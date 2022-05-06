https://ria.ru/20220506/ssha-1787178582.html

TAC: Вашингтон должен разделить ответственность за кризис на Украине

TAC: Вашингтон должен разделить ответственность за кризис на Украине - РИА Новости, 06.05.2022

TAC: Вашингтон должен разделить ответственность за кризис на Украине

США должны разделить ответственность за украинский кризис, а не осуждать Россию за проведение спецоперации, считает обозреватель журнала The American... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T12:31

2022-05-06T12:31

2022-05-06T13:14

энтони блинкен

уильям бернс

украина

россия

центральное разведывательное управление (цру)

нато

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. США должны разделить ответственность за украинский кризис, а не осуждать Россию за проведение спецоперации, считает обозреватель журнала The American Conservative Дуг Бэндоу.Он обратил внимание на ответственность за происходящее госсекретаря Энтони Блинкена, который игнорировал предупреждения Москвы об опасности провокаций в свой адрес. При возникновении вопросов по позиции Владимира Путина ему следовало проконсультироваться с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, некогда занимавшим пост посла США в России."В 2008 году Бернс написал госсекретарю Кондолизе Райс, которая тогда работала при президенте Джордже Буше — младшем: "Вступление Украины в НАТО — самая яркая из всех красных линий для российской элиты, не только для Путина. Более чем за два с половиной года бесед с ключевыми российскими игроками я так и не нашел никого, кто рассматривал бы Украину в НАТО иначе, чем прямой вызов российским интересам", — напомнил обозреватель.Бэндоу уличил власти США в лицемерии и "набожном позерстве", представив, как отреагировали бы американские власти, если Россия и Китай задумали бы с помощью поддержки цветной революции сменить власть в Мексике и пригласить страну в антиамериканский альянс.Вашингтон сделал бы то, что не раз делал в прошлом по всей Центральной Америке и Карибскому бассейну: растоптал бы любых неуважительных, непокорных, предательских соседей, заключил журналист.Спецоперация на УкраинеРоссия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220506/ssha-1787146303.html

https://ria.ru/20220505/gosdep-1787097290.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

энтони блинкен, уильям бернс, украина, россия, центральное разведывательное управление (цру), нато, в мире, владимир путин