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Эксперт объяснил, почему власти США не могут сдержать рост цен - РИА Новости, 06.05.2022
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Эксперт объяснил, почему власти США не могут сдержать рост цен
Эксперт объяснил, почему власти США не могут сдержать рост цен - РИА Новости, 06.05.2022
Эксперт объяснил, почему власти США не могут сдержать рост цен
Инфляция в США бьет рекорды и уже достигла максимальных уровней за последние несколько десятилетий. Обуздать ее пока не могут даже меры Федрезерва, которые... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T02:15
2022-05-06T02:15
экономика
сша
федеральная резервная система сша
цены
сергей суверов
инфляция
арикапитал
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Инфляция в США бьет рекорды и уже достигла максимальных уровней за последние несколько десятилетий. Обуздать ее пока не могут даже меры Федрезерва, которые представляются общественности, как радикальные, но на деле выглядят недостаточными и запоздалыми, рассказал агентству “Прайм” инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.В мае ФРС повысила учетную ставку на 0,5 процента, а к концу года по прогнозу она достигнет 2,75 процента. Однако этого недостаточно — в начале 80-х годов прошлого века рекордную инфляцию удалось победить, лишь повысив ставку до 22,4 процента, при том, что инфляция в июле 1980 года составила 14,8 процента.После двух лет жизни при высокой ставке инфляция опустилась до трех процентов.“Нынешние уровни роста цен немыслимы для США, таргетом монетарных властей которых долгие годы было два процента. Понятно, что для победы над инфляцией реальные процентные ставки должны быть положительными, как в 80-х годах прошлого века, а не глубоко отрицательными как сейчас”, — подчеркнул эксперт.
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экономика, сша, федеральная резервная система сша, цены, сергей суверов, инфляция, арикапитал
02:15 06.05.2022
 
Эксперт объяснил, почему власти США не могут сдержать рост цен

Инвестстратег Суверов: меры ФРС США против инфляции недостаточные и запоздалые

© AP Photo / Nam Y. HuhПокупатели в продуктовом магазине в США
Покупатели в продуктовом магазине в США - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© AP Photo / Nam Y. Huh
Покупатели в продуктовом магазине в США. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Инфляция в США бьет рекорды и уже достигла максимальных уровней за последние несколько десятилетий. Обуздать ее пока не могут даже меры Федрезерва, которые представляются общественности, как радикальные, но на деле выглядят недостаточными и запоздалыми, рассказал агентству “Прайм” инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.
В мае ФРС повысила учетную ставку на 0,5 процента, а к концу года по прогнозу она достигнет 2,75 процента. Однако этого недостаточно — в начале 80-х годов прошлого века рекордную инфляцию удалось победить, лишь повысив ставку до 22,4 процента, при том, что инфляция в июле 1980 года составила 14,8 процента.
После двух лет жизни при высокой ставке инфляция опустилась до трех процентов.
“Нынешние уровни роста цен немыслимы для США, таргетом монетарных властей которых долгие годы было два процента. Понятно, что для победы над инфляцией реальные процентные ставки должны быть положительными, как в 80-х годах прошлого века, а не глубоко отрицательными как сейчас”, — подчеркнул эксперт.
Вид на Лондон с южного берега Темзы - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
2 мая, 15:39
Запад загнал себя в ловушку антироссийскими санкциями, пишет Hill
 
ЭкономикаСШАФедеральная резервная система СШАЦеныСергей СуверовИнфляцияАрикапитал
 
 
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