https://ria.ru/20220506/ukraina-1787222323.html
Медведев назвал последствия мнимого братства украинцев и поляков
Медведев назвал последствия мнимого братства украинцев и поляков - РИА Новости, 06.05.2022
Медведев назвал последствия мнимого братства украинцев и поляков
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что мнимое братство украинцев и поляков не принесет ничего, кроме окончательной утраты Киевом своей... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T15:08
2022-05-06T15:08
2022-05-06T15:19
польша
украина
дмитрий медведев
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что мнимое братство украинцев и поляков не принесет ничего, кроме окончательной утраты Киевом своей государственности."Понятно, что самим украинцам это мнимое братство не принесёт ничего, кроме окончательной утраты своей государственности. А может, они того и хотят?" - написал Медведев у себя в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220506/polsha-1787189733.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, украина, дмитрий медведев
15:08 06.05.2022 (обновлено: 15:19 06.05.2022)
Медведев назвал последствия мнимого братства украинцев и поляков
Медведев: мнимое братство украинцев и поляков приведет к утрате Киевом государственности