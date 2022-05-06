19:22 06.05.2022 (обновлено: 07:57 07.05.2022)
В Херсоне задержали мужчину, готовившегося совершить теракт на День Победы
В Херсоне задержали мужчину, готовившего теракт на праздновании 9 мая
Российские военнослужащие в Херсонской области. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В Херсоне задержали мужчину в связи с подготовкой к совершению теракта во время праздничных мероприятий в честь Дня Победы, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.
"Председатель Следственного комитета Александр Иванович Бастрыкин поручил запросить в Министерстве обороны Российской Федерации сведения в отношении мужчины, задержанного в городе Херсоне в связи с подготовкой к совершению террористического акта", — говорится в заявлении.
Отмечается, что, по данным оборонного ведомства, силовики обнаружили в одной из квартир города лабораторию по изготовлению взрывчатки, также найдены документация и специальная литература, стрелковое оружие и боеприпасы, гранатомет и тротил.
"По данным военных, мужчина планировал совершить террористический акт во время праздничных мероприятий в честь Дня Победы. Задержанный подтвердил причастность к изготовлению коктейлей Молотова и сообщил, что действовал под давлением подразделения украинской теробороны", — добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что СК и Минобороны изучат имеющиеся сведения для установления других лиц, причастных к организации преступления, и последующего привлечения их к ответственности.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В результате наступления российской группировке войск удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные ВС России территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.