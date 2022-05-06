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Трамп планировал ракетные удары по Мексике, заявил экс-глава Пентагона
Трамп планировал ракетные удары по Мексике, заявил экс-глава Пентагона - РИА Новости, 06.05.2022
Трамп планировал ракетные удары по Мексике, заявил экс-глава Пентагона
Дональд Трамп, занимавший с 2017 по 2021 год пост президента США, предлагал нанести ракетные удары по территории Мексики для борьбы с наркотрафиком, пишет The... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T07:06
2022-05-06T07:06
2022-05-06T10:19
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ВАШИНГТОН, 6 мая — РИА Новости. Дональд Трамп, занимавший с 2017 по 2021 год пост президента США, предлагал нанести ракетные удары по территории Мексики для борьбы с наркотрафиком, пишет The New York Times со ссылкой на готовящиеся к публикации мемуары бывшего главы Пентагона Марка Эспера.Экс-министр обороны утверждает, что летом 2020 года Трамп по крайней мере дважды спрашивал его, может ли армия США "ударить ракетами по Мексике, чтобы уничтожить нарколаборатории".По словам автора книги, президент был крайне недоволен притоком наркотиков через южную границу и заявлял, что власти соседней страны не контролируют ситуацию на собственной территории.Он также заявлял, что будет просто отрицать сам факт удара.Эспер вспоминает, что принял бы подобный план за шутку, если бы не смотрел в этот момент в лицо Трампу.По данным газеты, книга Эспера "Священная клятва" должна выйти 10 мая. Экс-министр, уволенный Трампом сразу после поражения на президентских выборах 2020 года, ранее позиционировал ее как "полную и неприкрашенную историю" американской нации, "особенно в ее сложные периоды".
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в мире, мексика, сша, дональд трамп, марк эспер, вашингтон
07:06 06.05.2022 (обновлено: 10:19 06.05.2022)
Трамп планировал ракетные удары по Мексике, заявил экс-глава Пентагона
Экс-глава Пентагона Эспер: Трамп изучал возможность ракетных ударов по объектам в Мексике