https://ria.ru/20220506/svyaz-1787324028.html

В Херсонской области восстановили мобильную связь

В Херсонской области восстановили мобильную связь - РИА Новости, 06.05.2022

В Херсонской области восстановили мобильную связь

Мобильная связь в Херсонской области восстановлена, наблюдаются только небольшие перебои с интернетом, сообщил заместитель председателя военно-гражданской... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T22:31

2022-05-06T22:31

2022-05-06T22:31

специальная военная операция на украине

технологии

в мире

олег крючков

херсонская область

украина

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Мобильная связь в Херсонской области восстановлена, наблюдаются только небольшие перебои с интернетом, сообщил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.Ранее сообщалось, что Украина в ночь на 1 мая отключила Херсонскую и часть Запорожской области от мобильной связи и интернета. Решить проблему планировалось за счет прихода донецкого или крымского мобильного оператора. При этом, по словам советника главы Крыма по информационной политике Олега Крючкова, в города на Юге Украины, перешедшие под контроль военных РФ, уже подключены к российскому интернету."Мобильная связь в Херсонской области восстановлена. Уже ведутся переговоры о заходе российских операторов сотовой связи. Пока действительны номера, принадлежащие ранее украинским операторам", - сказал РИА Новости Стремоусов.Замглавы администрации подчеркнул, что восстановить мобильную связь удалось с помощью российских специалистов. При этом, по его словам, в регионе пока еще наблюдаются небольшие перебои с интернетом.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220506/terakt-1787299599.html

херсонская область

украина

запорожская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, в мире, олег крючков, херсонская область , украина, запорожская область