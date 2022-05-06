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Украинский военный заявил, что его кинули в окоп, как "пушечное мясо" - РИА Новости, 06.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220506/voennyy-1787134136.html
Украинский военный заявил, что его кинули в окоп, как "пушечное мясо"
Украинский военный заявил, что его кинули в окоп, как "пушечное мясо" - РИА Новости, 06.05.2022
Украинский военный заявил, что его кинули в окоп, как "пушечное мясо"
Украинское военное руководство не ценит жизни солдат, бросает их без какой-либо логики в окопы и использует как пушечное мясо, заявил пленный украинский... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T09:38
2022-05-06T10:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Украинское военное руководство не ценит жизни солдат, бросает их без какой-либо логики в окопы и использует как пушечное мясо, заявил пленный украинский военнослужащий Юрий Фисак.Видео рассказа пленного военного распространило Минобороны России. В каком именно подразделении служил Фисак, не уточняется."С точки зрения Украины, получается, что Украина как-то вообще некрасиво поступает. Нас привезли, кинули в окопы, ну, как пушечное мясо, можно сказать. То есть получается, что наше ЗСУ нами вообще не дорожит, не ценит нас. Мы для них как живой щит, получается", - сказал Фисак.По его словам, в его казарме было около 300 человек. В распоряжении у украинских военных были противотанковые комплексы "Корсар" и NLAW, гранатометы и автоматы, а также несколько комплексов Javelin.Из Северодонецка в ЛНР военных передислоцировали на территорию ДНР. Из района, в котором оказались военнослужащие, незадолго до их прибытия сбежали боевики "Правого сектора"*, поведал Фисак.Он признался, что при встрече с российскими военнослужащими приготовился к смерти, однако был удивлен их учтивому обращению с пленными.Пленный высказал недовольство военной стратегией Украины, которая, по его словам, остается непонятной для большинства военнослужащих, а также пожаловался на то, что никому из его сослуживцев ни разу не заплатили обещанных 100 тысяч гривен в месяц."Я не готов за упертость моего правительства сложить жизнь, у меня есть родственники, у меня есть прекрасная жена, ради которой надо жить … Я призываю солдат украинской армии, лучше сложить оружие и решить действительно, это все мирно. Потому что, я же говорю, затягивать дальше нет смысла. Будет больше смертей, а зачем?" - добавил ФисакВоеннослужащий 79 десантно-штурмовой бригады Украины Вячеслав Бербат, также плененный, рассказал, что боялся мучений и издевательств со стороны российских военных, о которых ему рассказывали."Когда сюда привезли … – чистые мягкие постели, трехразовое питание, сигареты дают. Бегать по лагерю, конечно, нельзя, но это понятно. А так в принципе отношение нормальное", - рассказал Бербат.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20220506/obstrely-1787124490.html
https://ria.ru/20220503/ukraina-1786564555.html
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"Нас кинули в окопы как пушечное мясо" – украинский военнопленный о конфликте на Украине
"Нас привезли, кинули в окопы, ну, как пушечное мясо... Я не готов за упертость моего правительства сложить жизнь... Я же говорю, затягивать дальше нет смысла. Будет больше смертей, а зачем?" - говорит пленный украинский солдат.
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"Трехразовое питание, сигареты" – украинский военнопленный об условиях содержания
Военнослужащий 79 десантно-штурмовой бригады Украины Бербат, взятый в плен: "Трехразовое питание, сигареты дают. Бегать по лагерю, конечно, нельзя, но это понятно. А так, в принципе, отношение нормальное"
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в мире, украина
09:38 06.05.2022 (обновлено: 10:48 06.05.2022)
 
Украинский военный заявил, что его кинули в окоп, как "пушечное мясо"

Пленный украинский военный заявил, что руководство использовало его как "пушечное мясо"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Украинское военное руководство не ценит жизни солдат, бросает их без какой-либо логики в окопы и использует как пушечное мясо, заявил пленный украинский военнослужащий Юрий Фисак.
Видео рассказа пленного военного распространило Минобороны России. В каком именно подразделении служил Фисак, не уточняется.
"С точки зрения Украины, получается, что Украина как-то вообще некрасиво поступает. Нас привезли, кинули в окопы, ну, как пушечное мясо, можно сказать. То есть получается, что наше ЗСУ нами вообще не дорожит, не ценит нас. Мы для них как живой щит, получается", - сказал Фисак.
По его словам, в его казарме было около 300 человек. В распоряжении у украинских военных были противотанковые комплексы "Корсар" и NLAW, гранатометы и автоматы, а также несколько комплексов Javelin.
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Из Северодонецка в ЛНР военных передислоцировали на территорию ДНР. Из района, в котором оказались военнослужащие, незадолго до их прибытия сбежали боевики "Правого сектора"*, поведал Фисак.
Он признался, что при встрече с российскими военнослужащими приготовился к смерти, однако был удивлен их учтивому обращению с пленными.
Пленный высказал недовольство военной стратегией Украины, которая, по его словам, остается непонятной для большинства военнослужащих, а также пожаловался на то, что никому из его сослуживцев ни разу не заплатили обещанных 100 тысяч гривен в месяц.
"Я не готов за упертость моего правительства сложить жизнь, у меня есть родственники, у меня есть прекрасная жена, ради которой надо жить … Я призываю солдат украинской армии, лучше сложить оружие и решить действительно, это все мирно. Потому что, я же говорю, затягивать дальше нет смысла. Будет больше смертей, а зачем?" - добавил Фисак
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"Когда сюда привезли … – чистые мягкие постели, трехразовое питание, сигареты дают. Бегать по лагерю, конечно, нельзя, но это понятно. А так в принципе отношение нормальное", - рассказал Бербат.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраина
 
 
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