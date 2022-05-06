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Немцы призвали поставить Киеву ультиматум из-за поведения украинского посла - РИА Новости, 06.05.2022
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Немцы призвали поставить Киеву ультиматум из-за поведения украинского посла
Немцы призвали поставить Киеву ультиматум из-за поведения украинского посла - РИА Новости, 06.05.2022
Немцы призвали поставить Киеву ультиматум из-за поведения украинского посла
Читатели немецкой газеты Die Welt резко отреагировали на отказ посла Украины в Германии Андрея Мельника извиниться за оскорбительные высказывания в адрес... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T13:59
2022-05-06T14:36
франк-вальтер штайнмайер
украина
киев
германия
андрей мельник
олаф шольц
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt резко отреагировали на отказ посла Украины в Германии Андрея Мельника извиниться за оскорбительные высказывания в адрес канцлера Олафа Шольца.Дипломат заявил, что сейчас "речь идет не о том, чтобы извиняться, а о том, чтобы проводить правильную политику". Он также возмутился из-за того, что Берлин не поставляет Киеву тяжелое вооружение, а вместо этого "продолжает рассказывать сказки".Многие пользователи предложили перестать помогать Украине, пока та не поменяет посла."Наши политики не должны разговаривать с этим послом. Нам от него ничего не нужно, нужно только ему от нас. Если его вышлют, а мы прекратим выполнять украинские требования, украинцы пришлют нам нового посла", — считает Jürgen P."Любые дальнейшие уступки Украине должны быть связаны с требованием о замене украинского посла", — отметил Peter K."Ну тогда Мельнику нечего удивляться, если с ним больше никто на законных основаниях не захочет разговаривать", — подчеркнул Jeff Lebowski."При всем моем сочувствии Украине господин Мельник вредит в первую очередь своей же стране, и его надо немедленно вернуть домой. Там от него точно пользы больше будет. Он серьезно нарушает правила этикета (дипломатия выглядит иначе!) принимающей страны — его надо выслать, немедленно!" — выразил мнение Jens K."Кстати, Венская конвенция о дипломатических отношениях, которую также ратифицировала Украина, запрещает любое вмешательство дипломата в политику страны пребывания. Кроме того, согласно ей, следует поддерживать дружеские отношения. Мельник нарушает эти правила несколько раз в день самым экстремальным образом", — написала Sophie M."Высокомерие и тщеславие. Этот посол должен быть счастлив, что Германия вообще как-то помогает Украине. Мы ведь не обязаны это делать", — заметил Montgomery."Так-так, господин Мельник знает, какая политика правильная?! Он может об этом что-то знать в случае с Украиной, но не с Германией. Или, даже лучше сказать, ему наплевать, насколько "его" правильная политика вредит Германии, покуда она приносит пользу Украине", — подытожили читатели.Украинский посол известен своими недипломатичными высказываниями. Так, он неоднократно требовал от Берлина предоставить Киеву оружие, предъявлял претензии по поводу того, что Евросоюз не продвинулся в вопросе эмбарго на российские энергоносители, и называл всех русских врагами.Ранее канцлер Шольц в интервью телеканалу ZDF сообщил, что не намерен в ближайшее время ехать в Киев после отказа в визите со стороны украинских властей президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру. В ответ посол Украины Мельник заявил агентству DPA, что "играть обиженную ливерную колбасу звучит не очень по-государственному", имея в виду немецкий фразеологизм "играть обиженную ливерную колбасу" (нем. beleidigte Leberwurst zu spielen), обозначающий обидевшегося без основания. Извиняться он впоследствии отказался.
https://radiosputnik.ria.ru/20220503/vooruzhenie-1786639017.html
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франк-вальтер штайнмайер, украина, киев, германия, андрей мельник, олаф шольц
13:59 06.05.2022 (обновлено: 14:36 06.05.2022)
 
Немцы призвали поставить Киеву ультиматум из-за поведения украинского посла

Читатели Die Welt призвали "обменять" украинского посла на дальнейшую помощь Киеву

© Фото : MFA of UkraineПосол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© Фото : MFA of Ukraine
Посол Украины в Германии Андрей Мельник
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt резко отреагировали на отказ посла Украины в Германии Андрея Мельника извиниться за оскорбительные высказывания в адрес канцлера Олафа Шольца.
Дипломат заявил, что сейчас "речь идет не о том, чтобы извиняться, а о том, чтобы проводить правильную политику". Он также возмутился из-за того, что Берлин не поставляет Киеву тяжелое вооружение, а вместо этого "продолжает рассказывать сказки".
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Многие пользователи предложили перестать помогать Украине, пока та не поменяет посла.
"Наши политики не должны разговаривать с этим послом. Нам от него ничего не нужно, нужно только ему от нас. Если его вышлют, а мы прекратим выполнять украинские требования, украинцы пришлют нам нового посла", — считает Jürgen P.
"Любые дальнейшие уступки Украине должны быть связаны с требованием о замене украинского посла", — отметил Peter K.
"Ну тогда Мельнику нечего удивляться, если с ним больше никто на законных основаниях не захочет разговаривать", — подчеркнул Jeff Lebowski.
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"При всем моем сочувствии Украине господин Мельник вредит в первую очередь своей же стране, и его надо немедленно вернуть домой. Там от него точно пользы больше будет. Он серьезно нарушает правила этикета (дипломатия выглядит иначе!) принимающей страны — его надо выслать, немедленно!" — выразил мнение Jens K.
"Кстати, Венская конвенция о дипломатических отношениях, которую также ратифицировала Украина, запрещает любое вмешательство дипломата в политику страны пребывания. Кроме того, согласно ей, следует поддерживать дружеские отношения. Мельник нарушает эти правила несколько раз в день самым экстремальным образом", — написала Sophie M.
"Высокомерие и тщеславие. Этот посол должен быть счастлив, что Германия вообще как-то помогает Украине. Мы ведь не обязаны это делать", — заметил Montgomery.
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"Так-так, господин Мельник знает, какая политика правильная?! Он может об этом что-то знать в случае с Украиной, но не с Германией. Или, даже лучше сказать, ему наплевать, насколько "его" правильная политика вредит Германии, покуда она приносит пользу Украине", — подытожили читатели.
Украинский посол известен своими недипломатичными высказываниями. Так, он неоднократно требовал от Берлина предоставить Киеву оружие, предъявлял претензии по поводу того, что Евросоюз не продвинулся в вопросе эмбарго на российские энергоносители, и называл всех русских врагами.
Ранее канцлер Шольц в интервью телеканалу ZDF сообщил, что не намерен в ближайшее время ехать в Киев после отказа в визите со стороны украинских властей президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру. В ответ посол Украины Мельник заявил агентству DPA, что "играть обиженную ливерную колбасу звучит не очень по-государственному", имея в виду немецкий фразеологизм "играть обиженную ливерную колбасу" (нем. beleidigte Leberwurst zu spielen), обозначающий обидевшегося без основания. Извиняться он впоследствии отказался.
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