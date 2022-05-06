https://ria.ru/20220506/terakt-1787299599.html

В Херсоне задержали мужчину, готовившегося совершить теракт на День Победы

В Херсоне задержали мужчину, готовившегося совершить теракт на День Победы - РИА Новости, 07.05.2022

В Херсоне задержали мужчину, готовившегося совершить теракт на День Победы

В Херсоне задержали мужчину в связи с подготовкой к совершению теракта во время праздничных мероприятий в честь Дня Победы, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-06T19:22

2022-05-06T19:22

2022-05-07T07:57

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

херсон

россия

херсонская область

день победы

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787301521_0:0:2498:1405_1920x0_80_0_0_27d1b4a9e9ea3488dfb9e85e447bb3a9.jpg

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В Херсоне задержали мужчину в связи с подготовкой к совершению теракта во время праздничных мероприятий в честь Дня Победы, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России."Председатель Следственного комитета Александр Иванович Бастрыкин поручил запросить в Министерстве обороны Российской Федерации сведения в отношении мужчины, задержанного в городе Херсоне в связи с подготовкой к совершению террористического акта", — говорится в заявлении.Отмечается, что, по данным оборонного ведомства, силовики обнаружили в одной из квартир города лабораторию по изготовлению взрывчатки, также найдены документация и специальная литература, стрелковое оружие и боеприпасы, гранатомет и тротил."По данным военных, мужчина планировал совершить террористический акт во время праздничных мероприятий в честь Дня Победы. Задержанный подтвердил причастность к изготовлению коктейлей Молотова и сообщил, что действовал под давлением подразделения украинской теробороны", — добавляется в сообщении.Подчеркивается, что СК и Минобороны изучат имеющиеся сведения для установления других лиц, причастных к организации преступления, и последующего привлечения их к ответственности.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В результате наступления российской группировке войск удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные ВС России территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.

https://ria.ru/20220422/sledstvie-1784932792.html

https://ria.ru/20220506/kherson-1787241795.html

херсон

россия

херсонская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), херсон, россия, херсонская область , день победы, украина, ситуация в днр и лнр, владимир путин, вооруженные силы рф