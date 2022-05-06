https://ria.ru/20220506/veteran-1787181113.html

Подмосковные ветераны смогут бесплатно ездить на такси на майские праздники

Подмосковные ветераны смогут бесплатно ездить на такси на майские праздники - РИА Новости, 06.05.2022

Подмосковные ветераны смогут бесплатно ездить на такси на майские праздники

Ветераны, зарегистрированные в Московской области, смогут бесплатно воспользоваться такси на территории Москвы и области с 6 по 11 мая, сообщили в минтрансе... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T12:39

2022-05-06T12:39

2022-05-06T12:39

общество

московская область (подмосковье)

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752135126_0:324:2550:1758_1920x0_80_0_0_1a48898dfbd17c2ed7d99a8cf109590c.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ветераны, зарегистрированные в Московской области, смогут бесплатно воспользоваться такси на территории Москвы и области с 6 по 11 мая, сообщили в минтрансе Подмосковья."По поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева в этом году для ветеранов и инвалидов ВОВ, зарегистрированным в Подмосковье, организован бесплатный проезд в такси на территории области и Москвы. Воспользоваться бесплатным такси смогут более 36 тысяч ветеранов", - приводятся слова зампреда правительства Московской области Анны Кротовой в сообщении.Число поездок не ограничено, однако в сумме они не должны превышать 1,5 тысячи рублей, уточнили в министерстве. Такая возможность действует с 6 по 11 мая.

https://ria.ru/20220506/veterany-1786934326.html

московская область (подмосковье)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, московская область (подмосковье), москва