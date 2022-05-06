https://ria.ru/20220506/tochka-u-1787146674.html

В Запорожской области уничтожили украинскую "Точку-У"

В Запорожской области уничтожили украинскую "Точку-У" - РИА Новости, 06.05.2022

В Запорожской области уничтожили украинскую "Точку-У"

ВКС РФ уничтожили высокоточными ракетами ракетный комплекс "Точка-У" в Запорожской области, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T10:40

2022-05-06T10:40

2022-05-06T11:33

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. ВКС РФ уничтожили высокоточными ракетами ракетный комплекс "Точка-У" в Запорожской области, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Он сообщил, что в районе населенного пункта Новотаврическое Запорожской области уничтожен тактический ракетный комплекс "Точка-У" украинских войск. Кроме того, отметил Конашенков, поражены 10 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники украинских войск.

https://ria.ru/20220424/ukraina-1785170561.html

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Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, запорожская область, украина, россия