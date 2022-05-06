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Медведев назвал последствия мнимого братства украинцев и поляков - РИА Новости, 06.05.2022
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Медведев назвал последствия мнимого братства украинцев и поляков
Медведев назвал последствия мнимого братства украинцев и поляков - РИА Новости, 06.05.2022
Медведев назвал последствия мнимого братства украинцев и поляков
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что мнимое братство украинцев и поляков не принесет ничего, кроме окончательной утраты Киевом своей... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T15:08
2022-05-06T15:19
польша
украина
дмитрий медведев
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что мнимое братство украинцев и поляков не принесет ничего, кроме окончательной утраты Киевом своей государственности."Понятно, что самим украинцам это мнимое братство не принесёт ничего, кроме окончательной утраты своей государственности. А может, они того и хотят?" - написал Медведев у себя в Telegram-канале.
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польша, украина, дмитрий медведев
15:08 06.05.2022 (обновлено: 15:19 06.05.2022)
 
Медведев назвал последствия мнимого братства украинцев и поляков

Медведев: мнимое братство украинцев и поляков приведет к утрате Киевом государственности

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что мнимое братство украинцев и поляков не принесет ничего, кроме окончательной утраты Киевом своей государственности.
"Понятно, что самим украинцам это мнимое братство не принесёт ничего, кроме окончательной утраты своей государственности. А может, они того и хотят?" - написал Медведев у себя в Telegram-канале.
Варшава - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
13:16
Из Польши исходит угроза для целостности Украины, заявил Песков
 
ПольшаУкраинаДмитрий Медведев
 
 
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