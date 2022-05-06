https://ria.ru/20220506/snpc-1787207259.html

Китайская СNPC не планирует закупки российского газа и нефти по скидке

Китайская СNPC не планирует закупки российского газа и нефти по скидке - РИА Новости, 06.05.2022

Китайская СNPC не планирует закупки российского газа и нефти по скидке

Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) ведет деятельность с Россией в рамках существующих контрактов, в настоящее время компания не планирует... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T14:21

2022-05-06T14:21

2022-05-06T14:21

экономика

россия

украина

brent

urals

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151748/50/1517485032_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_094512c60a47a24d102bdb6516420664.jpg

ПЕКИН, 6 мая – РИА Новости. Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) ведет деятельность с Россией в рамках существующих контрактов, в настоящее время компания не планирует закупать российские природный газ и нефть по значительным скидкам, передает в пятницу гонконгская телерадиокорпорация RTHK со ссылкой на главного финансового директора CNPC Чай Шоупина.По словам Чай Шоупина, в настоящее время деятельность с Россией "ведется в рамках существующих контрактов", расчеты осуществляются в долларах или евро."В настоящее время (у корпорации) нет планов производить закупки российского природного газа и нефти со значительными скидками", - приводит телеканал его слова.Он также отметил, что несмотря на то что санкции в отношении России оказывают "определенное влияние", деятельность по-прежнему ведется в нормальном режиме.Средняя цена нефти Urals, основного товара российского экспорта, в апреле 2022 года снизилась на 20,8% по отношению к марту нынешнего года и выросла в 1,1 раза к апрелю прошлого года - до 70,52 доллара за баррель, сообщил ранее Минфин РФ.Такое снижение средней цены во многом объясняется дисконтом из-за новых западных санкций против России, введенных после начала спецоперации на Украине. Покупатели российской нефти столкнулись со сложностями в логистике, фрахте судов и страховании сделок. Аналитики инвестбанка "Синара" сообщали, что скидки на Urals по отношению к эталонной марке Brent достигали 19 апреля 37 долларов за баррель, после чего они перешли к некоторому снижению.

https://ria.ru/20220505/kitay-1787107829.html

https://ria.ru/20220430/posledstviya-1786372375.html

россия

украина

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, украина, brent, urals, китай