https://ria.ru/20220506/tinkoff-1787263629.html

"Тинькофф" приостановил SWIFT-переводы в евро

"Тинькофф" приостановил SWIFT-переводы в евро - РИА Новости, 06.05.2022

"Тинькофф" приостановил SWIFT-переводы в евро

"Тинькофф банк" временно перестал осуществлять SWIFT-переводы в евро из-за увеличения сроков их прохождения, сообщили РИА Новости в банке. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T17:18

2022-05-06T17:18

2022-05-06T18:16

экономика

тинькофф. кредитные системы

россия

swift

украина

ренессанс кредит

уралсиб (финансовая корпорация)

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. "Тинькофф банк" временно перестал осуществлять SWIFT-переводы в евро из-за увеличения сроков их прохождения, сообщили РИА Новости в банке.Отмечается, что подобные транзакции в других валютах доступны для клиентов.Ранее несколько участников финансового рынка заявили о трудностях в работе с иностранными партнерами через систему SWIFT. К примеру, о задержках сообщали представители "Ренессанс Кредита", Уралсиба, Росбанка и "Абсолют Банка".По информации кредитных организаций, переводы теперь подвергаются ручной обработке зарубежными банками. При этом отказы в проведении платежей единичны.Страны Запада ввели новые санкции против России из-за спецоперации на Украине. В частности, несколько крупнейших банков страны отключили от SWIFT.

https://ria.ru/20220503/tinkoff-1786673625.html

россия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, тинькофф. кредитные системы, россия, swift, украина, ренессанс кредит, уралсиб (финансовая корпорация)