Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали заявление Киева о контрнаступлении блефом - РИА Новости, 07.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220506/ukraina-1787239777.html
В Госдуме назвали заявление Киева о контрнаступлении блефом
В Госдуме назвали заявление Киева о контрнаступлении блефом - РИА Новости, 07.05.2022
В Госдуме назвали заявление Киева о контрнаступлении блефом
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал блефом и пропагандистским ходом заявление киевских властей о возможном контрнаступлении украинских... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-06T15:58
2022-05-07T07:57
в мире
украина
россия
алексей арестович
госдума рф
михаил шеремет
республика крым
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778602766_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_5ed256d61a021898e185745085774a3a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал блефом и пропагандистским ходом заявление киевских властей о возможном контрнаступлении украинских войск.Ранее советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил о возможности контрнаступления украинских войск в начале июля в случае получения большого количества западного оружия."Это исключительно пропагандистский ход и очередной блеф. Желание отвести глаза и скрыть колоссальные потери украинской армии, которая слепо выполняет преступные приказы нацистов. Никакого контрнаступления украинских военных нет, и не может быть. Это всё полный бред и чушь. А поставляемое западными странами оружие будет уничтожено или станет военными трофеями", - сказал РИА Новости Шеремет. Он призвал украинских военных перестать верить лживому киевскому режиму и понять, что они не нужны войне."Пора сложить оружие и вернуться в свои семьи, чтобы дать возможность России до конца спасти Украину, очистив ее от засевших у власти нацистов. Перед Зеленским западными хозяевами поставлена задача, как можно дольше затянуть конфликт и разрушить Украину... Пора населению Украины посмотреть правде в глазе и выйти на массовые акции протестов, чтобы изгнать местных нацистов из власти и страны. Пока режим Зеленского получает огромные деньги от западных кураторов, гибнут люди, которых они используют как пушечное мясо, прикрываясь псевдопатриотическими лозунгами", - добавил депутат.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220504/kapitulyatsiya-1786794500.html
https://ria.ru/20220423/taktika-1785018824.html
украина
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778602766_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e520857ea9825c212d78ba6a1a7c21f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, алексей арестович , госдума рф, михаил шеремет, республика крым, ситуация в днр и лнр
15:58 06.05.2022 (обновлено: 07:57 07.05.2022)
 
В Госдуме назвали заявление Киева о контрнаступлении блефом

Депутат от Крыма Шеремет назвал заявление Киева о контрнаступлении пропагандистским блефом

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал блефом и пропагандистским ходом заявление киевских властей о возможном контрнаступлении украинских войск.
Ранее советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил о возможности контрнаступления украинских войск в начале июля в случае получения большого количества западного оружия.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 13:57Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кремль негативно отнесся к словам главы СНБО Украины о "капитуляции России"
"Это исключительно пропагандистский ход и очередной блеф. Желание отвести глаза и скрыть колоссальные потери украинской армии, которая слепо выполняет преступные приказы нацистов. Никакого контрнаступления украинских военных нет, и не может быть. Это всё полный бред и чушь. А поставляемое западными странами оружие будет уничтожено или станет военными трофеями", - сказал РИА Новости Шеремет. Он призвал украинских военных перестать верить лживому киевскому режиму и понять, что они не нужны войне.
"Пора сложить оружие и вернуться в свои семьи, чтобы дать возможность России до конца спасти Украину, очистив ее от засевших у власти нацистов. Перед Зеленским западными хозяевами поставлена задача, как можно дольше затянуть конфликт и разрушить Украину... Пора населению Украины посмотреть правде в глазе и выйти на массовые акции протестов, чтобы изгнать местных нацистов из власти и страны. Пока режим Зеленского получает огромные деньги от западных кураторов, гибнут люди, которых они используют как пушечное мясо, прикрываясь псевдопатриотическими лозунгами", - добавил депутат.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Женщины провожают колонну подразделений ВС России, проходящую через освобожденные от украинских националистических вооруженных формирований населенные пункты Харьковской области в ходе проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
23 апреля, 08:00
На Украине Россия меняет тактику, но не стратегию
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияАлексей АрестовичГосдума РФМихаил ШереметРеспублика КрымСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала