https://ria.ru/20220506/tochka-u-1787146674.html
В Запорожской области уничтожили украинскую "Точку-У"
В Запорожской области уничтожили украинскую "Точку-У" - РИА Новости, 06.05.2022
В Запорожской области уничтожили украинскую "Точку-У"
ВКС РФ уничтожили высокоточными ракетами ракетный комплекс "Точка-У" в Запорожской области, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T10:40
2022-05-06T10:40
2022-05-06T11:33
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. ВКС РФ уничтожили высокоточными ракетами ракетный комплекс "Точка-У" в Запорожской области, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Он сообщил, что в районе населенного пункта Новотаврическое Запорожской области уничтожен тактический ракетный комплекс "Точка-У" украинских войск. Кроме того, отметил Конашенков, поражены 10 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники украинских войск.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, в мире, запорожская область, украина, россия
10:40 06.05.2022 (обновлено: 11:33 06.05.2022)
В Запорожской области уничтожили украинскую "Точку-У"
Минобороны: высокоточные ракеты уничтожили украинскую "Точку-У" в Запорожской области