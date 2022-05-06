https://ria.ru/20220506/tseny-1787112305.html

Эксперт объяснил, почему власти США не могут сдержать рост цен

Эксперт объяснил, почему власти США не могут сдержать рост цен - РИА Новости, 06.05.2022

Эксперт объяснил, почему власти США не могут сдержать рост цен

Инфляция в США бьет рекорды и уже достигла максимальных уровней за последние несколько десятилетий. Обуздать ее пока не могут даже меры Федрезерва, которые... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T02:15

2022-05-06T02:15

2022-05-06T02:15

экономика

сша

федеральная резервная система сша

цены

сергей суверов

инфляция

арикапитал

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Инфляция в США бьет рекорды и уже достигла максимальных уровней за последние несколько десятилетий. Обуздать ее пока не могут даже меры Федрезерва, которые представляются общественности, как радикальные, но на деле выглядят недостаточными и запоздалыми, рассказал агентству “Прайм” инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.В мае ФРС повысила учетную ставку на 0,5 процента, а к концу года по прогнозу она достигнет 2,75 процента. Однако этого недостаточно — в начале 80-х годов прошлого века рекордную инфляцию удалось победить, лишь повысив ставку до 22,4 процента, при том, что инфляция в июле 1980 года составила 14,8 процента.После двух лет жизни при высокой ставке инфляция опустилась до трех процентов.“Нынешние уровни роста цен немыслимы для США, таргетом монетарных властей которых долгие годы было два процента. Понятно, что для победы над инфляцией реальные процентные ставки должны быть положительными, как в 80-х годах прошлого века, а не глубоко отрицательными как сейчас”, — подчеркнул эксперт.

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экономика, сша, федеральная резервная система сша, цены, сергей суверов, инфляция, арикапитал