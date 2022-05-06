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Подмосковные ветераны смогут бесплатно ездить на такси на майские праздники - РИА Новости, 06.05.2022
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Подмосковные ветераны смогут бесплатно ездить на такси на майские праздники
Подмосковные ветераны смогут бесплатно ездить на такси на майские праздники - РИА Новости, 06.05.2022
Подмосковные ветераны смогут бесплатно ездить на такси на майские праздники
Ветераны, зарегистрированные в Московской области, смогут бесплатно воспользоваться такси на территории Москвы и области с 6 по 11 мая, сообщили в минтрансе... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T12:39
2022-05-06T12:39
общество
московская область (подмосковье)
москва
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ветераны, зарегистрированные в Московской области, смогут бесплатно воспользоваться такси на территории Москвы и области с 6 по 11 мая, сообщили в минтрансе Подмосковья."По поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева в этом году для ветеранов и инвалидов ВОВ, зарегистрированным в Подмосковье, организован бесплатный проезд в такси на территории области и Москвы. Воспользоваться бесплатным такси смогут более 36 тысяч ветеранов", - приводятся слова зампреда правительства Московской области Анны Кротовой в сообщении.Число поездок не ограничено, однако в сумме они не должны превышать 1,5 тысячи рублей, уточнили в министерстве. Такая возможность действует с 6 по 11 мая.
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общество, московская область (подмосковье), москва
12:39 06.05.2022
 
Подмосковные ветераны смогут бесплатно ездить на такси на майские праздники

Подмосковные ветераны смогут бесплатно ездить на такси с 6 по 11 мая

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобили такси на Моховой улице в Москве
Автомобили такси на Моховой улице в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Автомобили такси на Моховой улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ветераны, зарегистрированные в Московской области, смогут бесплатно воспользоваться такси на территории Москвы и области с 6 по 11 мая, сообщили в минтрансе Подмосковья.
"По поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева в этом году для ветеранов и инвалидов ВОВ, зарегистрированным в Подмосковье, организован бесплатный проезд в такси на территории области и Москвы. Воспользоваться бесплатным такси смогут более 36 тысяч ветеранов", - приводятся слова зампреда правительства Московской области Анны Кротовой в сообщении.
Ветеран - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
08:00
Помогли для галочки: на что жалуются ветераны Великой Отечественной
Число поездок не ограничено, однако в сумме они не должны превышать 1,5 тысячи рублей, уточнили в министерстве. Такая возможность действует с 6 по 11 мая.
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)Москва
 
 
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