https://ria.ru/20220506/terakty-1787309187.html

Глава Приднестровья: теракты в стране нацелены на создание нестабильности

Глава Приднестровья: теракты в стране нацелены на создание нестабильности - РИА Новости, 06.05.2022

Глава Приднестровья: теракты в стране нацелены на создание нестабильности

Теракты в Приднестровье были нацелены на то, чтобы посеять панику и создать нестабильность в регионе, заявил глава непризнанной ПМР Вадим Красносельский. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T20:20

2022-05-06T20:20

2022-05-06T21:07

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тирасполь

украина

вадим красносельский

европа

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ТИРАСПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости. Теракты в Приднестровье были нацелены на то, чтобы посеять панику и создать нестабильность в регионе, заявил глава непризнанной ПМР Вадим Красносельский.По его словам, красный уровень террористической опасности могут продлить и после 10 мая — в зависимости от обстановки. При этом местные вооруженные силы не приведены в повышенную боеготовность. Также склады боеприпасов в селе Колбасна охраняет оперативная группа российских войск в усиленном режиме, добавил КрасносельскийВ Приднестровье ранее произошли три теракта — в здании Министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике был введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "Теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия".Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывших с территории Украины. Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину. Кроме того, с территории соседнего государства производились выстрелы по селу Колбасна, где находится один из самых больших в Европе складов боеприпасов.

https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785566296.html

тирасполь

украина

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в мире, тирасполь, украина, вадим красносельский, европа