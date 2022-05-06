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Замглавы МИД обсудил с послом Турции ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 06.05.2022
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Замглавы МИД обсудил с послом Турции ситуацию вокруг Украины
Замглавы МИД обсудил с послом Турции ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 06.05.2022
Замглавы МИД обсудил с послом Турции ситуацию вокруг Украины
Замглавы МИД России Андрей Руденко и посол Турции Мехмет Самсар в пятницу обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщает МИД РФ. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T17:09
2022-05-06T17:09
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
турция
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Замглавы МИД России Андрей Руденко и посол Турции Мехмет Самсар в пятницу обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщает МИД РФ."В ходе встречи основное внимание было уделено актуальным вопросам региональной проблематики. Обсуждена ситуация вокруг Украины в контексте продолжающейся специальной военной операции Вооруженных Сил Российской Федерации по защите республик Донбасса. Условлено о продолжении контактов", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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россия
украина
донбасс
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, турция
17:09 06.05.2022
 
Замглавы МИД обсудил с послом Турции ситуацию вокруг Украины

Замглавы МИД Руденко обсудил с послом Турции Самсаром ситуацию вокруг Украины

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Замглавы МИД России Андрей Руденко и посол Турции Мехмет Самсар в пятницу обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщает МИД РФ.
"В ходе встречи основное внимание было уделено актуальным вопросам региональной проблематики. Обсуждена ситуация вокруг Украины в контексте продолжающейся специальной военной операции Вооруженных Сил Российской Федерации по защите республик Донбасса. Условлено о продолжении контактов", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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