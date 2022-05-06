"Совкомфлот" продаст часть своего флота
Компания "Совкомфлот" продаст часть своего флота, в том числе суда возрастного тоннажа
© Фото : предоставленно пресс-службой СовкомфлотаВспомогательное судно обеспечения буровых платформ
© Фото : предоставленно пресс-службой Совкомфлота
Вспомогательное судно обеспечения буровых платформ. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российская судоходная компания "Совкомфлот" продаст часть своего флота, в том числе суда возрастного тоннажа, сообщили в пресс-службе компании.
"Появившиеся в СМИ слухи о распродаже флота предприятия преувеличены. К продаже на рынке предлагается возрастной тоннаж, а также суда, эксплуатация которых не представляется целесообразной в силу введенных в отношении российского торгового флота ограничений", - сообщили в компании.
Ранее в зарубежных СМИ появилась информация о планах "Совкомфлота" продать треть собственного флота, чтобы расплатиться по зарубежным кредитам. Уточнялось, что суда могут быть проданы в ОАЭ и Китай.
Группа компаний "Совкомфлот" - крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Собственный и зафрахтованный флот, включая суда совместных предприятий, насчитывает 134 судна. Компания является крупнейшим оператором флота ледового класса.