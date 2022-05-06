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Двое москвичей пойдут под суд за кражу картин Врубеля и Левитана
Двое москвичей пойдут под суд за кражу картин Врубеля и Левитана - РИА Новости, 06.05.2022
Двое москвичей пойдут под суд за кражу картин Врубеля и Левитана
Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двух москвичей, обвиняемых в краже у антиквара старинных икон и картин, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T17:33
2022-05-06T17:33
2022-05-06T17:33
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москва
михаил врубель
живопись
искусство
исаак левитан
давид бурлюк
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двух москвичей, обвиняемых в краже у антиквара старинных икон и картин, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.По версии следствия, 30 сентября 2020 года они проникли в квартиру коллекционера антиквариата на улице Большая Пионерская и похитили работы известных художников, в частности Исаака Левитана, Михаила Врубеля, Давида Бурлюка, а также старинные иконы и различные предметы, датированные XII-XVIII веками.Похищенное оценивается более чем в 39 миллионов рублей. Сейчас все ценности возвращены законному владельцу.Фигурантам инкриминируются кража, совершенная группой по предварительному сговору с причинением значительного ущерба, и хищение предметов, имеющих особую культурную и художественную ценность, совершенное группой по предварительному сговору.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, москва, михаил врубель, живопись, искусство, исаак левитан, давид бурлюк
Двое москвичей пойдут под суд за кражу картин Врубеля и Левитана
Двое москвичей пойдут под суд за кражу у антиквара картин Врубеля и Левитана
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двух москвичей, обвиняемых в краже у антиквара старинных икон и картин, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.
"Замоскворецкая межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Москвы: 53-летнего мужчины и 78-летней женщины", — говорится в сообщении.
По версии следствия, 30 сентября 2020 года они проникли в квартиру коллекционера антиквариата на улице Большая Пионерская и похитили работы известных художников, в частности Исаака Левитана, Михаила Врубеля, Давида Бурлюка, а также старинные иконы и различные предметы, датированные XII-XVIII веками.
Похищенное оценивается более чем в 39 миллионов рублей. Сейчас все ценности возвращены законному владельцу.
Фигурантам инкриминируются кража, совершенная группой по предварительному сговору с причинением значительного ущерба, и хищение предметов, имеющих особую культурную и художественную ценность, совершенное группой по предварительному сговору.