https://ria.ru/20220506/vengriya-1787132410.html

Орбан раскритиковал предложение о санкциях против патриарха Кирилла

Орбан раскритиковал предложение о санкциях против патриарха Кирилла - РИА Новости, 06.05.2022

Орбан раскритиковал предложение о санкциях против патриарха Кирилла

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не может поддержать санкции, направленные против лидеров церкви, в частности, против патриарха Московского и... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T09:26

2022-05-06T09:26

2022-05-06T10:50

в мире

венгрия

виктор орбан

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не может поддержать санкции, направленные против лидеров церкви, в частности, против патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщает портал index.hu."О намерении внести в санкционный список лидера православной церкви Орбан сказал, что не может быть и речи о поддержке санкций в отношении церковных лидеров", - говорится в сообщении.Ранее СМИ сообщили, что Евросоюз предлагает в рамках шестого пакета мер в ответ на спецоперацию России на Украине ввести санкции против патриарха Кирилла.

https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786871808.html

венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, венгрия, виктор орбан, патриарх кирилл (владимир гундяев)