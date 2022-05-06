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Ветераны ВОВ до конца года смогут бесплатно ездить на такси - РИА Новости, 06.05.2022
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Ветераны ВОВ до конца года смогут бесплатно ездить на такси
Ветераны ВОВ до конца года смогут бесплатно ездить на такси - РИА Новости, 06.05.2022
Ветераны ВОВ до конца года смогут бесплатно ездить на такси
Минцифры России совместно с властями российских регионов и перевозчиками такси запустило программу бесплатных поездок для ветеранов Великой Отечественной войны, РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T13:52
2022-05-06T13:52
общество
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Минцифры России совместно с властями российских регионов и перевозчиками такси запустило программу бесплатных поездок для ветеранов Великой Отечественной войны, она будет действовать до конца 2022 года, сообщило ведомство."По инициативе организационного комитета "Наша победа" Минцифры России совместно с властями российских регионов и перевозчиками такси запустило программу бесплатных поездок для ветеранов Великой Отечественной войны. Она будет действовать до конца 2022 года", - говорится в сообщении.Уточняется, что воспользоваться такси можно будет вне зависимости от целей поездки. "С ветераном смогут поехать сопровождающие родственники. Просубсидированы будут поездки каждого ветерана на общую сумму до 3 тысяч рублей на человека", - отметили в ведомстве.Обратиться за услугой смогут инвалиды и участники Великой Отечественной войны, военнослужащие последнего военного призыва в годы Великой Отечественной войны, а также лица, работавшие на ПВО в данный период.Номер телефона ветерана или его официального представителя должен быть известен отделению Пенсионного фонда России в регионе, где зарегистрирован ветеран. Он будет передан региональным органам соцзащиты для использования в качестве идентификатора для подтверждения тарифа "Ветеран"."Заказать такси на любое удобное время сможет сам ветеран, его представитель или родственник, позвонив по телефону работника соцзащиты, прикрепленного к ветерану", - уточнили в ведомстве.Услуга появилась в Московской области и 42 городах других регионов России 6 мая. К 10 июня она появится во всех городах, где работают перевозчики такси и проживают ветераны. Сервис будет доступен для более чем 26 тысяч ветеранов.
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общество, россия, московская область (подмосковье)
13:52 06.05.2022
 
Ветераны ВОВ до конца года смогут бесплатно ездить на такси

Минцифры запустило программу бесплатных поездок на такси для ветеранов ВОВ

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВодитель в защитной маске за рулем такси в Москве
Водитель в защитной маске за рулем такси в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Водитель в защитной маске за рулем такси в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Минцифры России совместно с властями российских регионов и перевозчиками такси запустило программу бесплатных поездок для ветеранов Великой Отечественной войны, она будет действовать до конца 2022 года, сообщило ведомство.
"По инициативе организационного комитета "Наша победа" Минцифры России совместно с властями российских регионов и перевозчиками такси запустило программу бесплатных поездок для ветеранов Великой Отечественной войны. Она будет действовать до конца 2022 года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что воспользоваться такси можно будет вне зависимости от целей поездки. "С ветераном смогут поехать сопровождающие родственники. Просубсидированы будут поездки каждого ветерана на общую сумму до 3 тысяч рублей на человека", - отметили в ведомстве.
Обратиться за услугой смогут инвалиды и участники Великой Отечественной войны, военнослужащие последнего военного призыва в годы Великой Отечественной войны, а также лица, работавшие на ПВО в данный период.
Номер телефона ветерана или его официального представителя должен быть известен отделению Пенсионного фонда России в регионе, где зарегистрирован ветеран. Он будет передан региональным органам соцзащиты для использования в качестве идентификатора для подтверждения тарифа "Ветеран".
"Заказать такси на любое удобное время сможет сам ветеран, его представитель или родственник, позвонив по телефону работника соцзащиты, прикрепленного к ветерану", - уточнили в ведомстве.
Услуга появилась в Московской области и 42 городах других регионов России 6 мая. К 10 июня она появится во всех городах, где работают перевозчики такси и проживают ветераны. Сервис будет доступен для более чем 26 тысяч ветеранов.
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