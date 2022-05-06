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США заморозили диалог с Россией по стратстабильности, заявил Антонов
США заморозили диалог с Россией по стратстабильности, заявил Антонов - РИА Новости, 06.05.2022
США заморозили диалог с Россией по стратстабильности, заявил Антонов
Россия готова возобновить консультации о стратегической стабильности, как только к этому будет готова американская сторона, поставившая диалог на паузу, заявил... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T00:30
2022-05-06T00:30
2022-05-06T00:46
сша
россия
вашингтон (штат)
в мире
анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 6 мая — РИА Новости. Россия готова возобновить консультации о стратегической стабильности, как только к этому будет готова американская сторона, поставившая диалог на паузу, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов."К сожалению, Вашингтон в одностороннем порядке заморозил запущенный на женевском саммите двусторонний диалог по стратегической проблематике. Тем самым поставил под угрозу перспективы сохранения основ контроля над вооружениями. Россия будет готова возобновить консультации, когда США будут готовы", — цитирует посольство высказывания Антонова, который дал интервью американскому изданию Newsweek.
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сша, россия, вашингтон (штат), в мире, анатолий антонов
00:30 06.05.2022 (обновлено: 00:46 06.05.2022)
США заморозили диалог с Россией по стратстабильности, заявил Антонов
Посол Антонов: США заморозили диалог с Россией по стратегической стабильности