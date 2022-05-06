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Украинские войска за 79 дней выпустили по ДНР более 25 тысяч боеприпасов - РИА Новости, 06.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220506/ukraina-1787148617.html
Украинские войска за 79 дней выпустили по ДНР более 25 тысяч боеприпасов
Украинские войска за 79 дней выпустили по ДНР более 25 тысяч боеприпасов - РИА Новости, 06.05.2022
Украинские войска за 79 дней выпустили по ДНР более 25 тысяч боеприпасов
За 79 дней эскалации украинские военные выпустили по ДНР более 25 тысяч боеприпасов, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T10:48
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обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
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ДОНЕЦК, 6 мая – РИА Новости. За 79 дней эскалации украинские военные выпустили по ДНР более 25 тысяч боеприпасов, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).За этот период представительство зафиксировало 2 511 обстрелов, из них с применением тяжелого вооружения – 2 263. В общей сложности украинские войска выпустили по ДНР более 25 тысяч боеприпасов различного калибра, включая 27 ракет из ОТРК "Точка-У", пять ракет из РСЗО БМ-30 "Смерч", 10 ракет из РСЗО БМ-27 "Ураган" и 3361 ракету из РСЗО БМ-21 "Град".
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в мире, днр, украина
10:48 06.05.2022 (обновлено: 13:11 06.05.2022)
 
Украинские войска за 79 дней выпустили по ДНР более 25 тысяч боеприпасов

ВСУ за 79 дней выпустили по ДНР более 25 тысяч боеприпасов, включая 27 ракет "Точка-У"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 мая – РИА Новости. За 79 дней эскалации украинские военные выпустили по ДНР более 25 тысяч боеприпасов, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
За этот период представительство зафиксировало 2 511 обстрелов, из них с применением тяжелого вооружения – 2 263. В общей сложности украинские войска выпустили по ДНР более 25 тысяч боеприпасов различного калибра, включая 27 ракет из ОТРК "Точка-У", пять ракет из РСЗО БМ-30 "Смерч", 10 ракет из РСЗО БМ-27 "Ураган" и 3361 ракету из РСЗО БМ-21 "Град".
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