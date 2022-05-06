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"Тинькофф" приостановил SWIFT-переводы в евро - РИА Новости, 06.05.2022
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"Тинькофф" приостановил SWIFT-переводы в евро
"Тинькофф" приостановил SWIFT-переводы в евро - РИА Новости, 06.05.2022
"Тинькофф" приостановил SWIFT-переводы в евро
"Тинькофф банк" временно перестал осуществлять SWIFT-переводы в евро из-за увеличения сроков их прохождения, сообщили РИА Новости в банке. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T17:18
2022-05-06T18:16
экономика
тинькофф. кредитные системы
россия
swift
украина
ренессанс кредит
уралсиб (финансовая корпорация)
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. "Тинькофф банк" временно перестал осуществлять SWIFT-переводы в евро из-за увеличения сроков их прохождения, сообщили РИА Новости в банке.Отмечается, что подобные транзакции в других валютах доступны для клиентов.Ранее несколько участников финансового рынка заявили о трудностях в работе с иностранными партнерами через систему SWIFT. К примеру, о задержках сообщали представители "Ренессанс Кредита", Уралсиба, Росбанка и "Абсолют Банка".По информации кредитных организаций, переводы теперь подвергаются ручной обработке зарубежными банками. При этом отказы в проведении платежей единичны.Страны Запада ввели новые санкции против России из-за спецоперации на Украине. В частности, несколько крупнейших банков страны отключили от SWIFT.
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экономика, тинькофф. кредитные системы, россия, swift, украина, ренессанс кредит, уралсиб (финансовая корпорация)
17:18 06.05.2022 (обновлено: 18:16 06.05.2022)
 
"Тинькофф" приостановил SWIFT-переводы в евро

"Тинькофф" приостановил SWIFT-переводы в евро из-за увеличения сроков их прохождения

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСтенд "Тинькофф банка"
Стенд Тинькофф банка - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Стенд "Тинькофф банка" . Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. "Тинькофф банк" временно перестал осуществлять SWIFT-переводы в евро из-за увеличения сроков их прохождения, сообщили РИА Новости в банке.
Отмечается, что подобные транзакции в других валютах доступны для клиентов.
Ранее несколько участников финансового рынка заявили о трудностях в работе с иностранными партнерами через систему SWIFT. К примеру, о задержках сообщали представители "Ренессанс Кредита", Уралсиба, Росбанка и "Абсолют Банка".
По информации кредитных организаций, переводы теперь подвергаются ручной обработке зарубежными банками. При этом отказы в проведении платежей единичны.
Страны Запада ввели новые санкции против России из-за спецоперации на Украине. В частности, несколько крупнейших банков страны отключили от SWIFT.
Логотип Tinkoff Bank - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
3 мая, 18:18
"Тинькофф банк" заявил о полной принадлежности юридических прав на бренд
 
ЭкономикаТинькофф. Кредитные СистемыРоссияSWIFTУкраинаРенессанс КредитУралсиб (финансовая корпорация)
 
 
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