https://ria.ru/20220506/ukraina-1787323132.html

СБ ООН единогласно принял заявление по Украине

СБ ООН единогласно принял заявление по Украине - РИА Новости, 06.05.2022

СБ ООН единогласно принял заявление по Украине

Совбез ООН впервые с начала специальной военной операции РФ принял единогласно заявление по Украине, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T22:22

2022-05-06T22:22

2022-05-06T22:32

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ООН, 6 мая - РИА Новости. Совбез ООН впервые с начала специальной военной операции РФ принял единогласно заявление по Украине, передает корреспондент РИА Новости."Я буду считать, что члены Совета Безопасности согласны с этим заявлением, которое будет опубликовано в качестве официального документа Совета Безопасности", - объявил зампостпреда США при ООН Ричард Миллс.В заявлении говорится, что "Совет Безопасности выражает глубокую озабоченность по поводу поддержания мира и безопасности Украины". Совбез напоминает, что все государства-члены взяли на себя в соответствии с Уставом ООН обязательство разрешать свои международные споры мирными средствами. "Совет Безопасности выражает поддержку усилиям генерального секретаря по поиску мирного решения", - сказано в заявлении. Также Совбез просит генсека ООН информировать его соответствующим образом после принятия данного заявления.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220506/otsenki-1787114748.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, украина, совет безопасности оон, оон