https://ria.ru/20220506/ssha-1787178582.html
TAC: Вашингтон должен разделить ответственность за кризис на Украине
TAC: Вашингтон должен разделить ответственность за кризис на Украине - РИА Новости, 06.05.2022
TAC: Вашингтон должен разделить ответственность за кризис на Украине
США должны разделить ответственность за украинский кризис, а не осуждать Россию за проведение спецоперации, считает обозреватель журнала The American... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T12:31
2022-05-06T12:31
2022-05-06T13:14
энтони блинкен
уильям бернс
украина
россия
центральное разведывательное управление (цру)
нато
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. США должны разделить ответственность за украинский кризис, а не осуждать Россию за проведение спецоперации, считает обозреватель журнала The American Conservative Дуг Бэндоу.Он обратил внимание на ответственность за происходящее госсекретаря Энтони Блинкена, который игнорировал предупреждения Москвы об опасности провокаций в свой адрес. При возникновении вопросов по позиции Владимира Путина ему следовало проконсультироваться с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, некогда занимавшим пост посла США в России."В 2008 году Бернс написал госсекретарю Кондолизе Райс, которая тогда работала при президенте Джордже Буше — младшем: "Вступление Украины в НАТО — самая яркая из всех красных линий для российской элиты, не только для Путина. Более чем за два с половиной года бесед с ключевыми российскими игроками я так и не нашел никого, кто рассматривал бы Украину в НАТО иначе, чем прямой вызов российским интересам", — напомнил обозреватель.Бэндоу уличил власти США в лицемерии и "набожном позерстве", представив, как отреагировали бы американские власти, если Россия и Китай задумали бы с помощью поддержки цветной революции сменить власть в Мексике и пригласить страну в антиамериканский альянс.Вашингтон сделал бы то, что не раз делал в прошлом по всей Центральной Америке и Карибскому бассейну: растоптал бы любых неуважительных, непокорных, предательских соседей, заключил журналист.Спецоперация на УкраинеРоссия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220506/ssha-1787146303.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энтони блинкен, уильям бернс, украина, россия, центральное разведывательное управление (цру), нато, в мире, владимир путин
12:31 06.05.2022 (обновлено: 13:14 06.05.2022)
TAC: Вашингтон должен разделить ответственность за кризис на Украине
TAC: США должны понести ответственность за разжигание украинского кризиса
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости.
США должны разделить ответственность за украинский кризис, а не осуждать Россию за проведение спецоперации, считает обозреватель журнала The American Conservative
Дуг Бэндоу.
"Ханжеские тирады, извергаемые американскими чиновниками, игнорируют роль Вашингтона в провоцировании Москвы. Нарушив гарантии, данные после холодной войны, и расширив НАТО, а также превратив альянс в агрессивную организацию, напавшую на Сербию и Ливию, Запад подтолкнул Россию к жесткому ответу. Текущий конфликт почти наверняка не произошел бы, если бы не политика США", — пояснил автор статьи.
Он обратил внимание на ответственность за происходящее госсекретаря Энтони Блинкена
, который игнорировал предупреждения Москвы об опасности провокаций в свой адрес. При возникновении вопросов по позиции Владимира Путина
ему следовало проконсультироваться с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, некогда занимавшим пост посла США в России.
"В 2008 году Бернс написал госсекретарю Кондолизе Райс
, которая тогда работала при президенте Джордже Буше — младшем: "Вступление Украины в НАТО — самая яркая из всех красных линий для российской элиты, не только для Путина. Более чем за два с половиной года бесед с ключевыми российскими игроками я так и не нашел никого, кто рассматривал бы Украину в НАТО иначе, чем прямой вызов российским интересам", — напомнил обозреватель.
Бэндоу уличил власти США в лицемерии и "набожном позерстве", представив, как отреагировали бы американские власти, если Россия и Китай задумали бы с помощью поддержки цветной революции сменить власть в Мексике и пригласить страну в антиамериканский альянс.
"Результатом стала бы массовая истерия, вой и скрежет зубов, за которым последовало бы цунами обличений и каскад угроз. Мысль о том, что любая американская администрация подставила бы другую щеку, радостно подтверждая "самоопределение" других стран, находится за гранью фантастики", — отметил автор статьи.
Вашингтон сделал бы то, что не раз делал в прошлом по всей Центральной Америке и Карибскому бассейну: растоптал бы любых неуважительных, непокорных, предательских соседей, заключил журналист.
Спецоперация на Украине
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.