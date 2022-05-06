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Тургруппа с детьми на Кубани заблокирована поднявшейся в реке водой - РИА Новости, 06.05.2022
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Тургруппа с детьми на Кубани заблокирована поднявшейся в реке водой
Тургруппа с детьми на Кубани заблокирована поднявшейся в реке водой - РИА Новости, 06.05.2022
Тургруппа с детьми на Кубани заблокирована поднявшейся в реке водой
Запросившая помощь тургруппа на Кубани, в составе которой 60 детей, оказалась заблокирована поднявшейся водой реки Губс, решается вопрос о спасении людей... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T11:39
2022-05-06T11:39
происшествия
краснодарский край
новости - туризм
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КРАСНОДАР, 6 мая – РИА Новости. Запросившая помощь тургруппа на Кубани, в составе которой 60 детей, оказалась заблокирована поднявшейся водой реки Губс, решается вопрос о спасении людей вертолетами, сообщает оперативный штаб Краснодарского края."На берегу реки Губс, в четырех километрах от станицы Баракаевской, группа оказалась заблокирована поднявшейся водой. На помощь людям выдвинулись порядка 20 спасателей "Кубань-СПАС", "Казак-СПАС", волонтеров, семь единиц техники, в том числе высокой проходимости. Однако переехать реку невозможно из-за уровня воды, решается вопрос о спасении людей вертолетами. Ситуация находится на особом контроле министра ГО и ЧС края Сергея Штрикова", - сообщает оперштаб.Ранее сообщалось, что незарегистрированная туристическая группа из 75 человек, в составе которой 60 детей, запросила помощь из-за ухудшения погоды на Кубани, на место направились спасатели.
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происшествия, краснодарский край, новости - туризм
11:39 06.05.2022
 
Тургруппа с детьми на Кубани заблокирована поднявшейся в реке водой

Тургруппа с 60 детьми на Кубани оказалась заблокирована поднявшейся в реке водой

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНашивки на форме сотрудников МЧС
Нашивки на форме сотрудников МЧС - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Нашивки на форме сотрудников МЧС. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 6 мая – РИА Новости. Запросившая помощь тургруппа на Кубани, в составе которой 60 детей, оказалась заблокирована поднявшейся водой реки Губс, решается вопрос о спасении людей вертолетами, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"На берегу реки Губс, в четырех километрах от станицы Баракаевской, группа оказалась заблокирована поднявшейся водой. На помощь людям выдвинулись порядка 20 спасателей "Кубань-СПАС", "Казак-СПАС", волонтеров, семь единиц техники, в том числе высокой проходимости. Однако переехать реку невозможно из-за уровня воды, решается вопрос о спасении людей вертолетами. Ситуация находится на особом контроле министра ГО и ЧС края Сергея Штрикова", - сообщает оперштаб.
Египет - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 12:49Туризм
У берегов Хургады сгорел прогулочный катер с туристами, сообщили СМИ
Ранее сообщалось, что незарегистрированная туристическая группа из 75 человек, в составе которой 60 детей, запросила помощь из-за ухудшения погоды на Кубани, на место направились спасатели.
 
ПроисшествияКраснодарский крайНовости - Туризм
 
 
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