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Двое москвичей пойдут под суд за кражу картин Врубеля и Левитана

Двое москвичей пойдут под суд за кражу картин Врубеля и Левитана - РИА Новости, 06.05.2022

Двое москвичей пойдут под суд за кражу картин Врубеля и Левитана

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двух москвичей, обвиняемых в краже у антиквара старинных икон и картин, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T17:33

2022-05-06T17:33

2022-05-06T17:33

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михаил врубель

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искусство

исаак левитан

давид бурлюк

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двух москвичей, обвиняемых в краже у антиквара старинных икон и картин, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.По версии следствия, 30 сентября 2020 года они проникли в квартиру коллекционера антиквариата на улице Большая Пионерская и похитили работы известных художников, в частности Исаака Левитана, Михаила Врубеля, Давида Бурлюка, а также старинные иконы и различные предметы, датированные XII-XVIII веками.Похищенное оценивается более чем в 39 миллионов рублей. Сейчас все ценности возвращены законному владельцу.Фигурантам инкриминируются кража, совершенная группой по предварительному сговору с причинением значительного ущерба, и хищение предметов, имеющих особую культурную и художественную ценность, совершенное группой по предварительному сговору.

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, москва, михаил врубель, живопись, искусство, исаак левитан, давид бурлюк