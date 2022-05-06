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Глава Приднестровья: теракты в стране нацелены на создание нестабильности - РИА Новости, 06.05.2022
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Глава Приднестровья: теракты в стране нацелены на создание нестабильности
Глава Приднестровья: теракты в стране нацелены на создание нестабильности - РИА Новости, 06.05.2022
Глава Приднестровья: теракты в стране нацелены на создание нестабильности
Теракты в Приднестровье были нацелены на то, чтобы посеять панику и создать нестабильность в регионе, заявил глава непризнанной ПМР Вадим Красносельский. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T20:20
2022-05-06T21:07
в мире
тирасполь
украина
вадим красносельский
европа
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ТИРАСПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости. Теракты в Приднестровье были нацелены на то, чтобы посеять панику и создать нестабильность в регионе, заявил глава непризнанной ПМР Вадим Красносельский.По его словам, красный уровень террористической опасности могут продлить и после 10 мая — в зависимости от обстановки. При этом местные вооруженные силы не приведены в повышенную боеготовность. Также склады боеприпасов в селе Колбасна охраняет оперативная группа российских войск в усиленном режиме, добавил КрасносельскийВ Приднестровье ранее произошли три теракта — в здании Министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике был введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "Теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия".Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывших с территории Украины. Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину. Кроме того, с территории соседнего государства производились выстрелы по селу Колбасна, где находится один из самых больших в Европе складов боеприпасов.
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в мире, тирасполь, украина, вадим красносельский, европа
20:20 06.05.2022 (обновлено: 21:07 06.05.2022)
 
Глава Приднестровья: теракты в стране нацелены на создание нестабильности

Глава ПМР Красносельский заявил, что теракты в стране нацелены на создание нестабильности

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПрезидент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости. Теракты в Приднестровье были нацелены на то, чтобы посеять панику и создать нестабильность в регионе, заявил глава непризнанной ПМР Вадим Красносельский.

"Первостепенная цель террористических актов — посеять панику, создать нестабильность в регионе, в данном случае в Приднестровье. Но паники у нас нет. Есть истеричная реакция людей", — сказал он журналистам.

По его словам, красный уровень террористической опасности могут продлить и после 10 мая — в зависимости от обстановки. При этом местные вооруженные силы не приведены в повышенную боеготовность. Также склады боеприпасов в селе Колбасна охраняет оперативная группа российских войск в усиленном режиме, добавил Красносельский
В Приднестровье ранее произошли три теракта — в здании Министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике был введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "Теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия".
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Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывших с территории Украины. Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину. Кроме того, с территории соседнего государства производились выстрелы по селу Колбасна, где находится один из самых больших в Европе складов боеприпасов.
 
В миреТираспольУкраинаВадим КрасносельскийЕвропа
 
 
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