16:03 06.05.2022 (обновлено: 17:14 06.05.2022)
Статус Херсонской области определят ее жители, заявил Турчак
Секретарь генсовета ЕР Турчак: cтатус Херсонской области определят ее жители
Андрей Турчак. Архивное фото
ХЕРСОН, 6 мая — РИА Новости. Статус Херсонской области будут определять ее жители, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
"Давайте забегать вперед не будем. В любом случае статус определят жители", — сказал он.
Политик в пятницу приехал в Херсон вместе с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.
Обращаясь к жителям региона, Турчак подчеркнул, что Россия будет помогать его развивать.
"Хотел еще раз, обращаясь к жителям Херсонской области, сказать о том, что Россия здесь навсегда. В этом не должно быть никаких сомнений. Никакого возврата в прошлое не будет. Мы будем жить вместе, развивать эту богатую область, богатую историческим наследием, богатую своими людьми, которые здесь проживают", — сказал он.
По словам Турчака, сейчас самое главное — решить вопрос с гуманитарной помощью и нормальной подготовкой к зиме, чтобы слаженно работали все коммунальные системы и городская инфраструктура.
Так, ЕР откроет в Херсоне логистический центр гуманитарной помощи, откуда ее будут развозить по районам, в город приедут волонтеры от партии.
Кроме того, проживающие в Херсонской области ветераны Великой Отечественной войны и все приравненные к ним получат ко Дню Победы единовременные выплаты от президента России, добавил секретарь генсовета ЕР.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В результате наступления российской группировке войск удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.