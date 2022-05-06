https://ria.ru/20220506/ukraina-1787312258.html
Вот это наглость. Европейцы пристыдили посла Украины за оскорбление Шольца
Вот это наглость. Европейцы пристыдили посла Украины за оскорбление Шольца - РИА Новости, 06.05.2022
Вот это наглость. Европейцы пристыдили посла Украины за оскорбление Шольца
Читатели британской Daily Mail отреагировали на слова украинского посла в Германии Андрея Мельника, назвавшего канцлера Олафа Шольца "ливерной колбасой". РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T20:43
2022-05-06T20:43
2022-05-06T22:33
в мире
андрей мельник
олаф шольц
германия
нато
украина
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Читатели британской Daily Mail отреагировали на слова украинского посла в Германии Андрея Мельника, назвавшего канцлера Олафа Шольца "ливерной колбасой"."Высокомерие украинских политиков не перестает удивлять. Мир устал от них", — отметил участник дискуссии из Нидерландов."Посла надо сместить немедленно. Он опасен, он хочет втянуть НАТО в конфликт", — считает Alain Fabri из Франции."Нельзя так говорить, когда держишь чашу для подаяния", — написал британец с ником justbecause."Называть кого-то угрюмой ливерной колбасой, конечно, очень недипломатично, не соответствует уровню государственных деятелей", — подчеркнул Catmanjohn.Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что не намерен в ближайшее время ехать в Киев после отказа в визите со стороны украинских властей президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру. В ответ украинский посол Андрей Мельник заявил агентству DPA, что "играть обиженную ливерную колбасу звучит не очень по-государственному". Извиняться он впоследствии отказался.
https://ria.ru/20220506/zelenskiy-1787284749.html
https://ria.ru/20220506/nato-1787248164.html
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РИА Новости
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в мире, андрей мельник, олаф шольц, германия, нато, украина
20:43 06.05.2022 (обновлено: 22:33 06.05.2022)
Вот это наглость. Европейцы пристыдили посла Украины за оскорбление Шольца
Читатели Daily Mail пристыдили посла Украины Мельника за оскорбление канцлера ФРГ Шольца