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В ВС Латвии утверждают, что Киев планирует удар по Крымскому мосту 9 мая - РИА Новости, 06.05.2022
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В ВС Латвии утверждают, что Киев планирует удар по Крымскому мосту 9 мая
В ВС Латвии утверждают, что Киев планирует удар по Крымскому мосту 9 мая - РИА Новости, 06.05.2022
В ВС Латвии утверждают, что Киев планирует удар по Крымскому мосту 9 мая
Представитель вооруженных сил Латвии Янис Слайдиньш заявил о том, что Украина планирует нанести удар по Крымскому мосту 9 мая. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T20:13
2022-05-06T20:17
в мире
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Представитель вооруженных сил Латвии Янис Слайдиньш заявил о том, что Украина планирует нанести удар по Крымскому мосту 9 мая."Это очень интересно, появилась информация, что 9 мая Украина планирует нанести удар по Крымскому мосту. Такую возможность надо иметь в виду, поскольку после поставок от западных стран у Украины есть такая возможность нанести удар по этому очень стратегически важному мосту, по которому из России прибывает снабжение для южного направления вооруженных сил", - сказал Слайдиньш в эфире Латвийского радио.Ранее в украинских СМИ появилась информация о якобы планируемом ударе по Крымскому мосту 9 мая.В апреле глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявлял, что Украина намерена подвергнуть ракетному обстрелу Крымский мост. При этом он не смог уточнить, есть ли у Киева вооружение, которое позволяет это сделать.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова Данилова являются не чем иным, как анонсированием возможного теракта, они нуждаются в правовой проверке и, по итогам, в наказании. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев советовал Данилову подумать о том, что же в случае нанесения удара по Крымскому мосту может стать ответной целью.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, киев, латвия, совет национальной безопасности и обороны украины
20:13 06.05.2022 (обновлено: 20:17 06.05.2022)
 
В ВС Латвии утверждают, что Киев планирует удар по Крымскому мосту 9 мая

Представитель ВС Латвии Слайдиньш: Киев планирует удар по Крымскому мосту 9 мая

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКерченский пролив
Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Представитель вооруженных сил Латвии Янис Слайдиньш заявил о том, что Украина планирует нанести удар по Крымскому мосту 9 мая.
"Это очень интересно, появилась информация, что 9 мая Украина планирует нанести удар по Крымскому мосту. Такую возможность надо иметь в виду, поскольку после поставок от западных стран у Украины есть такая возможность нанести удар по этому очень стратегически важному мосту, по которому из России прибывает снабжение для южного направления вооруженных сил", - сказал Слайдиньш в эфире Латвийского радио.
Ранее в украинских СМИ появилась информация о якобы планируемом ударе по Крымскому мосту 9 мая.
В апреле глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявлял, что Украина намерена подвергнуть ракетному обстрелу Крымский мост. При этом он не смог уточнить, есть ли у Киева вооружение, которое позволяет это сделать.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова Данилова являются не чем иным, как анонсированием возможного теракта, они нуждаются в правовой проверке и, по итогам, в наказании. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев советовал Данилову подумать о том, что же в случае нанесения удара по Крымскому мосту может стать ответной целью.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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