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Во Вьетнаме открыт самый длинный в мире мост со стеклянным полом - РИА Новости, 06.05.2022
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Туризм
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Во Вьетнаме открыт самый длинный в мире мост со стеклянным полом
Во Вьетнаме открыт самый длинный в мире мост со стеклянным полом - РИА Новости, 06.05.2022
Во Вьетнаме открыт самый длинный в мире мост со стеклянным полом
Самый длинный в мире мост со стеклянным полом открыли для публики во Вьетнаме, сообщает Express. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T03:20
2022-05-06T03:20
туризм
туризм
новости - туризм
вьетнам
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Самый длинный в мире мост со стеклянным полом открыли для публики во Вьетнаме, сообщает Express.Длина моста Бах-Лонг, или "белого дракона", – 632 метра. Он расположен в провинции Шонла в 150 метрах над землей между двумя горами.Смелые туристы могут с такой высоты рассмотреть пейзажи парка и курорта на острове Мок Чау.Пол сооружения сделан из закаленного стекла и может одновременно выдержать 450 посетителей.Власти надеются, что достопримечательность привлечет в регион большее число туристов.
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туризм, новости - туризм, вьетнам
03:20 06.05.2022
 
Во Вьетнаме открыт самый длинный в мире мост со стеклянным полом

Во Вьетнаме на высоте 150 метров открыт самый длинный в мире стеклянный мост

© AFP 2022 / Nhac NguyenСтеклянный мост Бах Лонг в районе Мок-Чау во вьетнамской провинции Сон Ла
Стеклянный мост Бах Лонг в районе Мок-Чау во вьетнамской провинции Сон Ла - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© AFP 2022 / Nhac Nguyen
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Самый длинный в мире мост со стеклянным полом открыли для публики во Вьетнаме, сообщает Express.
Длина моста Бах-Лонг, или "белого дракона", – 632 метра. Он расположен в провинции Шонла в 150 метрах над землей между двумя горами.
Смелые туристы могут с такой высоты рассмотреть пейзажи парка и курорта на острове Мок Чау.
Пол сооружения сделан из закаленного стекла и может одновременно выдержать 450 посетителей.
Власти надеются, что достопримечательность привлечет в регион большее число туристов.
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