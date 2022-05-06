https://ria.ru/20220506/ukraina-1787148355.html
Российские ракетные войска уничтожили украинскую установку С-300
Российские ракетные войска уничтожили украинскую установку С-300 - РИА Новости, 06.05.2022
Российские ракетные войска уничтожили украинскую установку С-300
Российские ракетные войска уничтожили пусковую установку украинского комплекса С-300, а также поразили пять районов сосредоточения живой силы и техники... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T10:47
2022-05-06T10:47
2022-05-06T11:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
зрк с-300
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Российские ракетные войска уничтожили пусковую установку украинского комплекса С-300, а также поразили пять районов сосредоточения живой силы и техники украинских военных, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками в районе населенного пункта Никифоровка Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса С-300, а также поражены пять районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - сказал Конашенков.
https://ria.ru/20220506/ukraina-1787147060.html
донецкая народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Брифинг Конашенкова: об уничтожении военной техники ВСУ и склада с боеприпасами
ВКС РФ уничтожили крупный склад боеприпасов Украины на заводе "Энергомашспецсталь" в Краматорске, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
2022-05-06T10:47
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PT2M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, зрк с-300
10:47 06.05.2022 (обновлено: 11:56 06.05.2022)
Российские ракетные войска уничтожили украинскую установку С-300
Российские ракетные войска уничтожили украинскую установку С-300 в районе Никифоровки