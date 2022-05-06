Рейтинг@Mail.ru
Полиция ищет вандала, облившего краской билборд "Zа мир" в Оренбурге - РИА Новости, 06.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220506/vandalizm-1787150318.html
Полиция ищет вандала, облившего краской билборд "Zа мир" в Оренбурге
Полиция ищет вандала, облившего краской билборд "Zа мир" в Оренбурге - РИА Новости, 06.05.2022
Полиция ищет вандала, облившего краской билборд "Zа мир" в Оренбурге
Правоохранительные органы ищет вандалов, обливших красной краской билборд "Zа мир" в Оренбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T10:52
2022-05-06T10:52
владимир путин
россия
оренбург
украина
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787146653_0:245:918:761_1920x0_80_0_0_16f739b5774abe84cc6b56f80bb056c1.jpg
УФА, 6 мая – РИА Новости. Правоохранительные органы ищет вандалов, обливших красной краской билборд "Zа мир" в Оренбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Оренбургской области.Ранее Telegram-каналы опубликовали фотографию билборда "Zа мир" в Оренбурге, облитый красной краской."Сообщение зарегистрировано в установленном законом порядке. Полиция в данный момент выясняет все обстоятельства инцидента. Проводится проверка, ищем виновных", - сказал представитель пресс-службы областной полиции.Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z стала неофициальным символом поддержки операции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220425/arest-1785363849.html
https://ria.ru/20220406/arest-1782181392.html
россия
оренбург
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787146653_0:72:918:761_1920x0_80_0_0_70e687f2d3824239654444c371072847.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, оренбург, украина, общество
10:52 06.05.2022
 
Полиция ищет вандала, облившего краской билборд "Zа мир" в Оренбурге

Полиция ищет вандала, облившего краской билборд "Zа мир" в Оренбурге

Билборд "Zа мир", облитый краской в Оренбурге
Билборд Zа мир, облитый краской в Оренбурге
Билборд "Zа мир", облитый краской в Оренбурге
Читать ria.ru в
УФА, 6 мая – РИА Новости. Правоохранительные органы ищет вандалов, обливших красной краской билборд "Zа мир" в Оренбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Оренбургской области.
Ранее Telegram-каналы опубликовали фотографию билборда "Zа мир" в Оренбурге, облитый красной краской.
Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 17:38
Мужчине, повредившему фигуру бабушки со Знаменем Победы, назначили арест
"Сообщение зарегистрировано в установленном законом порядке. Полиция в данный момент выясняет все обстоятельства инцидента. Проводится проверка, ищем виновных", - сказал представитель пресс-службы областной полиции.
Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z стала неофициальным символом поддержки операции.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Буквы Z на автомобилях - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 20:45
В Севастополе арестовали мужчин, прокалывавших шины автомобилей с буквой Z
 
Владимир ПутинРоссияОренбургУкраинаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала