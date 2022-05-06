https://ria.ru/20220506/ukraina-1787312258.html

Вот это наглость. Европейцы пристыдили посла Украины за оскорбление Шольца

Вот это наглость. Европейцы пристыдили посла Украины за оскорбление Шольца - РИА Новости, 06.05.2022

Вот это наглость. Европейцы пристыдили посла Украины за оскорбление Шольца

Читатели британской Daily Mail отреагировали на слова украинского посла в Германии Андрея Мельника, назвавшего канцлера Олафа Шольца "ливерной колбасой". РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T20:43

2022-05-06T20:43

2022-05-06T22:33

в мире

андрей мельник

олаф шольц

германия

нато

украина

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Читатели британской Daily Mail отреагировали на слова украинского посла в Германии Андрея Мельника, назвавшего канцлера Олафа Шольца "ливерной колбасой"."Высокомерие украинских политиков не перестает удивлять. Мир устал от них", — отметил участник дискуссии из Нидерландов."Посла надо сместить немедленно. Он опасен, он хочет втянуть НАТО в конфликт", — считает Alain Fabri из Франции."Нельзя так говорить, когда держишь чашу для подаяния", — написал британец с ником justbecause."Называть кого-то угрюмой ливерной колбасой, конечно, очень недипломатично, не соответствует уровню государственных деятелей", — подчеркнул Catmanjohn.Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что не намерен в ближайшее время ехать в Киев после отказа в визите со стороны украинских властей президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру. В ответ украинский посол Андрей Мельник заявил агентству DPA, что "играть обиженную ливерную колбасу звучит не очень по-государственному". Извиняться он впоследствии отказался.

https://ria.ru/20220506/zelenskiy-1787284749.html

https://ria.ru/20220506/nato-1787248164.html

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Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, андрей мельник, олаф шольц, германия, нато, украина