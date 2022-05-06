В Херсонской области восстановили мобильную связь
Мобильная связь в Херсонской области восстановлена, наблюдаются перебои с интернетом
Мужчина говорит по телефону. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Мобильная связь в Херсонской области восстановлена, наблюдаются только небольшие перебои с интернетом, сообщил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Ранее сообщалось, что Украина в ночь на 1 мая отключила Херсонскую и часть Запорожской области от мобильной связи и интернета. Решить проблему планировалось за счет прихода донецкого или крымского мобильного оператора. При этом, по словам советника главы Крыма по информационной политике Олега Крючкова, в города на Юге Украины, перешедшие под контроль военных РФ, уже подключены к российскому интернету.
"Мобильная связь в Херсонской области восстановлена. Уже ведутся переговоры о заходе российских операторов сотовой связи. Пока действительны номера, принадлежащие ранее украинским операторам", - сказал РИА Новости Стремоусов.
Замглавы администрации подчеркнул, что восстановить мобильную связь удалось с помощью российских специалистов. При этом, по его словам, в регионе пока еще наблюдаются небольшие перебои с интернетом.
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.