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Курс доллара снизился на пять копеек, евро вырос на 12 копеек
Курс доллара снизился на пять копеек, евро вырос на 12 копеек - РИА Новости, 06.05.2022
Курс доллара снизился на пять копеек, евро вырос на 12 копеек
Рубль усилил рост к доллару и перешел к росту против евро после заметных колебаний в первые минуты торгов пятницы, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T10:17
2022-05-06T10:17
2022-05-06T10:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
евро
доллар
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Рубль усилил рост к доллару и перешел к росту против евро после заметных колебаний в первые минуты торгов пятницы, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.09 мск снижался на 0,83 рубля, до 66,17 рубля, евро – на 68 копеек, до 69,47 рубля, следует из данных Московской биржи.В первые минуты торгов евро в моменте подскакивал до 72,03 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, евро, доллар
Курс доллара снизился на пять копеек, евро вырос на 12 копеек
Курс доллара снизился до 66,95 рубля, евро вырос до 70,27 рубля