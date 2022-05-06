https://ria.ru/20220506/ukraina-1787148617.html
Украинские войска за 79 дней выпустили по ДНР более 25 тысяч боеприпасов
Украинские войска за 79 дней выпустили по ДНР более 25 тысяч боеприпасов - РИА Новости, 06.05.2022
Украинские войска за 79 дней выпустили по ДНР более 25 тысяч боеприпасов
За 79 дней эскалации украинские военные выпустили по ДНР более 25 тысяч боеприпасов, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T10:48
2022-05-06T10:48
2022-05-06T13:11
обострение ситуации в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 6 мая – РИА Новости. За 79 дней эскалации украинские военные выпустили по ДНР более 25 тысяч боеприпасов, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).За этот период представительство зафиксировало 2 511 обстрелов, из них с применением тяжелого вооружения – 2 263. В общей сложности украинские войска выпустили по ДНР более 25 тысяч боеприпасов различного калибра, включая 27 ракет из ОТРК "Точка-У", пять ракет из РСЗО БМ-30 "Смерч", 10 ракет из РСЗО БМ-27 "Ураган" и 3361 ракету из РСЗО БМ-21 "Град".
https://ria.ru/20220506/donbass-1787168944.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, днр, украина
10:48 06.05.2022 (обновлено: 13:11 06.05.2022)
Украинские войска за 79 дней выпустили по ДНР более 25 тысяч боеприпасов
ВСУ за 79 дней выпустили по ДНР более 25 тысяч боеприпасов, включая 27 ракет "Точка-У"