тверской области Игорь Руденя
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Тверской области Игорь Руденя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет рабочую встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Из различных встреч, которые сегодня запланированы у главы государства, публичной будет его беседа с Игорем Руденей, губернатор Тверской области", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что это большая, важная, развитая область, вопросов много, и глава государства продолжает встречи с главами регионов.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании областного правительства - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
10:26Тверская область
Руденя: Тверская область сохраняет тенденцию роста доходов бюджета
 
ПолитикаИгорь РуденяТверская областьВладимир Путин
 
 
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