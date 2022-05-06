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СБ ООН единогласно принял заявление по Украине - РИА Новости, 06.05.2022
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СБ ООН единогласно принял заявление по Украине
СБ ООН единогласно принял заявление по Украине - РИА Новости, 06.05.2022
СБ ООН единогласно принял заявление по Украине
Совбез ООН впервые с начала специальной военной операции РФ принял единогласно заявление по Украине, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T22:22
2022-05-06T22:32
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ООН, 6 мая - РИА Новости. Совбез ООН впервые с начала специальной военной операции РФ принял единогласно заявление по Украине, передает корреспондент РИА Новости."Я буду считать, что члены Совета Безопасности согласны с этим заявлением, которое будет опубликовано в качестве официального документа Совета Безопасности", - объявил зампостпреда США при ООН Ричард Миллс.В заявлении говорится, что "Совет Безопасности выражает глубокую озабоченность по поводу поддержания мира и безопасности Украины". Совбез напоминает, что все государства-члены взяли на себя в соответствии с Уставом ООН обязательство разрешать свои международные споры мирными средствами. "Совет Безопасности выражает поддержку усилиям генерального секретаря по поиску мирного решения", - сказано в заявлении. Также Совбез просит генсека ООН информировать его соответствующим образом после принятия данного заявления.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, сша, украина, совет безопасности оон, оон
22:22 06.05.2022 (обновлено: 22:32 06.05.2022)
 
СБ ООН единогласно принял заявление по Украине

СБ ООН впервые с начала операции России единогласно принял заявление по Украине

© AP Photo / United Nations/Kim HaughtonСБ ООН
СБ ООН - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© AP Photo / United Nations/Kim Haughton
СБ ООН . Архивное фото
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ООН, 6 мая - РИА Новости. Совбез ООН впервые с начала специальной военной операции РФ принял единогласно заявление по Украине, передает корреспондент РИА Новости.
"Я буду считать, что члены Совета Безопасности согласны с этим заявлением, которое будет опубликовано в качестве официального документа Совета Безопасности", - объявил зампостпреда США при ООН Ричард Миллс.
В заявлении говорится, что "Совет Безопасности выражает глубокую озабоченность по поводу поддержания мира и безопасности Украины". Совбез напоминает, что все государства-члены взяли на себя в соответствии с Уставом ООН обязательство разрешать свои международные споры мирными средствами. "Совет Безопасности выражает поддержку усилиям генерального секретаря по поиску мирного решения", - сказано в заявлении. Также Совбез просит генсека ООН информировать его соответствующим образом после принятия данного заявления.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
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