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Российские ракетные войска уничтожили украинскую установку С-300 - РИА Новости, 06.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220506/ukraina-1787148355.html
Российские ракетные войска уничтожили украинскую установку С-300
Российские ракетные войска уничтожили украинскую установку С-300 - РИА Новости, 06.05.2022
Российские ракетные войска уничтожили украинскую установку С-300
Российские ракетные войска уничтожили пусковую установку украинского комплекса С-300, а также поразили пять районов сосредоточения живой силы и техники... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T10:47
2022-05-06T11:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
зрк с-300
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Российские ракетные войска уничтожили пусковую установку украинского комплекса С-300, а также поразили пять районов сосредоточения живой силы и техники украинских военных, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками в районе населенного пункта Никифоровка Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса С-300, а также поражены пять районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - сказал Конашенков.
https://ria.ru/20220506/ukraina-1787147060.html
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Брифинг Конашенкова: об уничтожении военной техники ВСУ и склада с боеприпасами
ВКС РФ уничтожили крупный склад боеприпасов Украины на заводе "Энергомашспецсталь" в Краматорске, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, зрк с-300
10:47 06.05.2022 (обновлено: 11:56 06.05.2022)
 
Российские ракетные войска уничтожили украинскую установку С-300

Российские ракетные войска уничтожили украинскую установку С-300 в районе Никифоровки

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Российские ракетные войска уничтожили пусковую установку украинского комплекса С-300, а также поразили пять районов сосредоточения живой силы и техники украинских военных, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками в районе населенного пункта Никифоровка Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса С-300, а также поражены пять районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - сказал Конашенков.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на полевом аэродроме ВКС России - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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Российская ПВО сбила два самолета, четыре ракеты и 13 беспилотников ВСУ
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныЗРК С-300
 
 
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