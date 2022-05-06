https://ria.ru/20220506/tovarooborot-1787172140.html
Товарооборот Ленобласти и Белоруссии в 2021 году увеличился почти на 50%
Товарооборот Ленобласти и Белоруссии в 2021 году увеличился почти на 50% - РИА Новости, 06.05.2022
Товарооборот Ленобласти и Белоруссии в 2021 году увеличился почти на 50%
Товарооборот между Ленинградской областью и Белоруссией в 2021 году увеличился почти на 50%, сообщил глава региона Александр Дрозденко в ходе встречи с... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T12:04
2022-05-06T12:04
2022-05-06T12:04
ленинградская область
александр дрозденко
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760371768_0:45:2899:1676_1920x0_80_0_0_efe348d8286d2c2d4cb0eb929036ab9c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая — РИА Новости. Товарооборот между Ленинградской областью и Белоруссией в 2021 году увеличился почти на 50%, сообщил глава региона Александр Дрозденко в ходе встречи с делегацией Могилевской области.Александр Дрозденко отметил, что Белоруссия остается надёжным партнером России и Ленинградской области."За 2021 год товарооборот Республики Беларусь и Ленинградской области увеличился почти на 50%. А за первый квартал 2022 товарооборот только с Могилевской областью удвоился. И в сложившейся обстановке это не предел. Экспорт и импорт в отношениях сбалансированы", — подчеркнул губернатор.Дрозденко также отметил, что Ленинградская область планирует подписание плана совместных мероприятий по развитию сотрудничества между Ленинградской и Могилевской областями на 2022–2024 годы в ходе визита в Минск в июне 2022 года в рамках Х заседания Совместной рабочей группы по сотрудничеству Ленинградской области и республики.Как уточнили в пресс-службе областной администрации, участники встречи обсудили направления сотрудничества между регионами. Было отмечено, что Ленинградская область для увеличения товарооборота ждет от партнеров создания дилерских центров по продаже и обслуживанию белорусской техники, открытия специализированных магазинов белорусской продукции, готова сотрудничать в поставках племенного материала в животноводстве и рыбоводстве, взаимодействовать в сферах дорожного строительства, образования, молодежной политики, туризма.
https://ria.ru/20220504/promproizvodstva-1786829018.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760371768_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_64d2fc9cbdf5ce2169ae29f1ee1a8b2d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр дрозденко, белоруссия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая — РИА Новости. Товарооборот между Ленинградской областью и Белоруссией в 2021 году увеличился почти на 50%, сообщил глава региона Александр Дрозденко в ходе встречи с делегацией Могилевской области.
Александр Дрозденко
отметил, что Белоруссия
остается надёжным партнером России и Ленинградской области.
"За 2021 год товарооборот Республики Беларусь и Ленинградской области увеличился почти на 50%. А за первый квартал 2022 товарооборот только с Могилевской областью удвоился. И в сложившейся обстановке это не предел. Экспорт и импорт в отношениях сбалансированы", — подчеркнул губернатор.
Дрозденко также отметил, что Ленинградская область планирует подписание плана совместных мероприятий по развитию сотрудничества между Ленинградской и Могилевской областями на 2022–2024 годы в ходе визита в Минск
в июне 2022 года в рамках Х заседания Совместной рабочей группы по сотрудничеству Ленинградской области и республики.
Как уточнили в пресс-службе областной администрации, участники встречи обсудили направления сотрудничества между регионами. Было отмечено, что Ленинградская область для увеличения товарооборота ждет от партнеров создания дилерских центров по продаже и обслуживанию белорусской техники, открытия специализированных магазинов белорусской продукции, готова сотрудничать в поставках племенного материала в животноводстве и рыбоводстве, взаимодействовать в сферах дорожного строительства, образования, молодежной политики, туризма.