https://ria.ru/20220506/vetnam-1786857504.html

Во Вьетнаме открыт самый длинный в мире мост со стеклянным полом

Во Вьетнаме открыт самый длинный в мире мост со стеклянным полом - РИА Новости, 06.05.2022

Во Вьетнаме открыт самый длинный в мире мост со стеклянным полом

Самый длинный в мире мост со стеклянным полом открыли для публики во Вьетнаме, сообщает Express. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T03:20

2022-05-06T03:20

2022-05-06T03:20

туризм

туризм

новости - туризм

вьетнам

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786127319_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3dcc3746fc4cafa22b436b9abdd0d7df.jpg

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Самый длинный в мире мост со стеклянным полом открыли для публики во Вьетнаме, сообщает Express.Длина моста Бах-Лонг, или "белого дракона", – 632 метра. Он расположен в провинции Шонла в 150 метрах над землей между двумя горами.Смелые туристы могут с такой высоты рассмотреть пейзажи парка и курорта на острове Мок Чау.Пол сооружения сделан из закаленного стекла и может одновременно выдержать 450 посетителей.Власти надеются, что достопримечательность привлечет в регион большее число туристов.

https://ria.ru/20220504/sankt-peterburg-1786720449.html

вьетнам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, вьетнам