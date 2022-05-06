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СМИ: Spiegel удалил видео с рассказом эвакуированных с "Азовстали" - РИА Новости, 06.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220506/smi-1787163814.html
СМИ: Spiegel удалил видео с рассказом эвакуированных с "Азовстали"
СМИ: Spiegel удалил видео с рассказом эвакуированных с "Азовстали" - РИА Новости, 06.05.2022
СМИ: Spiegel удалил видео с рассказом эвакуированных с "Азовстали"
Немецкое онлайн-издание Spiegel удалило с сайта видеоматериал с показаниями эвакуированной при помощи российских военных с завода "Азовсталь" гражданки Украины... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T11:41
2022-05-06T15:31
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
украина
азовсталь
мариуполь
россия
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Немецкое онлайн-издание Spiegel удалило с сайта видеоматериал с показаниями эвакуированной при помощи российских военных с завода "Азовсталь" гражданки Украины Натальи Усмановой, сообщает газеты Junge Welt.В самом Spiegel объяснили, что опубликованный ими материал агентства Рейтер имел "выявленные впоследствии несоответствия в содержании", и пообещали выложить новую информацию.При этом издание не уточняет, о каких именно несоответствиях идет речь. Вместо видео на сайте разместили фотографию Усмановой у автобуса, на котором ее и других гражданских вывозили с территории предприятия "Азовсталь" в село Безыменное Новоазовского района ДНР. Фотограф РИА Новости сделал кадры этого же эпизода 1 мая.По данным Junge Welt, удаленный материал под названием "Я думала, что не выживу" представлял собой трехминутную видеозапись рассказа Усмановой. На сайте агентства Рейтер есть такое же видео, но продолжительностью в минуту. На нем женщина рассказывает об интенсивности обстрелов и тяжелых условиях пребывания в бункере, об этом же говорится в статье агентства к этому видео.Вместе с тем общение журналистов с Усмановой снимали представители и других СМИ, в том числе корреспондент РИА Новости. Так, женщина рассказала, что боевики "Азова"* ничего не говорили об открытии гуманитарных коридоров и люди узнавали об этом из радиоэфира. Кроме того, военные не выпускали с завода тех, кто хотел уйти. Усманова также рассказала, что после всего произошедшего Украина перестала существовать для нее как государство. Ее заявление опровергает утверждения западных стран о том, что эвакуации людей с завода якобы препятствует Россия.Другие видео, в том числе записанные РИА Новости, позволяют утверждать, что речь идет об одном и том же дне и месте, а также общении с прессой. Публикация появилась 2 мая, в том числе на сайте Spiegel.Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков 16 апреля сообщил, российские военные освободили всю территорию Мариуполя от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов", их остатки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь". Президент России Владимир Путин назвал штурм завода нецелесообразным и распорядился заблокировать выходы с предприятия.В начале мая межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию заявил об открытии с 5 по 7 мая очередных гумкоридоров для эвакуации с территории завода мирных граждан.
https://ria.ru/20220501/azovstal-1786438937.html
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в мире, украина, азовсталь, мариуполь, россия
11:41 06.05.2022 (обновлено: 15:31 06.05.2022)
 
СМИ: Spiegel удалил видео с рассказом эвакуированных с "Азовстали"

JW: Spiegel удалил видеозапись с рассказом эвакуированной с "Азовстали" украинки Усмановой

© AP Photo / dpa / Kay NietfeldНемецкий журнал Spiegel
Немецкий журнал Spiegel - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© AP Photo / dpa / Kay Nietfeld
Немецкий журнал Spiegel. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Немецкое онлайн-издание Spiegel удалило с сайта видеоматериал с показаниями эвакуированной при помощи российских военных с завода "Азовсталь" гражданки Украины Натальи Усмановой, сообщает газеты Junge Welt.
В самом Spiegel объяснили, что опубликованный ими материал агентства Рейтер имел "выявленные впоследствии несоответствия в содержании", и пообещали выложить новую информацию.

"Мы все еще находимся в процессе выяснения этого вопроса (о несоответствиях в содержании. — Прим. ред.). Как было объявлено, мы будем публиковать новые данные на веб-сайте", — рассказали РИА Новости в пресс-службе издательства.

При этом издание не уточняет, о каких именно несоответствиях идет речь. Вместо видео на сайте разместили фотографию Усмановой у автобуса, на котором ее и других гражданских вывозили с территории предприятия "Азовсталь" в село Безыменное Новоазовского района ДНР. Фотограф РИА Новости сделал кадры этого же эпизода 1 мая.
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По данным Junge Welt, удаленный материал под названием "Я думала, что не выживу" представлял собой трехминутную видеозапись рассказа Усмановой. На сайте агентства Рейтер есть такое же видео, но продолжительностью в минуту. На нем женщина рассказывает об интенсивности обстрелов и тяжелых условиях пребывания в бункере, об этом же говорится в статье агентства к этому видео.
Вместе с тем общение журналистов с Усмановой снимали представители и других СМИ, в том числе корреспондент РИА Новости. Так, женщина рассказала, что боевики "Азова"* ничего не говорили об открытии гуманитарных коридоров и люди узнавали об этом из радиоэфира. Кроме того, военные не выпускали с завода тех, кто хотел уйти. Усманова также рассказала, что после всего произошедшего Украина перестала существовать для нее как государство. Ее заявление опровергает утверждения западных стран о том, что эвакуации людей с завода якобы препятствует Россия.
Другие видео, в том числе записанные РИА Новости, позволяют утверждать, что речь идет об одном и том же дне и месте, а также общении с прессой. Публикация появилась 2 мая, в том числе на сайте Spiegel.
Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков 16 апреля сообщил, российские военные освободили всю территорию Мариуполя от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов", их остатки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь". Президент России Владимир Путин назвал штурм завода нецелесообразным и распорядился заблокировать выходы с предприятия.
В начале мая межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию заявил об открытии с 5 по 7 мая очередных гумкоридоров для эвакуации с территории завода мирных граждан.
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