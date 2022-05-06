https://ria.ru/20220506/ssha-1787146303.html

TAC: США используют Украину как "новый старт" для мирового господства

TAC: США используют Украину как "новый старт" для мирового господства - РИА Новости, 06.05.2022

TAC: США используют Украину как "новый старт" для мирового господства

Соединенные Штаты стремятся заполучить мировое влияние, способствуя эскалации украинского кризиса, считает обозреватель журнала The American Conservative Эндрю... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T10:38

2022-05-06T10:38

2022-05-06T14:41

в мире

джо байден

иосиф сталин (джугашвили)

украина

вьетнам

нато

ситуация в днр и лнр

сша

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Соединенные Штаты стремятся заполучить мировое влияние, способствуя эскалации украинского кризиса, считает обозреватель журнала The American Conservative Эндрю Басевич.По мнению автора, Украину попытались вписать в американский "национальный опыт" переустройства мира по своему образу и подобию. Эта иллюзия необходима как для поддержания лояльности избирателей, так и для перетягивания на сторону Вашингтона других стран.Журналист обратил внимание, что США используют исторические аллюзии, пытаясь представить свою роль в текущем кризисе на Украине схожей с политикой Рузвельта во время Второй мировой.Например, лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман заявил, что Штаты "снова стали арсеналом демократии", а сопротивление российской военной спецоперации "послужит наглядным уроком для западных врагов демократии".Как отмечает автор статьи, американскому вмешательству в украинский конфликт больше подходят другие исторические параллели. Он напомнил, что западные СМИ преподносили войны во Вьетнаме и Ираке как борьбу США за свободу и демократию.Администрация Белого дома на фоне российской спецоперации еженедельно объявляет о финансовой поддержке Киева. Так, в середине марта Джо Байден сообщил, что США предоставят рекордный пакет военной помощи на сумму около 800 миллионов долларов. При этом недавно стало известно, что у американского президента остался ресурс в 250 миллионов. Запрос его администрации на помощь, в том числе гуманитарную, в размере 33 миллиардов долларов ожидает одобрения в конгрессе.

https://ria.ru/20220504/ukraina-1786852457.html

https://ria.ru/20220505/ukraina-1787094602.html

украина

вьетнам

сша

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, джо байден, иосиф сталин (джугашвили), украина, вьетнам, нато, ситуация в днр и лнр, сша