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В Пекине назвали попытки свалить вину за украинский кризис на КНР абсурдом - РИА Новости, 07.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220506/ukraina-1787274246.html
В Пекине назвали попытки свалить вину за украинский кризис на КНР абсурдом
В Пекине назвали попытки свалить вину за украинский кризис на КНР абсурдом - РИА Новости, 07.05.2022
В Пекине назвали попытки свалить вину за украинский кризис на КНР абсурдом
Принципы отношений России и Китая неверно интерпретируются, в результате возникают абсурдные попытки свалить на Китай вину за украинский кризис, заявил в... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-06T17:45
2022-05-07T07:57
в мире
китай
украина
ситуация в днр и лнр
мид кнр
специальная военная операция на украине
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ПЕКИН, 6 мая – РИА Новости. Принципы отношений России и Китая неверно интерпретируются, в результате возникают абсурдные попытки свалить на Китай вину за украинский кризис, заявил в пятницу замминистра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн.Лэ Юйчэн заявил, что в последнее время вокруг украинского кризиса возникают совершенно абсурдные суждения, в результате которых нападки осуществляются и на Китай. "Например, (выражение – ред.) о том, что "дружба между Россией и Китаем не имеет предела, а сотрудничество не имеет запретных зон" интерпретируется как то, что Китай "был заранее осведомлен" и "одобрил" специальную военную операцию России на Украине. Подобная попытка свалить вину на Китай абсурдна", - заявил Лэ Юйчэн выступая в ходе онлайн-диалога глобальных аналитических центров из 20 стран.Китай не является ни стороной, ни инициатором этой ситуации, "почему же он должен нести ответственность за конфликт между Россией и Украиной?"."Отношения Китая и России основаны на принципах неприсоединения к блокам и отсутствия конфронтации, они не нацелены против третьих сторон, а выражение о безграничной дружбе и отсутствии запретных зон для сотрудничества отражает реальность и перспективы китайско-российских отношений", - подчеркнул замминистра.
https://ria.ru/20220415/ukraina-1783685657.html
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в мире, китай, украина, ситуация в днр и лнр, мид кнр
17:45 06.05.2022 (обновлено: 07:57 07.05.2022)
 
В Пекине назвали попытки свалить вину за украинский кризис на КНР абсурдом

Замглавы МИД Лэ Юйчэн назвал попытки свалить вину за украинский кризис на Китай абсурдом

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 6 мая – РИА Новости. Принципы отношений России и Китая неверно интерпретируются, в результате возникают абсурдные попытки свалить на Китай вину за украинский кризис, заявил в пятницу замминистра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн.
Лэ Юйчэн заявил, что в последнее время вокруг украинского кризиса возникают совершенно абсурдные суждения, в результате которых нападки осуществляются и на Китай. "Например, (выражение – ред.) о том, что "дружба между Россией и Китаем не имеет предела, а сотрудничество не имеет запретных зон" интерпретируется как то, что Китай "был заранее осведомлен" и "одобрил" специальную военную операцию России на Украине. Подобная попытка свалить вину на Китай абсурдна", - заявил Лэ Юйчэн выступая в ходе онлайн-диалога глобальных аналитических центров из 20 стран.
Китай не является ни стороной, ни инициатором этой ситуации, "почему же он должен нести ответственность за конфликт между Россией и Украиной?".
"Отношения Китая и России основаны на принципах неприсоединения к блокам и отсутствия конфронтации, они не нацелены против третьих сторон, а выражение о безграничной дружбе и отсутствии запретных зон для сотрудничества отражает реальность и перспективы китайско-российских отношений", - подчеркнул замминистра.
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