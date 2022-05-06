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Индия планирует запустить исследовательский аппарат к Венере в 2024 году - РИА Новости, 06.05.2022
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Индия планирует запустить исследовательский аппарат к Венере в 2024 году
Индия планирует запустить исследовательский аппарат к Венере в 2024 году - РИА Новости, 06.05.2022
Индия планирует запустить исследовательский аппарат к Венере в 2024 году
Индия в декабре 2024 года планирует запустить исследовательский аппарат на орбиту Венеры, сообщил председатель Индийской организации космических исследований... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T09:16
2022-05-06T09:16
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луна
земля
индийская организация космических исследований
венера
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 мая – РИА Новости. Индия в декабре 2024 года планирует запустить исследовательский аппарат на орбиту Венеры, сообщил председатель Индийской организации космических исследований Сридхара Сомнатх."Строительство и запуск миссии на Венере возможны для Индии за очень короткий промежуток времени, поскольку сегодня у Индии есть такая возможность", - сказал Сомнатх на виртуальной научной конференции по изучению Венеры.Он отметил, что космическое агентство рассматривает возможность запуска аппарата в декабре 2024 года, когда Земля и Венера будут выровнены настолько, что космический корабль можно будет вывести на орбиту соседней планеты, используя минимальное количество топлива. При этом следующее такое положение планет будет только в 2031 году.Среди запланированных экспериментов - исследование поверхностных процессов и мелкой подповерхностной стратиграфии, включая активные вулканические горячие точки и потоки лавы, изучение структуры, состава и динамики атмосферы, а также исследование взаимодействия солнечного ветра с ионосферой Венеры.Ранее Индийская организация космических исследований направила орбитальные исследовательские аппараты к Луне и Марсу. Обе миссии успешно вышли на орбиту космических тел, однако попытка высадить на Луне спускаемый аппарат завершилась неудачей.
https://ria.ru/20211013/venera-1754426898.html
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индия, космос - риа наука, луна, земля, индийская организация космических исследований, венера
09:16 06.05.2022
 
Индия планирует запустить исследовательский аппарат к Венере в 2024 году

Индия планирует запустить исследовательский аппарат на орбиту Венеры в декабре 2024 года

© Depositphotos / Markus GannПланета Венера
Планета Венера - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© Depositphotos / Markus Gann
Планета Венера. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 мая – РИА Новости. Индия в декабре 2024 года планирует запустить исследовательский аппарат на орбиту Венеры, сообщил председатель Индийской организации космических исследований Сридхара Сомнатх.
"Строительство и запуск миссии на Венере возможны для Индии за очень короткий промежуток времени, поскольку сегодня у Индии есть такая возможность", - сказал Сомнатх на виртуальной научной конференции по изучению Венеры.
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13 октября 2021, 18:00Наука
Ученые объяснили, почему на Венере никогда не было океанов
Он отметил, что космическое агентство рассматривает возможность запуска аппарата в декабре 2024 года, когда Земля и Венера будут выровнены настолько, что космический корабль можно будет вывести на орбиту соседней планеты, используя минимальное количество топлива. При этом следующее такое положение планет будет только в 2031 году.
Среди запланированных экспериментов - исследование поверхностных процессов и мелкой подповерхностной стратиграфии, включая активные вулканические горячие точки и потоки лавы, изучение структуры, состава и динамики атмосферы, а также исследование взаимодействия солнечного ветра с ионосферой Венеры.
Ранее Индийская организация космических исследований направила орбитальные исследовательские аппараты к Луне и Марсу. Обе миссии успешно вышли на орбиту космических тел, однако попытка высадить на Луне спускаемый аппарат завершилась неудачей.
Планета Венера
12 июля 2021, 22:00Наука
Ученые объяснили появление фосфина в атмосфере Венеры
 
ИндияКосмос - РИА НаукаЛунаЗемляИндийская организация космических исследованийВенера
 
 
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