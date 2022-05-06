https://ria.ru/20220506/venera-1787131075.html

Индия планирует запустить исследовательский аппарат к Венере в 2024 году

Индия планирует запустить исследовательский аппарат к Венере в 2024 году - РИА Новости, 06.05.2022

Индия планирует запустить исследовательский аппарат к Венере в 2024 году

Индия в декабре 2024 года планирует запустить исследовательский аппарат на орбиту Венеры, сообщил председатель Индийской организации космических исследований... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T09:16

2022-05-06T09:16

2022-05-06T09:16

индия

космос - риа наука

луна

земля

индийская организация космических исследований

венера

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577276176_0:185:2730:1721_1920x0_80_0_0_58679467553365891a7b7e78ec02ccac.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 мая – РИА Новости. Индия в декабре 2024 года планирует запустить исследовательский аппарат на орбиту Венеры, сообщил председатель Индийской организации космических исследований Сридхара Сомнатх."Строительство и запуск миссии на Венере возможны для Индии за очень короткий промежуток времени, поскольку сегодня у Индии есть такая возможность", - сказал Сомнатх на виртуальной научной конференции по изучению Венеры.Он отметил, что космическое агентство рассматривает возможность запуска аппарата в декабре 2024 года, когда Земля и Венера будут выровнены настолько, что космический корабль можно будет вывести на орбиту соседней планеты, используя минимальное количество топлива. При этом следующее такое положение планет будет только в 2031 году.Среди запланированных экспериментов - исследование поверхностных процессов и мелкой подповерхностной стратиграфии, включая активные вулканические горячие точки и потоки лавы, изучение структуры, состава и динамики атмосферы, а также исследование взаимодействия солнечного ветра с ионосферой Венеры.Ранее Индийская организация космических исследований направила орбитальные исследовательские аппараты к Луне и Марсу. Обе миссии успешно вышли на орбиту космических тел, однако попытка высадить на Луне спускаемый аппарат завершилась неудачей.

https://ria.ru/20211013/venera-1754426898.html

https://ria.ru/20210712/fosfin-1741000991.html

индия

луна

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

индия, космос - риа наука, луна, земля, индийская организация космических исследований, венера