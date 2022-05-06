https://ria.ru/20220506/vandalizm-1787150318.html
Полиция ищет вандала, облившего краской билборд "Zа мир" в Оренбурге
Полиция ищет вандала, облившего краской билборд "Zа мир" в Оренбурге - РИА Новости, 06.05.2022
Полиция ищет вандала, облившего краской билборд "Zа мир" в Оренбурге
Правоохранительные органы ищет вандалов, обливших красной краской билборд "Zа мир" в Оренбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T10:52
2022-05-06T10:52
2022-05-06T10:52
владимир путин
россия
оренбург
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общество
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УФА, 6 мая – РИА Новости. Правоохранительные органы ищет вандалов, обливших красной краской билборд "Zа мир" в Оренбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Оренбургской области.Ранее Telegram-каналы опубликовали фотографию билборда "Zа мир" в Оренбурге, облитый красной краской."Сообщение зарегистрировано в установленном законом порядке. Полиция в данный момент выясняет все обстоятельства инцидента. Проводится проверка, ищем виновных", - сказал представитель пресс-службы областной полиции.Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z стала неофициальным символом поддержки операции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220425/arest-1785363849.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, оренбург, украина, общество
Полиция ищет вандала, облившего краской билборд "Zа мир" в Оренбурге
Полиция ищет вандала, облившего краской билборд "Zа мир" в Оренбурге