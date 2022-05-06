https://ria.ru/20220506/sovkomflot-1787152540.html

"Совкомфлот" продаст часть своего флота

"Совкомфлот" продаст часть своего флота - РИА Новости, 06.05.2022

"Совкомфлот" продаст часть своего флота

Российская судоходная компания "Совкомфлот" продаст часть своего флота, в том числе суда возрастного тоннажа, сообщили в пресс-службе компании. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T11:00

2022-05-06T11:00

2022-05-06T11:00

экономика

оаэ

китай

россия

совкомфлот

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российская судоходная компания "Совкомфлот" продаст часть своего флота, в том числе суда возрастного тоннажа, сообщили в пресс-службе компании."Появившиеся в СМИ слухи о распродаже флота предприятия преувеличены. К продаже на рынке предлагается возрастной тоннаж, а также суда, эксплуатация которых не представляется целесообразной в силу введенных в отношении российского торгового флота ограничений", - сообщили в компании.Ранее в зарубежных СМИ появилась информация о планах "Совкомфлота" продать треть собственного флота, чтобы расплатиться по зарубежным кредитам. Уточнялось, что суда могут быть проданы в ОАЭ и Китай.Группа компаний "Совкомфлот" - крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Собственный и зафрахтованный флот, включая суда совместных предприятий, насчитывает 134 судна. Компания является крупнейшим оператором флота ледового класса.

https://ria.ru/20210607/sevmorput-1736033228.html

оаэ

китай

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, оаэ, китай, россия, совкомфлот