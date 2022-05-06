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Орбан раскритиковал предложение о санкциях против патриарха Кирилла - РИА Новости, 06.05.2022
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Орбан раскритиковал предложение о санкциях против патриарха Кирилла
Орбан раскритиковал предложение о санкциях против патриарха Кирилла - РИА Новости, 06.05.2022
Орбан раскритиковал предложение о санкциях против патриарха Кирилла
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не может поддержать санкции, направленные против лидеров церкви, в частности, против патриарха Московского и... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T09:26
2022-05-06T10:50
в мире
венгрия
виктор орбан
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не может поддержать санкции, направленные против лидеров церкви, в частности, против патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщает портал index.hu."О намерении внести в санкционный список лидера православной церкви Орбан сказал, что не может быть и речи о поддержке санкций в отношении церковных лидеров", - говорится в сообщении.Ранее СМИ сообщили, что Евросоюз предлагает в рамках шестого пакета мер в ответ на спецоперацию России на Украине ввести санкции против патриарха Кирилла.
https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786871808.html
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в мире, венгрия, виктор орбан, патриарх кирилл (владимир гундяев)
09:26 06.05.2022 (обновлено: 10:50 06.05.2022)
 
Орбан раскритиковал предложение о санкциях против патриарха Кирилла

Премьер Венгрии Орбан: не может быть речи о поддержке санкций ЕС против патриарха Кирилла

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан . Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не может поддержать санкции, направленные против лидеров церкви, в частности, против патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщает портал index.hu.
"О намерении внести в санкционный список лидера православной церкви Орбан сказал, что не может быть и речи о поддержке санкций в отношении церковных лидеров", - говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщили, что Евросоюз предлагает в рамках шестого пакета мер в ответ на спецоперацию России на Украине ввести санкции против патриарха Кирилла.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 19:28
Украина внесла в новый санкционный список Расторгуева и патриарха Кирилла
 
В миреВенгрияВиктор ОрбанПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
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