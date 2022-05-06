https://ria.ru/20220506/tovarooborot-1787172140.html

Товарооборот Ленобласти и Белоруссии в 2021 году увеличился почти на 50%

Товарооборот Ленобласти и Белоруссии в 2021 году увеличился почти на 50% - РИА Новости, 06.05.2022

Товарооборот Ленобласти и Белоруссии в 2021 году увеличился почти на 50%

Товарооборот между Ленинградской областью и Белоруссией в 2021 году увеличился почти на 50%, сообщил глава региона Александр Дрозденко в ходе встречи с... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T12:04

2022-05-06T12:04

2022-05-06T12:04

ленинградская область

александр дрозденко

белоруссия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая — РИА Новости. Товарооборот между Ленинградской областью и Белоруссией в 2021 году увеличился почти на 50%, сообщил глава региона Александр Дрозденко в ходе встречи с делегацией Могилевской области.Александр Дрозденко отметил, что Белоруссия остается надёжным партнером России и Ленинградской области."За 2021 год товарооборот Республики Беларусь и Ленинградской области увеличился почти на 50%. А за первый квартал 2022 товарооборот только с Могилевской областью удвоился. И в сложившейся обстановке это не предел. Экспорт и импорт в отношениях сбалансированы", — подчеркнул губернатор.Дрозденко также отметил, что Ленинградская область планирует подписание плана совместных мероприятий по развитию сотрудничества между Ленинградской и Могилевской областями на 2022–2024 годы в ходе визита в Минск в июне 2022 года в рамках Х заседания Совместной рабочей группы по сотрудничеству Ленинградской области и республики.Как уточнили в пресс-службе областной администрации, участники встречи обсудили направления сотрудничества между регионами. Было отмечено, что Ленинградская область для увеличения товарооборота ждет от партнеров создания дилерских центров по продаже и обслуживанию белорусской техники, открытия специализированных магазинов белорусской продукции, готова сотрудничать в поставках племенного материала в животноводстве и рыбоводстве, взаимодействовать в сферах дорожного строительства, образования, молодежной политики, туризма.

https://ria.ru/20220504/promproizvodstva-1786829018.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, белоруссия