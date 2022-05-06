10:38 06.05.2022 (обновлено: 14:41 06.05.2022)
TAC: США используют Украину как "новый старт" для мирового господства
The American Conservative: США ищут "новый старт" с помощью эскалации кризиса на Украине
© AP Photo / David PhillipРабочий устанавливает американские флаги в Вашингтоне
© AP Photo / David Phillip
Рабочий устанавливает американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Соединенные Штаты стремятся заполучить мировое влияние, способствуя эскалации украинского кризиса, считает обозреватель журнала The American Conservative Эндрю Басевич.
По мнению автора, Украину попытались вписать в американский "национальный опыт" переустройства мира по своему образу и подобию. Эта иллюзия необходима как для поддержания лояльности избирателей, так и для перетягивания на сторону Вашингтона других стран.
"Элите конфликт на Украине дает возможность избавиться от разочарований периода после холодной войны в пользу обнадеживающих сентенций, взятых прямиком из лучших выдержек концепции "американского века", — пояснил он.
Журналист обратил внимание, что США используют исторические аллюзии, пытаясь представить свою роль в текущем кризисе на Украине схожей с политикой Рузвельта во время Второй мировой.
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Например, лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман заявил, что Штаты "снова стали арсеналом демократии", а сопротивление российской военной спецоперации "послужит наглядным уроком для западных врагов демократии".
Как отмечает автор статьи, американскому вмешательству в украинский конфликт больше подходят другие исторические параллели. Он напомнил, что западные СМИ преподносили войны во Вьетнаме и Ираке как борьбу США за свободу и демократию.
"Как и в случае с Вьетнамом и Ираком, описание кризиса на Украине как борьбы за свободу лишает его исторического контекста. Это делает событие более приемлемым для граждан, чье понимание истории после холодной войны, расширения НАТО и его использования в качестве инструмента интервенции менее чем твердое. Действительно, весь смысл возрождения старых историй о Рузвельте и Черчилле, спасающих мир (при этом Иосиф Сталин и поддержка США Советского Союза тщательно вымарываются из общей картины), заключается в упрощении прошлого и введении общественности в заблуждение", — уверен обозреватель.
Администрация Белого дома на фоне российской спецоперации еженедельно объявляет о финансовой поддержке Киева. Так, в середине марта Джо Байден сообщил, что США предоставят рекордный пакет военной помощи на сумму около 800 миллионов долларов. При этом недавно стало известно, что у американского президента остался ресурс в 250 миллионов. Запрос его администрации на помощь, в том числе гуманитарную, в размере 33 миллиардов долларов ожидает одобрения в конгрессе.