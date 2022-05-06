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Курс доллара снизился на пять копеек, евро вырос на 12 копеек - РИА Новости, 06.05.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220506/valyuta-1787141165.html
Курс доллара снизился на пять копеек, евро вырос на 12 копеек
Курс доллара снизился на пять копеек, евро вырос на 12 копеек - РИА Новости, 06.05.2022
Курс доллара снизился на пять копеек, евро вырос на 12 копеек
Рубль усилил рост к доллару и перешел к росту против евро после заметных колебаний в первые минуты торгов пятницы, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T10:17
2022-05-06T10:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
евро
доллар
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Рубль усилил рост к доллару и перешел к росту против евро после заметных колебаний в первые минуты торгов пятницы, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.09 мск снижался на 0,83 рубля, до 66,17 рубля, евро – на 68 копеек, до 69,47 рубля, следует из данных Московской биржи.В первые минуты торгов евро в моменте подскакивал до 72,03 рубля.
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экономика, россия, евро, доллар
10:17 06.05.2022
 
Курс доллара снизился на пять копеек, евро вырос на 12 копеек

Курс доллара снизился до 66,95 рубля, евро вырос до 70,27 рубля

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкМужчина у входа в обменный пункт валют на Валовой улице в Москве
Мужчина у входа в обменный пункт валют на Валовой улице в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Мужчина у входа в обменный пункт валют на Валовой улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Рубль усилил рост к доллару и перешел к росту против евро после заметных колебаний в первые минуты торгов пятницы, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.09 мск снижался на 0,83 рубля, до 66,17 рубля, евро – на 68 копеек, до 69,47 рубля, следует из данных Московской биржи.
В первые минуты торгов евро в моменте подскакивал до 72,03 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияевроДоллар
 
 
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