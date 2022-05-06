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В Латвии хотят приостановить соглашение с Россией о памятниках воинам - РИА Новости, 06.05.2022
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В Латвии хотят приостановить соглашение с Россией о памятниках воинам
В Латвии хотят приостановить соглашение с Россией о памятниках воинам - РИА Новости, 06.05.2022
В Латвии хотят приостановить соглашение с Россией о памятниках воинам
Комиссия сейма Латвии по иностранным делам постановила подготовить и внести на рассмотрение парламента законопроект, приостанавливающий действие статьи... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T17:01
2022-05-06T17:43
латвия
в мире
рига
великая отечественная война (1941-1945)
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Комиссия сейма Латвии по иностранным делам постановила подготовить и внести на рассмотрение парламента законопроект, приостанавливающий действие статьи соглашения с Россией об охране памятников советским воинам, сообщила в пятницу пресс-служба латвийского сейма.В статье 13 соглашения между правительствами России и Латвии по вопросам социальной защищенности военных пенсионеров РФ и членов их семей, проживающих на территории Латвии от 30 апреля 1994 года указано, что "с учетом международной практики латвийская сторона обеспечивает уход, благоустройство и сохранность мемориальных сооружений и мест массовых захоронений воинов на территории Латвийской Республики". Участившийся демонтаж советских памятников в Латвии прямо противоречит этому документу."Комиссия сейма по иностранным делам в пятницу 6 мая завершила оценку двусторонних договоров, заключенных между Латвийской Республикой и Российской Федерацией... Комиссия постановила подготовить и внести на рассмотрение сейма законопроект, приостанавливающий действие статьи 13 Протокола к межправительственному соглашению... в отношении мемориальных сооружений и памятников", - говорится в сообщении.По словам председателя комиссии сейма по иностранным делам Рихардса Колса, после остановки действия этой статьи будут устранены все правовые препятствия для снова памятника Победы в Риге и других подобных памятников.Ранее власти города Огре решили демонтировать пять советских и российских мемориальных объектов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва возмущена сносом памятника воинам Советской Армии в Латвии, такие действия оказывают негативное влияние на российско-латвийские отношения.
https://ria.ru/20220430/pamyatnik-1786335959.html
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латвия, в мире, рига, великая отечественная война (1941-1945), мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
17:01 06.05.2022 (обновлено: 17:43 06.05.2022)
 
В Латвии хотят приостановить соглашение с Россией о памятниках воинам

В Латвии готовят проект приостановки соглашения с Россией об охране памятников воинам

CC BY-SA 2.0 / Saeima / Saeimas 27.septembra sēdeЗаседание сейма Латвии
Заседание сейма Латвии - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
CC BY-SA 2.0 / Saeima / Saeimas 27.septembra sēde
Заседание сейма Латвии. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Комиссия сейма Латвии по иностранным делам постановила подготовить и внести на рассмотрение парламента законопроект, приостанавливающий действие статьи соглашения с Россией об охране памятников советским воинам, сообщила в пятницу пресс-служба латвийского сейма.
В статье 13 соглашения между правительствами России и Латвии по вопросам социальной защищенности военных пенсионеров РФ и членов их семей, проживающих на территории Латвии от 30 апреля 1994 года указано, что "с учетом международной практики латвийская сторона обеспечивает уход, благоустройство и сохранность мемориальных сооружений и мест массовых захоронений воинов на территории Латвийской Республики". Участившийся демонтаж советских памятников в Латвии прямо противоречит этому документу.
Снос памятника Освободителям в поселке Мадлиена, Латвия - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
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МИД: Москва возмущена сносом памятника советским воинам в Латвии
"Комиссия сейма по иностранным делам в пятницу 6 мая завершила оценку двусторонних договоров, заключенных между Латвийской Республикой и Российской Федерацией... Комиссия постановила подготовить и внести на рассмотрение сейма законопроект, приостанавливающий действие статьи 13 Протокола к межправительственному соглашению... в отношении мемориальных сооружений и памятников", - говорится в сообщении.
По словам председателя комиссии сейма по иностранным делам Рихардса Колса, после остановки действия этой статьи будут устранены все правовые препятствия для снова памятника Победы в Риге и других подобных памятников.
Ранее власти города Огре решили демонтировать пять советских и российских мемориальных объектов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва возмущена сносом памятника воинам Советской Армии в Латвии, такие действия оказывают негативное влияние на российско-латвийские отношения.
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