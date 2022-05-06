04:57 06.05.2022 (обновлено: 10:03 06.05.2022)
ФРГ не смогла поставить Украине обещанное тяжелое вооружение, пишет Welt
Welt: ФРГ не смогла поставить Украине Gepard из-за запрета Швейцарии на реэкспорт снарядов
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Германия не смогла поставить Украине обещанные зенитные установки Gepard, сообщила Welt со ссылкой на источники в Киеве.
"Поставка зенитных установок Gepard на Украину застопорилась спустя восемь дней после того, как об этом объявила министр обороны Кристин Ламбрехт. Ко вторнику федеральное правительство не смогло получить подходящие боеприпасы", — пишет газета.
Как отмечается, ФРГ озвучила планы поставок 26 апреля. Издание называет выбор именно этих установок неожиданным, так как правительству было известно о нехватке снарядов к ним еще в конце февраля.
Проблема с передачей ЗРК возникла из-за запрета Швейцарией реэкспортировать вооружение в зону боевых действий — в этой стране производятся боеприпасы для Gepard. А 23 тысяч снарядов из немецкого арсенала хватит тридцати планируемым к поставке на Украину установкам лишь на полчаса стрельбы, заявили газете источники в Киеве.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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