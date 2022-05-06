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Отправка наемников на Украину не приведет к хорошему, считают в Минске - РИА Новости, 06.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220506/ukraina-1787159781.html
Отправка наемников на Украину не приведет к хорошему, считают в Минске
Отправка наемников на Украину не приведет к хорошему, считают в Минске - РИА Новости, 06.05.2022
Отправка наемников на Украину не приведет к хорошему, считают в Минске
Попытки Запада напичкать Украину оружием и отправка наемников ни к чему хорошему не приведут, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T11:28
2022-05-06T11:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
белоруссия
мид белоруссии
владимир макей
украина
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 6 мая - РИА Новости. Попытки Запада напичкать Украину оружием и отправка наемников ни к чему хорошему не приведут, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей."Сегодня мы видим попытки того же Запада "потушить" этот костер войны, подливая в него бензин, это невозможно, то, что сегодня мы видим явные попытки напичкать регион оружием, посылаются наемники - ни к чему хорошему это не приведет ", - приводит слова Макея агентство Sputnik.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, белоруссия, мид белоруссии, владимир макей , украина, ситуация в днр и лнр
11:28 06.05.2022 (обновлено: 11:48 06.05.2022)
 
Отправка наемников на Украину не приведет к хорошему, считают в Минске

МИД Белоруссии: попытки Запада напичкать Украину оружием ни к чему хорошему не приведут

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗдание МИД Белоруссии в Минске
Здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 6 мая - РИА Новости. Попытки Запада напичкать Украину оружием и отправка наемников ни к чему хорошему не приведут, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
"Сегодня мы видим попытки того же Запада "потушить" этот костер войны, подливая в него бензин, это невозможно, то, что сегодня мы видим явные попытки напичкать регион оружием, посылаются наемники - ни к чему хорошему это не приведет ", - приводит слова Макея агентство Sputnik.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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