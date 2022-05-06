https://ria.ru/20220506/ukraina-1787148617.html

Украинские войска за 79 дней выпустили по ДНР более 25 тысяч боеприпасов

Украинские войска за 79 дней выпустили по ДНР более 25 тысяч боеприпасов - РИА Новости, 06.05.2022

Украинские войска за 79 дней выпустили по ДНР более 25 тысяч боеприпасов

За 79 дней эскалации украинские военные выпустили по ДНР более 25 тысяч боеприпасов, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T10:48

2022-05-06T10:48

2022-05-06T13:11

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ДОНЕЦК, 6 мая – РИА Новости. За 79 дней эскалации украинские военные выпустили по ДНР более 25 тысяч боеприпасов, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).За этот период представительство зафиксировало 2 511 обстрелов, из них с применением тяжелого вооружения – 2 263. В общей сложности украинские войска выпустили по ДНР более 25 тысяч боеприпасов различного калибра, включая 27 ракет из ОТРК "Точка-У", пять ракет из РСЗО БМ-30 "Смерч", 10 ракет из РСЗО БМ-27 "Ураган" и 3361 ракету из РСЗО БМ-21 "Град".

https://ria.ru/20220506/donbass-1787168944.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр, украина