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В Запорожской области уничтожили украинскую "Точку-У" - РИА Новости, 06.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220506/tochka-u-1787146674.html
В Запорожской области уничтожили украинскую "Точку-У"
В Запорожской области уничтожили украинскую "Точку-У" - РИА Новости, 06.05.2022
В Запорожской области уничтожили украинскую "Точку-У"
ВКС РФ уничтожили высокоточными ракетами ракетный комплекс "Точка-У" в Запорожской области, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T10:40
2022-05-06T11:33
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
запорожская область
украина
россия
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. ВКС РФ уничтожили высокоточными ракетами ракетный комплекс "Точка-У" в Запорожской области, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Он сообщил, что в районе населенного пункта Новотаврическое Запорожской области уничтожен тактический ракетный комплекс "Точка-У" украинских войск. Кроме того, отметил Конашенков, поражены 10 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники украинских войск.
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ситуация в днр и лнр, в мире, запорожская область, украина, россия
10:40 06.05.2022 (обновлено: 11:33 06.05.2022)
 
В Запорожской области уничтожили украинскую "Точку-У"

Минобороны: высокоточные ракеты уничтожили украинскую "Точку-У" в Запорожской области

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОбломки сбитой украинской ракеты "Точка-У"
Обломки сбитой украинской ракеты Точка-У - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости
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Обломки сбитой украинской ракеты "Точка-У" . Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. ВКС РФ уничтожили высокоточными ракетами ракетный комплекс "Точка-У" в Запорожской области, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Он сообщил, что в районе населенного пункта Новотаврическое Запорожской области уничтожен тактический ракетный комплекс "Точка-У" украинских войск. Кроме того, отметил Конашенков, поражены 10 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники украинских войск.
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