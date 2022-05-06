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МИД заявил о попытках Запада развязать пропагандистскую войну против России - РИА Новости, 06.05.2022
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МИД заявил о попытках Запада развязать пропагандистскую войну против России
МИД заявил о попытках Запада развязать пропагандистскую войну против России - РИА Новости, 06.05.2022
МИД заявил о попытках Запада развязать пропагандистскую войну против России
На Западе пытаются развязать "пропагандистскую войну" против России и россиян, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе церемонии возложения... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T10:29
2022-05-06T10:29
россия
в мире
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. На Западе пытаются развязать "пропагандистскую войну" против России и россиян, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе церемонии возложения цветов к мемориальным доскам по случаю празднования Дня Победы."Безусловно, мы всегда должны помнить уроки истории. Тем более, что эти славные страницы нашей истории сейчас на Западе пытаются вырвать, перечеркнуть все то, что было сделано, Пытаются непросто приравнять победителей нацизма к преступникам, а сделать из нас главных виновников той войны, и всячески обелять нацизм, поощрять нацистские проявления в современной Европе", - сказал министр.По его словам, против России и россиян развязана "пропагандистская война", что является проявлением расизма и дискриминации, которая "сейчас доводится до абсурда".
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россия, в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
10:29 06.05.2022
 
МИД заявил о попытках Запада развязать пропагандистскую войну против России

Глава МИД Лавров заявил о попытках Запада развязать пропагандистскую войну против России

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. На Западе пытаются развязать "пропагандистскую войну" против России и россиян, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе церемонии возложения цветов к мемориальным доскам по случаю празднования Дня Победы.
"Безусловно, мы всегда должны помнить уроки истории. Тем более, что эти славные страницы нашей истории сейчас на Западе пытаются вырвать, перечеркнуть все то, что было сделано, Пытаются непросто приравнять победителей нацизма к преступникам, а сделать из нас главных виновников той войны, и всячески обелять нацизм, поощрять нацистские проявления в современной Европе", - сказал министр.
По его словам, против России и россиян развязана "пропагандистская война", что является проявлением расизма и дискриминации, которая "сейчас доводится до абсурда".
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РоссияВ миреСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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