https://ria.ru/20220506/ukraina-1787255181.html

Кризис на Украине используют для ослабления России, считают в Пекине

Кризис на Украине используют для ослабления России, считают в Пекине - РИА Новости, 07.05.2022

Кризис на Украине используют для ослабления России, считают в Пекине

Некоторые крупные страны используют украинский кризис для ослабления России, их не волнуют мирные переговоры и безопасность украинского народа, заявил в пятницу РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-06T16:43

2022-05-06T16:43

2022-05-07T07:57

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ПЕКИН, 6 мая – РИА Новости. Некоторые крупные страны используют украинский кризис для ослабления России, их не волнуют мирные переговоры и безопасность украинского народа, заявил в пятницу замминистра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн."Существуют утверждения о том, что Китай находится на неправильной стороне истории, так как он не осуждает действия России и не вводит антироссийские санкции вместе с США и странами Запада, есть даже угрозы ввести совместные санкции против Китая", - заявил Лэ Юйчэн, выступая в ходе онлайн-диалога глобальных аналитических центров из 20 стран мира, организованном Народным университетом Китая и Институтом "Чунъян". В этой связи он подчеркнул, что Китай уже неоднократно заявлял, что реализует независимую и мирную внешнюю политику и самостоятельно определяет свою позицию, основываясь на фактах, не гонится за тенденциями и не следует за толпой. Замминистра добавил, что с самого начала российской операции на Украине "Китай придерживался основных принципов и целей Устава ООН, упорно отстаивал принцип неделимости безопасности, оставался верным честности и справедливости, прикладывал усилия для примирения, а также активно участвовал в предоставлении гуманитарной помощи".С другой стороны, подчеркнул он, некоторые крупные страны заявляют о необходимости использовать украинский кризис для ослабления России. "Они заботятся не о мирных переговорах, не о жизни и безопасности украинского народа, а о том, чтобы сделать Украину расходным материалом и пушечным мясом для ослабления России, использовать жизни украинцев для удовлетворения своих великодержавных амбиций и достижения своих геостратегических целей", - указал он.

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

https://ria.ru/20220426/zapad-1785383570.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, китай, нато, мид кнр, ситуация в днр и лнр, украина