https://ria.ru/20220506/snaryady-1787120335.html

ФРГ не смогла поставить Украине обещанное тяжелое вооружение, пишет Welt

ФРГ не смогла поставить Украине обещанное тяжелое вооружение, пишет Welt - РИА Новости, 06.05.2022

ФРГ не смогла поставить Украине обещанное тяжелое вооружение, пишет Welt

Германия не смогла поставить Украине обещанные зенитные установки Gepard, сообщила Welt со ссылкой на источники в Киеве. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T04:57

2022-05-06T04:57

2022-05-06T10:03

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Германия не смогла поставить Украине обещанные зенитные установки Gepard, сообщила Welt со ссылкой на источники в Киеве.Как отмечается, ФРГ озвучила планы поставок 26 апреля. Издание называет выбор именно этих установок неожиданным, так как правительству было известно о нехватке снарядов к ним еще в конце февраля.Проблема с передачей ЗРК возникла из-за запрета Швейцарией реэкспортировать вооружение в зону боевых действий — в этой стране производятся боеприпасы для Gepard. А 23 тысяч снарядов из немецкого арсенала хватит тридцати планируемым к поставке на Украину установкам лишь на полчаса стрельбы, заявили газете источники в Киеве.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220429/oruzhie-1786056126.html

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