Шольц встретится с Макроном в Берлине 9 мая
Канцлер Германии Шольц встретится с президентом Франции Макроном в Берлине 9 мая
Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото
БЕРЛИН, 6 МАЯ - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в понедельник, 9 мая, проведет в Берлине встречу с французским президентом Эммануэлем Макроном, заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман.
"Вечером (в понедельник) канцлер с военными почестями примет президента Франции Эммануэля Макрона с его первым визитом после переизбрания", - заявил он на брифинге в пятницу.
По ее словам, запланирована совместная пресс-конференция.
"Я бы исходила из того, что будет интенсивно обсуждаться дальнейшее сотрудничество в рамках Евросоюза, как это бывает в ходе первых визитов, а также темой будут российская наступательная война на Украине, ее последствия для Европы", - заявила Хоффман на вопрос, какие темы будут обсуждать лидеры двух стран.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.