https://ria.ru/20220506/tinkoff-1787263629.html
"Тинькофф" приостановил SWIFT-переводы в евро
"Тинькофф" приостановил SWIFT-переводы в евро - РИА Новости, 06.05.2022
"Тинькофф" приостановил SWIFT-переводы в евро
"Тинькофф банк" временно перестал осуществлять SWIFT-переводы в евро из-за увеличения сроков их прохождения, сообщили РИА Новости в банке. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T17:18
2022-05-06T17:18
2022-05-06T18:16
экономика
тинькофф. кредитные системы
россия
swift
украина
ренессанс кредит
уралсиб (финансовая корпорация)
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. "Тинькофф банк" временно перестал осуществлять SWIFT-переводы в евро из-за увеличения сроков их прохождения, сообщили РИА Новости в банке.Отмечается, что подобные транзакции в других валютах доступны для клиентов.Ранее несколько участников финансового рынка заявили о трудностях в работе с иностранными партнерами через систему SWIFT. К примеру, о задержках сообщали представители "Ренессанс Кредита", Уралсиба, Росбанка и "Абсолют Банка".По информации кредитных организаций, переводы теперь подвергаются ручной обработке зарубежными банками. При этом отказы в проведении платежей единичны.Страны Запада ввели новые санкции против России из-за спецоперации на Украине. В частности, несколько крупнейших банков страны отключили от SWIFT.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, тинькофф. кредитные системы, россия, swift, украина, ренессанс кредит, уралсиб (финансовая корпорация)
17:18 06.05.2022 (обновлено: 18:16 06.05.2022)
"Тинькофф" приостановил SWIFT-переводы в евро
"Тинькофф" приостановил SWIFT-переводы в евро из-за увеличения сроков их прохождения