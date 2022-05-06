https://ria.ru/20220506/ukraina-1787222323.html

Медведев назвал последствия мнимого братства украинцев и поляков

Медведев назвал последствия мнимого братства украинцев и поляков - РИА Новости, 06.05.2022

Медведев назвал последствия мнимого братства украинцев и поляков

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что мнимое братство украинцев и поляков не принесет ничего, кроме окончательной утраты Киевом своей... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T15:08

2022-05-06T15:08

2022-05-06T15:19

польша

украина

дмитрий медведев

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что мнимое братство украинцев и поляков не принесет ничего, кроме окончательной утраты Киевом своей государственности."Понятно, что самим украинцам это мнимое братство не принесёт ничего, кроме окончательной утраты своей государственности. А может, они того и хотят?" - написал Медведев у себя в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220506/polsha-1787189733.html

польша

украина

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Наталья Макарова

польша, украина, дмитрий медведев