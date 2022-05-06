https://ria.ru/20220506/ukraina-1787148355.html

Российские ракетные войска уничтожили украинскую установку С-300

Российские ракетные войска уничтожили украинскую установку С-300 - РИА Новости, 06.05.2022

Российские ракетные войска уничтожили украинскую установку С-300

Российские ракетные войска уничтожили пусковую установку украинского комплекса С-300, а также поразили пять районов сосредоточения живой силы и техники... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T10:47

2022-05-06T10:47

2022-05-06T11:56

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

зрк с-300

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787161738_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_08786f212d3ff677c2776af50bf29a3c.jpg

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Российские ракетные войска уничтожили пусковую установку украинского комплекса С-300, а также поразили пять районов сосредоточения живой силы и техники украинских военных, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками в районе населенного пункта Никифоровка Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса С-300, а также поражены пять районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - сказал Конашенков.

https://ria.ru/20220506/ukraina-1787147060.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Брифинг Конашенкова: об уничтожении военной техники ВСУ и склада с боеприпасами ВКС РФ уничтожили крупный склад боеприпасов Украины на заводе "Энергомашспецсталь" в Краматорске, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. 2022-05-06T10:47 true PT2M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, зрк с-300