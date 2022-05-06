https://ria.ru/20220506/valyuta-1787141165.html

Курс доллара снизился на пять копеек, евро вырос на 12 копеек

Курс доллара снизился на пять копеек, евро вырос на 12 копеек - РИА Новости, 06.05.2022

Курс доллара снизился на пять копеек, евро вырос на 12 копеек

Рубль усилил рост к доллару и перешел к росту против евро после заметных колебаний в первые минуты торгов пятницы, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T10:17

2022-05-06T10:17

2022-05-06T10:17

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

евро

доллар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759696156_0:77:2826:1666_1920x0_80_0_0_e2a21c5f3550ad69e6f8250a43ab198e.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Рубль усилил рост к доллару и перешел к росту против евро после заметных колебаний в первые минуты торгов пятницы, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.09 мск снижался на 0,83 рубля, до 66,17 рубля, евро – на 68 копеек, до 69,47 рубля, следует из данных Московской биржи.В первые минуты торгов евро в моменте подскакивал до 72,03 рубля.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, евро, доллар