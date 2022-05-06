10:42 06.05.2022 (обновлено: 11:37 06.05.2022)
Российская ПВО сбила два самолета, четыре ракеты и 13 беспилотников ВСУ
Минобороны: российская ПВО сбила два самолета, четыре ракеты и 13 беспилотников ВСУ
© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Российские военные сбили два украинских самолета и перехватили ракеты "Точка-У" в небе над Луганской Народной Республикой, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Преображенное Луганской Народной Республики сбиты один Су-25 и один МиГ-29 воздушных сил Украины, а также перехвачены четыре баллистические ракеты "Точка-У", — уточнил генерал-майор.
Кроме того, удалось ликвидировать 13 украинских беспилотников в Харьковской и Херсонской областях, ДНР и ЛНР.
Авиация за минувшую ночь поразила артиллерийскую батарею на огневых позициях, два склада вооружения и 18 районов сосредоточения войск и техники.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожен крупный склад боеприпасов украинской группировки войск, размещенный на территории завода "Энергомашспецсталь" в городе Краматорск", — добавил Конашенков.
Он заявил, что всего с начала специальной военной операции российские войска уничтожили: 151 самолет, 112 вертолетов, 742 беспилотных летательных аппарата, 290 зенитных ракетных комплексов, 2854 танка и других боевых бронированных машин, 329 установок реактивных систем залпового огня, 1338 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2683 специальных военных автомобиля.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.