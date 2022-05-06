15:58 06.05.2022 (обновлено: 07:57 07.05.2022)
В Госдуме назвали заявление Киева о контрнаступлении блефом
Депутат от Крыма Шеремет назвал заявление Киева о контрнаступлении пропагандистским блефом
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал блефом и пропагандистским ходом заявление киевских властей о возможном контрнаступлении украинских войск.
Ранее советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил о возможности контрнаступления украинских войск в начале июля в случае получения большого количества западного оружия.
"Это исключительно пропагандистский ход и очередной блеф. Желание отвести глаза и скрыть колоссальные потери украинской армии, которая слепо выполняет преступные приказы нацистов. Никакого контрнаступления украинских военных нет, и не может быть. Это всё полный бред и чушь. А поставляемое западными странами оружие будет уничтожено или станет военными трофеями", - сказал РИА Новости Шеремет. Он призвал украинских военных перестать верить лживому киевскому режиму и понять, что они не нужны войне.
"Пора сложить оружие и вернуться в свои семьи, чтобы дать возможность России до конца спасти Украину, очистив ее от засевших у власти нацистов. Перед Зеленским западными хозяевами поставлена задача, как можно дольше затянуть конфликт и разрушить Украину... Пора населению Украины посмотреть правде в глазе и выйти на массовые акции протестов, чтобы изгнать местных нацистов из власти и страны. Пока режим Зеленского получает огромные деньги от западных кураторов, гибнут люди, которых они используют как пушечное мясо, прикрываясь псевдопатриотическими лозунгами", - добавил депутат.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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