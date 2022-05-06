https://ria.ru/20220506/ukraina-1787299278.html

The Economist: Украина сделала Америку беззащитной

The Economist: Украина сделала Америку беззащитной - РИА Новости, 07.05.2022

The Economist: Украина сделала Америку беззащитной

Поставки вооружений Украине привели к опустошению американских арсеналов и в ближайшее время восстановить их вряд ли удастся, говорится в публикации журнала The РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-06T19:22

2022-05-06T19:22

2022-05-07T07:57

в мире

сша

украина

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Поставки вооружений Украине привели к опустошению американских арсеналов и в ближайшее время восстановить их вряд ли удастся, говорится в публикации журнала The Economist.Президент США Джо Байден запросил у конгресса 33 миллиарда долларов на помощь Украине и другим европейским союзникам, напоминает автор статьи. Тем не менее вопрос о том, что может дать американская военная промышленность и как Штатам восполнять собственные запасы, остается открытым.С 2018 года США продали или подарили Украине несколько тысяч единиц оружия — противотанковых ракет, барражирующих боеприпасов, дронов, гаубиц, бронетранспортеров. Значительная часть поставок пошла со складов, так как заводы не могут быстро нарастить производство.По подсчетам Марка Канчана из Центра стратегических и международных исследований, с момента поступления на вооружение армия израсходовала для обучения и испытаний до половины из 34 500 противоракетных комплексов "Джавелин". То есть в резерве оставалось от 17 до 22 тысяч, а поставленные Украине единицы составили около трети запасов. При этом завод-производитель в состоянии выпускать до 2100 установок в год. Таким образом, на восполнение запасов потребуется до четырех лет, а расширение мощностей осложняется из-за недостатка комплектующих. Схожие проблемы есть и с комплексами "Стингер". При этом трудности испытывают не только США. Так, Германия отказалась поставить Украине танки, поскольку ей самой их не хватает.При этом дефицит боеприпасов Запад испытывает не впервые: в период интервенции в Ливию в 2011 году у Франции и Великобритании закончились высокоточные управляемые боеприпасы; а США во время военной операции в Ираке и Сирии в 2014-2018 году расходовали больше аналогичного вооружения, чем производили.В статье также отмечается, что украинский кризис не заставляет США брать на себя больше обязательства. Но американской промышленности не хватает мощностей даже для удовлетворения текущего спроса, и остается открытым вопрос: справится ли Америка в случае более крупного конфликта.Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Прежде всего ограничительные меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России. Все это уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220505/gosdep-1787097290.html

https://ria.ru/20220505/nato-1787012981.html

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Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, сша, украина