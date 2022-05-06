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Шольц встретится с Макроном в Берлине 9 мая - РИА Новости, 06.05.2022
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Шольц встретится с Макроном в Берлине 9 мая
Шольц встретится с Макроном в Берлине 9 мая - РИА Новости, 06.05.2022
Шольц встретится с Макроном в Берлине 9 мая
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в понедельник, 9 мая, проведет в Берлине встречу с французским президентом Эммануэлем Макроном, заявила заместитель официального... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T12:56
2022-05-06T12:56
в мире
эммануэль макрон
олаф шольц
франция
германия
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БЕРЛИН, 6 МАЯ - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в понедельник, 9 мая, проведет в Берлине встречу с французским президентом Эммануэлем Макроном, заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман."Вечером (в понедельник) канцлер с военными почестями примет президента Франции Эммануэля Макрона с его первым визитом после переизбрания", - заявил он на брифинге в пятницу.По ее словам, запланирована совместная пресс-конференция."Я бы исходила из того, что будет интенсивно обсуждаться дальнейшее сотрудничество в рамках Евросоюза, как это бывает в ходе первых визитов, а также темой будут российская наступательная война на Украине, ее последствия для Европы", - заявила Хоффман на вопрос, какие темы будут обсуждать лидеры двух стран.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220506/germaniya-1787180552.html
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в мире, эммануэль макрон, олаф шольц, франция, германия
12:56 06.05.2022
 
Шольц встретится с Макроном в Берлине 9 мая

Канцлер Германии Шольц встретится с президентом Франции Макроном в Берлине 9 мая

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 6 МАЯ - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в понедельник, 9 мая, проведет в Берлине встречу с французским президентом Эммануэлем Макроном, заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман.
"Вечером (в понедельник) канцлер с военными почестями примет президента Франции Эммануэля Макрона с его первым визитом после переизбрания", - заявил он на брифинге в пятницу.
По ее словам, запланирована совместная пресс-конференция.
"Я бы исходила из того, что будет интенсивно обсуждаться дальнейшее сотрудничество в рамках Евросоюза, как это бывает в ходе первых визитов, а также темой будут российская наступательная война на Украине, ее последствия для Европы", - заявила Хоффман на вопрос, какие темы будут обсуждать лидеры двух стран.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
12:37
Посол Украины отказался извиняться перед Шольцем за оскорбления
 
В миреЭммануэль МакронОлаф ШольцФранцияГермания
 
 
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