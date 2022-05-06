https://ria.ru/20220506/ukraina-1787274246.html

В Пекине назвали попытки свалить вину за украинский кризис на КНР абсурдом

В Пекине назвали попытки свалить вину за украинский кризис на КНР абсурдом - РИА Новости, 07.05.2022

В Пекине назвали попытки свалить вину за украинский кризис на КНР абсурдом

Принципы отношений России и Китая неверно интерпретируются, в результате возникают абсурдные попытки свалить на Китай вину за украинский кризис, заявил в... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-06T17:45

2022-05-06T17:45

2022-05-07T07:57

в мире

китай

украина

ситуация в днр и лнр

мид кнр

специальная военная операция на украине

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ПЕКИН, 6 мая – РИА Новости. Принципы отношений России и Китая неверно интерпретируются, в результате возникают абсурдные попытки свалить на Китай вину за украинский кризис, заявил в пятницу замминистра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн.Лэ Юйчэн заявил, что в последнее время вокруг украинского кризиса возникают совершенно абсурдные суждения, в результате которых нападки осуществляются и на Китай. "Например, (выражение – ред.) о том, что "дружба между Россией и Китаем не имеет предела, а сотрудничество не имеет запретных зон" интерпретируется как то, что Китай "был заранее осведомлен" и "одобрил" специальную военную операцию России на Украине. Подобная попытка свалить вину на Китай абсурдна", - заявил Лэ Юйчэн выступая в ходе онлайн-диалога глобальных аналитических центров из 20 стран.Китай не является ни стороной, ни инициатором этой ситуации, "почему же он должен нести ответственность за конфликт между Россией и Украиной?"."Отношения Китая и России основаны на принципах неприсоединения к блокам и отсутствия конфронтации, они не нацелены против третьих сторон, а выражение о безграничной дружбе и отсутствии запретных зон для сотрудничества отражает реальность и перспективы китайско-российских отношений", - подчеркнул замминистра.

https://ria.ru/20220415/ukraina-1783685657.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, китай, украина, ситуация в днр и лнр, мид кнр