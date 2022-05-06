https://ria.ru/20220506/vengriya-1787132410.html
Орбан раскритиковал предложение о санкциях против патриарха Кирилла
Орбан раскритиковал предложение о санкциях против патриарха Кирилла - РИА Новости, 06.05.2022
Орбан раскритиковал предложение о санкциях против патриарха Кирилла
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не может поддержать санкции, направленные против лидеров церкви, в частности, против патриарха Московского и... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T09:26
2022-05-06T09:26
2022-05-06T10:50
в мире
венгрия
виктор орбан
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не может поддержать санкции, направленные против лидеров церкви, в частности, против патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщает портал index.hu."О намерении внести в санкционный список лидера православной церкви Орбан сказал, что не может быть и речи о поддержке санкций в отношении церковных лидеров", - говорится в сообщении.Ранее СМИ сообщили, что Евросоюз предлагает в рамках шестого пакета мер в ответ на спецоперацию России на Украине ввести санкции против патриарха Кирилла.
https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786871808.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, виктор орбан, патриарх кирилл (владимир гундяев)
09:26 06.05.2022 (обновлено: 10:50 06.05.2022)
Орбан раскритиковал предложение о санкциях против патриарха Кирилла
Премьер Венгрии Орбан: не может быть речи о поддержке санкций ЕС против патриарха Кирилла