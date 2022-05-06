https://ria.ru/20220506/voennye-1787117560.html

В Варшаве заявили, что польские военные уже участвуют в боях на Украине

В Варшаве заявили, что польские военные уже участвуют в боях на Украине - РИА Новости, 06.05.2022

В Варшаве заявили, что польские военные уже участвуют в боях на Украине

Варшава отправляет на Украину кадровых военных и наемников для участия в боях, рассказал в беседе с "Украиной.ру" польский политолог Конрад Ренкас. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T01:51

2022-05-06T01:51

2022-05-06T01:51

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варшава

россия

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конрад ренкас

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Варшава отправляет на Украину кадровых военных и наемников для участия в боях, рассказал в беседе с "Украиной.ру" польский политолог Конрад Ренкас.Специалист добавил, что участие иностранцев в боях на территории бывшей советской республики будет только расширяться, так как они необходимы для правильной эксплуатации поставленных Западом вооружений.Ренкас также выразил мнение, что Москва сейчас фактически вынуждена бороться "со всем американским блоком".Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин говорил о том, что Польша намерена установить плотный военно-политический контроль над "своими историческими владениями" на западе Украины. По его словам, в Варшаве рассчитывают, что закрепление на этих территориях с высокой степенью вероятности приведет к расколу страны, а Польша получит в управление земли, занятые "миротворцами".Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст интервью читайте на сайте "Украина.ру" >>

https://ria.ru/20220506/general-1787116700.html

https://ria.ru/20220504/polsha-1786706525.html

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