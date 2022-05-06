Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области восстановили мобильную связь - РИА Новости, 06.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220506/svyaz-1787324028.html
В Херсонской области восстановили мобильную связь
В Херсонской области восстановили мобильную связь - РИА Новости, 06.05.2022
В Херсонской области восстановили мобильную связь
Мобильная связь в Херсонской области восстановлена, наблюдаются только небольшие перебои с интернетом, сообщил заместитель председателя военно-гражданской... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T22:31
2022-05-06T22:31
специальная военная операция на украине
технологии
в мире
олег крючков
херсонская область
украина
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153020/98/1530209848_0:42:1500:886_1920x0_80_0_0_5cf3755be67c54fa08b88e66eb6e0596.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Мобильная связь в Херсонской области восстановлена, наблюдаются только небольшие перебои с интернетом, сообщил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.Ранее сообщалось, что Украина в ночь на 1 мая отключила Херсонскую и часть Запорожской области от мобильной связи и интернета. Решить проблему планировалось за счет прихода донецкого или крымского мобильного оператора. При этом, по словам советника главы Крыма по информационной политике Олега Крючкова, в города на Юге Украины, перешедшие под контроль военных РФ, уже подключены к российскому интернету."Мобильная связь в Херсонской области восстановлена. Уже ведутся переговоры о заходе российских операторов сотовой связи. Пока действительны номера, принадлежащие ранее украинским операторам", - сказал РИА Новости Стремоусов.Замглавы администрации подчеркнул, что восстановить мобильную связь удалось с помощью российских специалистов. При этом, по его словам, в регионе пока еще наблюдаются небольшие перебои с интернетом.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
https://ria.ru/20220506/terakt-1787299599.html
херсонская область
украина
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153020/98/1530209848_133:0:1368:926_1920x0_80_0_0_ff8dcf0b8396f63153e8322b04e69d97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, в мире, олег крючков, херсонская область , украина, запорожская область
22:31 06.05.2022
 
В Херсонской области восстановили мобильную связь

Мобильная связь в Херсонской области восстановлена, наблюдаются перебои с интернетом

© РИА Новости / Алексей ФилипповМужчина говорит по телефону
Мужчина говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Мужчина говорит по телефону. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Мобильная связь в Херсонской области восстановлена, наблюдаются только небольшие перебои с интернетом, сообщил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Ранее сообщалось, что Украина в ночь на 1 мая отключила Херсонскую и часть Запорожской области от мобильной связи и интернета. Решить проблему планировалось за счет прихода донецкого или крымского мобильного оператора. При этом, по словам советника главы Крыма по информационной политике Олега Крючкова, в города на Юге Украины, перешедшие под контроль военных РФ, уже подключены к российскому интернету.
"Мобильная связь в Херсонской области восстановлена. Уже ведутся переговоры о заходе российских операторов сотовой связи. Пока действительны номера, принадлежащие ранее украинским операторам", - сказал РИА Новости Стремоусов.
Замглавы администрации подчеркнул, что восстановить мобильную связь удалось с помощью российских специалистов. При этом, по его словам, в регионе пока еще наблюдаются небольшие перебои с интернетом.
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Российские военнослужащие в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Вчера, 19:22Специальная военная операция на Украине
В Херсоне задержали мужчину, готовившегося совершить теракт на День Победы
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииВ миреОлег КрючковХерсонская областьУкраинаЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала