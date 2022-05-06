Рейтинг@Mail.ru
TAC: США используют Украину как "новый старт" для мирового господства - РИА Новости, 06.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220506/ssha-1787146303.html
TAC: США используют Украину как "новый старт" для мирового господства
TAC: США используют Украину как "новый старт" для мирового господства - РИА Новости, 06.05.2022
TAC: США используют Украину как "новый старт" для мирового господства
Соединенные Штаты стремятся заполучить мировое влияние, способствуя эскалации украинского кризиса, считает обозреватель журнала The American Conservative Эндрю... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T10:38
2022-05-06T14:41
в мире
джо байден
иосиф сталин (джугашвили)
украина
вьетнам
нато
ситуация в днр и лнр
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596154860_0:42:3072:1770_1920x0_80_0_0_c9dd763b6f5c02fbac5da88a8976796c.jpg
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Соединенные Штаты стремятся заполучить мировое влияние, способствуя эскалации украинского кризиса, считает обозреватель журнала The American Conservative Эндрю Басевич.По мнению автора, Украину попытались вписать в американский "национальный опыт" переустройства мира по своему образу и подобию. Эта иллюзия необходима как для поддержания лояльности избирателей, так и для перетягивания на сторону Вашингтона других стран.Журналист обратил внимание, что США используют исторические аллюзии, пытаясь представить свою роль в текущем кризисе на Украине схожей с политикой Рузвельта во время Второй мировой.Например, лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман заявил, что Штаты "снова стали арсеналом демократии", а сопротивление российской военной спецоперации "послужит наглядным уроком для западных врагов демократии".Как отмечает автор статьи, американскому вмешательству в украинский конфликт больше подходят другие исторические параллели. Он напомнил, что западные СМИ преподносили войны во Вьетнаме и Ираке как борьбу США за свободу и демократию.Администрация Белого дома на фоне российской спецоперации еженедельно объявляет о финансовой поддержке Киева. Так, в середине марта Джо Байден сообщил, что США предоставят рекордный пакет военной помощи на сумму около 800 миллионов долларов. При этом недавно стало известно, что у американского президента остался ресурс в 250 миллионов. Запрос его администрации на помощь, в том числе гуманитарную, в размере 33 миллиардов долларов ожидает одобрения в конгрессе.
https://ria.ru/20220504/ukraina-1786852457.html
https://ria.ru/20220505/ukraina-1787094602.html
украина
вьетнам
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596154860_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_206f821bda196ab2feb96d321771c019.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джо байден, иосиф сталин (джугашвили), украина, вьетнам, нато, ситуация в днр и лнр, сша
10:38 06.05.2022 (обновлено: 14:41 06.05.2022)
 
TAC: США используют Украину как "новый старт" для мирового господства

The American Conservative: США ищут "новый старт" с помощью эскалации кризиса на Украине

© AP Photo / David PhillipРабочий устанавливает американские флаги в Вашингтоне
Рабочий устанавливает американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© AP Photo / David Phillip
Рабочий устанавливает американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Соединенные Штаты стремятся заполучить мировое влияние, способствуя эскалации украинского кризиса, считает обозреватель журнала The American Conservative Эндрю Басевич.
По мнению автора, Украину попытались вписать в американский "национальный опыт" переустройства мира по своему образу и подобию. Эта иллюзия необходима как для поддержания лояльности избирателей, так и для перетягивания на сторону Вашингтона других стран.
"Элите конфликт на Украине дает возможность избавиться от разочарований периода после холодной войны в пользу обнадеживающих сентенций, взятых прямиком из лучших выдержек концепции "американского века", — пояснил он.
Журналист обратил внимание, что США используют исторические аллюзии, пытаясь представить свою роль в текущем кризисе на Украине схожей с политикой Рузвельта во время Второй мировой.
Брошенная ВСУ военная техника - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 17:33
В Германии раскрыли план США на Украину
Например, лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман заявил, что Штаты "снова стали арсеналом демократии", а сопротивление российской военной спецоперации "послужит наглядным уроком для западных врагов демократии".
Как отмечает автор статьи, американскому вмешательству в украинский конфликт больше подходят другие исторические параллели. Он напомнил, что западные СМИ преподносили войны во Вьетнаме и Ираке как борьбу США за свободу и демократию.
"Как и в случае с Вьетнамом и Ираком, описание кризиса на Украине как борьбы за свободу лишает его исторического контекста. Это делает событие более приемлемым для граждан, чье понимание истории после холодной войны, расширения НАТО и его использования в качестве инструмента интервенции менее чем твердое. Действительно, весь смысл возрождения старых историй о Рузвельте и Черчилле, спасающих мир (при этом Иосиф Сталин и поддержка США Советского Союза тщательно вымарываются из общей картины), заключается в упрощении прошлого и введении общественности в заблуждение", — уверен обозреватель.
Администрация Белого дома на фоне российской спецоперации еженедельно объявляет о финансовой поддержке Киева. Так, в середине марта Джо Байден сообщил, что США предоставят рекордный пакет военной помощи на сумму около 800 миллионов долларов. При этом недавно стало известно, что у американского президента остался ресурс в 250 миллионов. Запрос его администрации на помощь, в том числе гуманитарную, в размере 33 миллиардов долларов ожидает одобрения в конгрессе.
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
Вчера, 21:51
США выделяют Украине новую гуманитарную помощь на 387 миллионов долларов
 
В миреДжо БайденИосиф Сталин (Джугашвили)УкраинаВьетнамНАТОСитуация в ДНР и ЛНРСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала