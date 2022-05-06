https://ria.ru/20220506/ukraina-1787239777.html

В Госдуме назвали заявление Киева о контрнаступлении блефом

В Госдуме назвали заявление Киева о контрнаступлении блефом - РИА Новости, 07.05.2022

В Госдуме назвали заявление Киева о контрнаступлении блефом

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал блефом и пропагандистским ходом заявление киевских властей о возможном контрнаступлении украинских... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-06T15:58

2022-05-06T15:58

2022-05-07T07:57

в мире

украина

россия

алексей арестович

госдума рф

михаил шеремет

республика крым

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778602766_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_5ed256d61a021898e185745085774a3a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал блефом и пропагандистским ходом заявление киевских властей о возможном контрнаступлении украинских войск.Ранее советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил о возможности контрнаступления украинских войск в начале июля в случае получения большого количества западного оружия."Это исключительно пропагандистский ход и очередной блеф. Желание отвести глаза и скрыть колоссальные потери украинской армии, которая слепо выполняет преступные приказы нацистов. Никакого контрнаступления украинских военных нет, и не может быть. Это всё полный бред и чушь. А поставляемое западными странами оружие будет уничтожено или станет военными трофеями", - сказал РИА Новости Шеремет. Он призвал украинских военных перестать верить лживому киевскому режиму и понять, что они не нужны войне."Пора сложить оружие и вернуться в свои семьи, чтобы дать возможность России до конца спасти Украину, очистив ее от засевших у власти нацистов. Перед Зеленским западными хозяевами поставлена задача, как можно дольше затянуть конфликт и разрушить Украину... Пора населению Украины посмотреть правде в глазе и выйти на массовые акции протестов, чтобы изгнать местных нацистов из власти и страны. Пока режим Зеленского получает огромные деньги от западных кураторов, гибнут люди, которых они используют как пушечное мясо, прикрываясь псевдопатриотическими лозунгами", - добавил депутат.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220504/kapitulyatsiya-1786794500.html

https://ria.ru/20220423/taktika-1785018824.html

украина

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, алексей арестович , госдума рф, михаил шеремет, республика крым, ситуация в днр и лнр