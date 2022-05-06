https://ria.ru/20220506/ukraina-1787159781.html

Отправка наемников на Украину не приведет к хорошему, считают в Минске

Отправка наемников на Украину не приведет к хорошему, считают в Минске - РИА Новости, 06.05.2022

Отправка наемников на Украину не приведет к хорошему, считают в Минске

Попытки Запада напичкать Украину оружием и отправка наемников ни к чему хорошему не приведут, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T11:28

2022-05-06T11:28

2022-05-06T11:48

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ситуация в днр и лнр

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МИНСК, 6 мая - РИА Новости. Попытки Запада напичкать Украину оружием и отправка наемников ни к чему хорошему не приведут, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей."Сегодня мы видим попытки того же Запада "потушить" этот костер войны, подливая в него бензин, это невозможно, то, что сегодня мы видим явные попытки напичкать регион оружием, посылаются наемники - ни к чему хорошему это не приведет ", - приводит слова Макея агентство Sputnik.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220421/nato-1784527764.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, мид белоруссии, владимир макей , украина, ситуация в днр и лнр