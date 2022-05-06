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Во Вьетнаме открыт самый длинный в мире мост со стеклянным полом
Во Вьетнаме открыт самый длинный в мире мост со стеклянным полом - РИА Новости, 06.05.2022
Во Вьетнаме открыт самый длинный в мире мост со стеклянным полом
Самый длинный в мире мост со стеклянным полом открыли для публики во Вьетнаме, сообщает Express. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T03:20
2022-05-06T03:20
2022-05-06T03:20
туризм
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новости - туризм
вьетнам
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Самый длинный в мире мост со стеклянным полом открыли для публики во Вьетнаме, сообщает Express.Длина моста Бах-Лонг, или "белого дракона", – 632 метра. Он расположен в провинции Шонла в 150 метрах над землей между двумя горами.Смелые туристы могут с такой высоты рассмотреть пейзажи парка и курорта на острове Мок Чау.Пол сооружения сделан из закаленного стекла и может одновременно выдержать 450 посетителей.Власти надеются, что достопримечательность привлечет в регион большее число туристов.
https://ria.ru/20220504/sankt-peterburg-1786720449.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, вьетнам
Во Вьетнаме открыт самый длинный в мире мост со стеклянным полом
Во Вьетнаме на высоте 150 метров открыт самый длинный в мире стеклянный мост
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости.
Самый длинный в мире мост со стеклянным полом открыли для публики во Вьетнаме, сообщает
Express.
Длина моста Бах-Лонг, или "белого дракона", – 632 метра. Он расположен в провинции Шонла в 150 метрах над землей между двумя горами.
Смелые туристы могут с такой высоты рассмотреть пейзажи парка и курорта на острове Мок Чау.
Пол сооружения сделан из закаленного стекла и может одновременно выдержать 450 посетителей.
Власти надеются, что достопримечательность привлечет в регион большее число туристов.