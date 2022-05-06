https://ria.ru/20220506/turgruppa-1787163341.html

Тургруппа с детьми на Кубани заблокирована поднявшейся в реке водой

Тургруппа с детьми на Кубани заблокирована поднявшейся в реке водой - РИА Новости, 06.05.2022

Тургруппа с детьми на Кубани заблокирована поднявшейся в реке водой

Запросившая помощь тургруппа на Кубани, в составе которой 60 детей, оказалась заблокирована поднявшейся водой реки Губс, решается вопрос о спасении людей... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T11:39

2022-05-06T11:39

2022-05-06T11:39

происшествия

краснодарский край

новости - туризм

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КРАСНОДАР, 6 мая – РИА Новости. Запросившая помощь тургруппа на Кубани, в составе которой 60 детей, оказалась заблокирована поднявшейся водой реки Губс, решается вопрос о спасении людей вертолетами, сообщает оперативный штаб Краснодарского края."На берегу реки Губс, в четырех километрах от станицы Баракаевской, группа оказалась заблокирована поднявшейся водой. На помощь людям выдвинулись порядка 20 спасателей "Кубань-СПАС", "Казак-СПАС", волонтеров, семь единиц техники, в том числе высокой проходимости. Однако переехать реку невозможно из-за уровня воды, решается вопрос о спасении людей вертолетами. Ситуация находится на особом контроле министра ГО и ЧС края Сергея Штрикова", - сообщает оперштаб.Ранее сообщалось, что незарегистрированная туристическая группа из 75 человек, в составе которой 60 детей, запросила помощь из-за ухудшения погоды на Кубани, на место направились спасатели.

https://ria.ru/20220419/proisshestvie-1784277707.html

краснодарский край

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

происшествия, краснодарский край, новости - туризм