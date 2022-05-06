https://ria.ru/20220506/ukraina-1787147060.html

Российская ПВО сбила два самолета, четыре ракеты и 13 беспилотников ВСУ

Российская ПВО сбила два самолета, четыре ракеты и 13 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 06.05.2022

Российская ПВО сбила два самолета, четыре ракеты и 13 беспилотников ВСУ

Российские военные сбили два украинских самолета и перехватили ракеты "Точка-У" в небе над Луганской Народной Республикой, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T10:42

2022-05-06T10:42

2022-05-06T11:37

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Российские военные сбили два украинских самолета и перехватили ракеты "Точка-У" в небе над Луганской Народной Республикой, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.Кроме того, удалось ликвидировать 13 украинских беспилотников в Харьковской и Херсонской областях, ДНР и ЛНР.Ракетные войска уничтожили пусковую установку украинского ЗРК С-300 и нанесли удары по пяти районам сосредоточения войск и техники ВСУ.Авиация за минувшую ночь поразила артиллерийскую батарею на огневых позициях, два склада вооружения и 18 районов сосредоточения войск и техники.Он заявил, что всего с начала специальной военной операции российские войска уничтожили: 151 самолет, 112 вертолетов, 742 беспилотных летательных аппарата, 290 зенитных ракетных комплексов, 2854 танка и других боевых бронированных машин, 329 установок реактивных систем залпового огня, 1338 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2683 специальных военных автомобиля.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220506/natsionalisty-1787147222.html

https://ria.ru/20220506/dnr-1787130609.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, украина, херсонская область , су-25, миг-29, россия