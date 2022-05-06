Индия планирует запустить исследовательский аппарат к Венере в 2024 году
Индия планирует запустить исследовательский аппарат на орбиту Венеры в декабре 2024 года
Планета Венера. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 мая – РИА Новости. Индия в декабре 2024 года планирует запустить исследовательский аппарат на орбиту Венеры, сообщил председатель Индийской организации космических исследований Сридхара Сомнатх.
"Строительство и запуск миссии на Венере возможны для Индии за очень короткий промежуток времени, поскольку сегодня у Индии есть такая возможность", - сказал Сомнатх на виртуальной научной конференции по изучению Венеры.
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Он отметил, что космическое агентство рассматривает возможность запуска аппарата в декабре 2024 года, когда Земля и Венера будут выровнены настолько, что космический корабль можно будет вывести на орбиту соседней планеты, используя минимальное количество топлива. При этом следующее такое положение планет будет только в 2031 году.
Среди запланированных экспериментов - исследование поверхностных процессов и мелкой подповерхностной стратиграфии, включая активные вулканические горячие точки и потоки лавы, изучение структуры, состава и динамики атмосферы, а также исследование взаимодействия солнечного ветра с ионосферой Венеры.
Ранее Индийская организация космических исследований направила орбитальные исследовательские аппараты к Луне и Марсу. Обе миссии успешно вышли на орбиту космических тел, однако попытка высадить на Луне спускаемый аппарат завершилась неудачей.
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