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"Совкомфлот" продаст часть своего флота - РИА Новости, 06.05.2022
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"Совкомфлот" продаст часть своего флота
"Совкомфлот" продаст часть своего флота - РИА Новости, 06.05.2022
"Совкомфлот" продаст часть своего флота
Российская судоходная компания "Совкомфлот" продаст часть своего флота, в том числе суда возрастного тоннажа, сообщили в пресс-службе компании. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T11:00
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экономика
оаэ
китай
россия
совкомфлот
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российская судоходная компания "Совкомфлот" продаст часть своего флота, в том числе суда возрастного тоннажа, сообщили в пресс-службе компании."Появившиеся в СМИ слухи о распродаже флота предприятия преувеличены. К продаже на рынке предлагается возрастной тоннаж, а также суда, эксплуатация которых не представляется целесообразной в силу введенных в отношении российского торгового флота ограничений", - сообщили в компании.Ранее в зарубежных СМИ появилась информация о планах "Совкомфлота" продать треть собственного флота, чтобы расплатиться по зарубежным кредитам. Уточнялось, что суда могут быть проданы в ОАЭ и Китай.Группа компаний "Совкомфлот" - крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Собственный и зафрахтованный флот, включая суда совместных предприятий, насчитывает 134 судна. Компания является крупнейшим оператором флота ледового класса.
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экономика, оаэ, китай, россия, совкомфлот
11:00 06.05.2022
 
"Совкомфлот" продаст часть своего флота

Компания "Совкомфлот" продаст часть своего флота, в том числе суда возрастного тоннажа

© Фото : предоставленно пресс-службой СовкомфлотаВспомогательное судно обеспечения буровых платформ
Вспомогательное судно обеспечения буровых платформ - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© Фото : предоставленно пресс-службой Совкомфлота
Вспомогательное судно обеспечения буровых платформ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российская судоходная компания "Совкомфлот" продаст часть своего флота, в том числе суда возрастного тоннажа, сообщили в пресс-службе компании.
"Появившиеся в СМИ слухи о распродаже флота предприятия преувеличены. К продаже на рынке предлагается возрастной тоннаж, а также суда, эксплуатация которых не представляется целесообразной в силу введенных в отношении российского торгового флота ограничений", - сообщили в компании.
Ранее в зарубежных СМИ появилась информация о планах "Совкомфлота" продать треть собственного флота, чтобы расплатиться по зарубежным кредитам. Уточнялось, что суда могут быть проданы в ОАЭ и Китай.
Группа компаний "Совкомфлот" - крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Собственный и зафрахтованный флот, включая суда совместных предприятий, насчитывает 134 судна. Компания является крупнейшим оператором флота ледового класса.
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