https://ria.ru/20220506/vstrecha-1787190599.html
Путин проведет рабочую встречу с губернатором Тверской области
Путин проведет рабочую встречу с губернатором Тверской области - РИА Новости, 06.05.2022
Путин проведет рабочую встречу с губернатором Тверской области
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет рабочую встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей, заявил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T13:18
2022-05-06T13:18
2022-05-06T13:18
политика
игорь руденя
тверская область
владимир путин
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет рабочую встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Из различных встреч, которые сегодня запланированы у главы государства, публичной будет его беседа с Игорем Руденей, губернатор Тверской области", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что это большая, важная, развитая область, вопросов много, и глава государства продолжает встречи с главами регионов.
https://ria.ru/20220506/rudenya-1787143067.html
тверская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, игорь руденя, тверская область, владимир путин
Путин проведет рабочую встречу с губернатором Тверской области
Президент Путин проведет рабочую встречу с губернатором Тверской области Руденей