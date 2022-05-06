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Китайская СNPC не планирует закупки российского газа и нефти по скидке - РИА Новости, 06.05.2022
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Китайская СNPC не планирует закупки российского газа и нефти по скидке
Китайская СNPC не планирует закупки российского газа и нефти по скидке - РИА Новости, 06.05.2022
Китайская СNPC не планирует закупки российского газа и нефти по скидке
Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) ведет деятельность с Россией в рамках существующих контрактов, в настоящее время компания не планирует... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T14:21
2022-05-06T14:21
экономика
россия
украина
brent
urals
китай
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ПЕКИН, 6 мая – РИА Новости. Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) ведет деятельность с Россией в рамках существующих контрактов, в настоящее время компания не планирует закупать российские природный газ и нефть по значительным скидкам, передает в пятницу гонконгская телерадиокорпорация RTHK со ссылкой на главного финансового директора CNPC Чай Шоупина.По словам Чай Шоупина, в настоящее время деятельность с Россией "ведется в рамках существующих контрактов", расчеты осуществляются в долларах или евро."В настоящее время (у корпорации) нет планов производить закупки российского природного газа и нефти со значительными скидками", - приводит телеканал его слова.Он также отметил, что несмотря на то что санкции в отношении России оказывают "определенное влияние", деятельность по-прежнему ведется в нормальном режиме.Средняя цена нефти Urals, основного товара российского экспорта, в апреле 2022 года снизилась на 20,8% по отношению к марту нынешнего года и выросла в 1,1 раза к апрелю прошлого года - до 70,52 доллара за баррель, сообщил ранее Минфин РФ.Такое снижение средней цены во многом объясняется дисконтом из-за новых западных санкций против России, введенных после начала спецоперации на Украине. Покупатели российской нефти столкнулись со сложностями в логистике, фрахте судов и страховании сделок. Аналитики инвестбанка "Синара" сообщали, что скидки на Urals по отношению к эталонной марке Brent достигали 19 апреля 37 долларов за баррель, после чего они перешли к некоторому снижению.
https://ria.ru/20220505/kitay-1787107829.html
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экономика, россия, украина, brent, urals, китай
14:21 06.05.2022
 
Китайская СNPC не планирует закупки российского газа и нефти по скидке

Китайская СNPC не планирует закупки российского природного газа и нефти по скидке

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Газодобывающее предприятие. Архивное фото
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ПЕКИН, 6 мая – РИА Новости. Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) ведет деятельность с Россией в рамках существующих контрактов, в настоящее время компания не планирует закупать российские природный газ и нефть по значительным скидкам, передает в пятницу гонконгская телерадиокорпорация RTHK со ссылкой на главного финансового директора CNPC Чай Шоупина.
По словам Чай Шоупина, в настоящее время деятельность с Россией "ведется в рамках существующих контрактов", расчеты осуществляются в долларах или евро.
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"В настоящее время (у корпорации) нет планов производить закупки российского природного газа и нефти со значительными скидками", - приводит телеканал его слова.
Он также отметил, что несмотря на то что санкции в отношении России оказывают "определенное влияние", деятельность по-прежнему ведется в нормальном режиме.
Средняя цена нефти Urals, основного товара российского экспорта, в апреле 2022 года снизилась на 20,8% по отношению к марту нынешнего года и выросла в 1,1 раза к апрелю прошлого года - до 70,52 доллара за баррель, сообщил ранее Минфин РФ.
Такое снижение средней цены во многом объясняется дисконтом из-за новых западных санкций против России, введенных после начала спецоперации на Украине. Покупатели российской нефти столкнулись со сложностями в логистике, фрахте судов и страховании сделок. Аналитики инвестбанка "Синара" сообщали, что скидки на Urals по отношению к эталонной марке Brent достигали 19 апреля 37 долларов за баррель, после чего они перешли к некоторому снижению.
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