Рейтинг@Mail.ru
В Херсоне задержали мужчину, готовившегося совершить теракт на День Победы - РИА Новости, 07.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220506/terakt-1787299599.html
В Херсоне задержали мужчину, готовившегося совершить теракт на День Победы
В Херсоне задержали мужчину, готовившегося совершить теракт на День Победы - РИА Новости, 07.05.2022
В Херсоне задержали мужчину, готовившегося совершить теракт на День Победы
В Херсоне задержали мужчину в связи с подготовкой к совершению теракта во время праздничных мероприятий в честь Дня Победы, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-06T19:22
2022-05-07T07:57
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
херсон
россия
херсонская область
день победы
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787301521_0:0:2498:1405_1920x0_80_0_0_27d1b4a9e9ea3488dfb9e85e447bb3a9.jpg
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В Херсоне задержали мужчину в связи с подготовкой к совершению теракта во время праздничных мероприятий в честь Дня Победы, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России."Председатель Следственного комитета Александр Иванович Бастрыкин поручил запросить в Министерстве обороны Российской Федерации сведения в отношении мужчины, задержанного в городе Херсоне в связи с подготовкой к совершению террористического акта", — говорится в заявлении.Отмечается, что, по данным оборонного ведомства, силовики обнаружили в одной из квартир города лабораторию по изготовлению взрывчатки, также найдены документация и специальная литература, стрелковое оружие и боеприпасы, гранатомет и тротил."По данным военных, мужчина планировал совершить террористический акт во время праздничных мероприятий в честь Дня Победы. Задержанный подтвердил причастность к изготовлению коктейлей Молотова и сообщил, что действовал под давлением подразделения украинской теробороны", — добавляется в сообщении.Подчеркивается, что СК и Минобороны изучат имеющиеся сведения для установления других лиц, причастных к организации преступления, и последующего привлечения их к ответственности.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В результате наступления российской группировке войск удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные ВС России территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.
https://ria.ru/20220422/sledstvie-1784932792.html
https://ria.ru/20220506/kherson-1787241795.html
херсон
россия
херсонская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787301521_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1d8ca21fdf678395b2c5d4566633ea30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), херсон, россия, херсонская область , день победы, украина, ситуация в днр и лнр, владимир путин, вооруженные силы рф
19:22 06.05.2022 (обновлено: 07:57 07.05.2022)
 
В Херсоне задержали мужчину, готовившегося совершить теракт на День Победы

В Херсоне задержали мужчину, готовившего теракт на праздновании 9 мая

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийские военнослужащие в Херсонской области
Российские военнослужащие в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российские военнослужащие в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В Херсоне задержали мужчину в связи с подготовкой к совершению теракта во время праздничных мероприятий в честь Дня Победы, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.
"Председатель Следственного комитета Александр Иванович Бастрыкин поручил запросить в Министерстве обороны Российской Федерации сведения в отношении мужчины, задержанного в городе Херсоне в связи с подготовкой к совершению террористического акта", — говорится в заявлении.
Сотрудник следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 15:27Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
СК оценит слова Билецкого об ударе по участникам "Бессмертного полка"
Отмечается, что, по данным оборонного ведомства, силовики обнаружили в одной из квартир города лабораторию по изготовлению взрывчатки, также найдены документация и специальная литература, стрелковое оружие и боеприпасы, гранатомет и тротил.
"По данным военных, мужчина планировал совершить террористический акт во время праздничных мероприятий в честь Дня Победы. Задержанный подтвердил причастность к изготовлению коктейлей Молотова и сообщил, что действовал под давлением подразделения украинской теробороны", — добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что СК и Минобороны изучат имеющиеся сведения для установления других лиц, причастных к организации преступления, и последующего привлечения их к ответственности.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В результате наступления российской группировке войск удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные ВС России территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.
Россия здесь навсегда – Турчак обратился к жителям Херсонской области - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Вчера, 16:02Специальная военная операция на Украине
Россия пришла в Херсонскую область навсегда, заявил Турчак
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)ХерсонРоссияХерсонская областьДень ПобедыУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ПутинВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала